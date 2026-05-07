جمعه ۱۸ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۱:۵۸

تأکید نماینده ویژه بریتانیا بر نقش مردان در حمایت از آموزش زنان در افغانستان

ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان، می‌گوید که ایستادگی مردان در حمایت از حق آموزش زنان و دختران، نقش حیاتی در پیشرفت همه شهروندان افغانستان دارد.

آقای لیندسی روز پنجشنبه ۱۷ ثور، به مناسبت برنده شدن مطیع‌الله ویسا، فعال آموزش و رئیس نهاد «راه قلم»، برای دریافت جایزه آزادی ۲۰۲۶، در شبکه ایکس خود نوشت که این موفقیت یادآور آن است که مردان افغانستان در کنار زنان و دختران ایستاده‌اند.

مطیع‌الله ویسا روز چهارشنبه، با رأی نزدیک به ۱۹ هزار جوان از ۷۵ کشور جهان، برنده این جایزه اعلام شد.

این جایزه از سوی منطقه نرماندی فرانسه و «مؤسسه بین‌المللی حقوق بشر و صلح» به افرادی اعطا می‌شود که برای آزادی و حقوق بشر ایستادگی کرده‌اند.

طالبان پس از برگشت به قدرت در نزدیک به پنج سال گذشته، دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بستند و چندی پس از آن دختران و زنان افغان را از رفتن به پوهنتون ها و انتستیتوت های طبی نیز منع کردند.

همسر یک آوازخوان محلی در بدخشان در تیراندازی کشته شد

تصویری از لیلما که در شبکه های اجتماعی منتشر شده

یک منبع اگاه با ارسال ویدیویی از مراسم خاکسپاری یک زن ادعا می‌کند که این پیکر «لیلما»، یک زن کارآفرین و همسر سلام مفتون، آوازخوان محلی است که صبح پنجشنبه ۱۷ ثور از سوی یک مرد مسلح کشته شده است.

در ویدیوی مراسم خاکسپاری، سلام مفتون آواز خوان محلی بدخشان نیز در صف اول و در میان جمعی از مردم دیده می‌شود.

این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که لیلما همراه با کودک خردسالش به سوی بازار ویژه زنان در اشکاشم بدخشان در حرکت بود که هدف قرار گرفت و پس از انتقال به شفاخانه جان باخت، اما کودک او از این حمله جان به سلامت برده است.

به گفته این منبع، لیلما در این بازار مدیر یک رستورانت و مسئول یک کارگاه خیاطی بود که از سوی دفتر آقاخان ایجاد شده بود.

تا اکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

این رویداد در حالی رخ داده است که گزارش‌های سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد خشونت علیه زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به‌گونه قابل توجهی افزایش یافته است.

بر اساس گزارش هیئت معاونت سازمان ملل در کابل (یوناما) که به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در نومبر ۲۰۲۵ نشر شده، خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان ۴۰ درصد افزایش یافته است.

امریکا در استراتیژی جدید ضدتروریزم، افغانستان را تهدید مستقیم نخواند

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

در استراتیژی ضدتروریزم ایالات متحده امریکا برای سال ۲۰۲۶ که روز چهارشنبه ۱۶ ثور از سوی قصر سفید نشر شده، از افغانستان تحت حاکمیت طالبان به‌عنوان تهدید مستقیم برای امریکا یاد نشده است.

در این گزارش ۱۶ صفحه‌ای، به نقل از دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا آمده است که تنها ۴۳ روز پس از بازگشت او به قدرت، عامل حمله آگست ۲۰۲۱ در میدان هوایی کابل که در آن ۱۳ نظامی امریکایی کشته شدند، بازداشت شده است؛ موضوعی که به گفته این گزارش نشان‌دهنده تعهد اداره ترمپ به مبارزه با تروریزم است.

در این حمله که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته بود، ده ها شهروند افغانستان نیز کشته شده بودند.

در استراتیژی ضدتروریزم ایالات متحده امریکا برای ۲۰۲۶، به‌گونه مشخص در مورد مبارزه با فعالیت‌های تروریستی در افغانستان یا روابط واشنگتن با حکومت طالبان چیزی گفته نشده است.

اما از حضور گروه‌هایی مانند القاعده و شاخه خراسان گروه داعش در آسیا نام برده شده و بر شناسایی و نابودی این گروه‌ها تأکید شده است.

این در حالی است که در گزارش گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در جنوری ۲۰۲۵ نشر شد، آمده است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش خراسان و القاعده همچنان یک نگرانی جدی باقی مانده است.

پیش از این، سبرینا سینگ، معاون پیشین سخنگوی پنتاگون، در اکتوبر ۲۰۲۴ گفته بود که واشنگتن تهدیدات القاعده در منطقه و افغانستان را جدی می‌گیرد.

بیش از ۴۰۰ مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شده‌اند و به افغانستان بازگشته‌اند

صدها افغان که از زندان‌های پاکستان آزاد شده‌اند، دوباره به افغانستان بازگشته‌اند.

وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود اعلام کرده که در جریان این هفته ۴۹۱ شهروند افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شده‌اند.

بر اساس این اعلامیه، ۳۷۹ تن از آنان از طریق گذرگاه تورخم و ۱۱۲ تن دیگر از راه سپین بولدک وارد افغانستان شده‌اند.

به گفته این وزارت، این افراد به دلیل نداشتن اسناد اقامت در پاکستان بازداشت شده بودند.

براساس گزارش‌ها، هفته گذشته نیز بیش از ۵۰۰ افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شده و به افغانستان بازگشته بودند.

راشد خان باز هم در توپ اندازی مقام نخست را گرفت

راشد خان، بازیکن نامدار کریکت افغانستان

در تازه‌ترین رده‌بندی شورای بین‌المللی کرکت ای سی سی، راشد خان، بازیکن نامدار کریکت افغانستان، در بخش توپ‌ اندازی در بازی‌های پنجاه‌آوره و بیست‌آوره مقام نخست را به دست آورده است.

این نخستین بار نیست که راشد خان این مقام‌ها را کسب می‌کند، بلکه او طی چند سال گذشته بارها موفق به کسب این رتبه‌ها شده است.

همچنان، در تازه‌ترین رده‌بندی آل‌روندرهای بازی‌های یک‌روزه شورای بین‌المللی کرکت، عظمت‌الله عمرزی بار دیگر مقام نخست را از آن خود کرده است.

در این رده‌بندی، محمد نبی در جایگاه سوم و راشد خان در جایگاه پنجم قرار گرفته‌اند.

همچنین در رده‌بندی سالانه بازی‌های بیست‌آوره، تیم ملی افغانستان یک پله سقوط کرده و در حال حاضر با داشتن ۲۲۰ امتیاز در جایگاه دهم قرار دارد.

یک دهلیز ترانزیتی برای انتقال کالاهای تجارتی از چین به افغانستان گشایش یافت

خط آهن هرات (آرشیف)

رسانه‌های آسیای میانه روز چهارشنبه ۱۶ ثور به نقل از مقامات ترانسپورتی ازبکستان گزارش داده‌اند که این مسیر زمان انتقال کالاها را کاهش داده و روند لوژستیکی را ساده‌تر می‌سازد.

در این دهلیز ترانزیتی، کانتینرها ابتدا از طریق قطار از چین حرکت کرده و پس از عبور از ایستگاه آلتین‌کول وارد ازبکستان می‌شوند.

گزارش می‌افزاید که این کالاها سپس به مرکز لوژستیکی شهر بخارا انتقال یافته و از آنجا از طریق ترکمنستان به شهر هرات در غرب افغانستان منتقل می‌گردند.

کارشناسان امور اقتصادی پیش از این به رادیوآزادی گفته بودند که گسترش روابط تجارتی با کشورهای منطقه در شرایط که پاکستان راه های تجارتی خود را با افغانستان مسدود کرده یک فرصت خوب است.

شرکت چینی: کارهای معدن‌ مس عینک دوباره آغاز خواهد شد

معدن مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر که در یک ساحۀ باستانی موقعیت دارد(آرشیف)

وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می‌گوید که هدایت‌الله بدری، وزیر این وزارت با سفیر چین و رؤسای شرکت‌های قراردادی معدن مس عینک، ام سی سی تی(MCCT) و ام جی ای ام(MJAM) در مورد عملی‌ساختن تعهدات‌شان و پیشرفت پروژۀ استخراج این معدن گفتگو کرده است.

در خبرنامه این وزارت گفته شده که در این نشست که روز سه‌شنبه برگزار شد، رئیس عمومی شرکت ام سی سی تی اطمینان داده که کارهای متوقف‌شده این معدن‌دوباره آغاز خواهد شد.

براساس خبرنامه، هدایت‌الله بدری، تأکید کرده که این شرکت باید مطابق به شرایط قرارداد، گام‌های عملی را برای تطبیق کامل فعالیت‌های این پروژه بردارد.

وزارت معادن و پترولیم طالبان در ماه اسد سال ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که قرارداد سروی و استخراج معدن مس عینک را برای پانزده سال دیگر تمدید کرده است.

معدن مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر موقعیت دارد و ارزش ذخایر آن حدود ۵۰ میلیارد دالر تخمین می‌شود. این پروژه هفده سال پیش قرارداد شده، اما تا اکنون پیشرفت قابل توجهی در کارهای استخراج آن دیده نمی شود.

شش ورزشکار افغان در رقابت‌های جهانی پاورلیفتینگ در بلاروس اشتراک می‌کنند

آرشیف

قرار است ، شش ورزشکار از افغانستان در رقابت‌های جهانی پاورلیفتینگ در بلاروس اشتراک کنند.

این رقابت ها امروز چهارشنبه (۱۵ ثور) آغاز می شود و تا یکشنبه ادامه خواهد یافت.

ریاست المپیک ، ورزش و تربیت بدنی طالبان گفته است که شش ورزشکار و یک مربی از افغانستان روز سه شنبه به بلاروس رفتند.

بیش از ۱۰۰ کشور زیر چتر فدراسیون بین‌المللی پاورلیفتینگ حضور دارند.

انتظار می‌رود که رقابت‌های جهانی پاورلیفتینگ در بلاروس با اشتراک ورزشکاران حدود ۵۰ کشور برگزار شود.

رویداد ترافیکی در بدخشان جان پنج تن را گرفت

آرشیف

در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی مایمی ولایت بدخشان، پنج تن جان باختند و چهار تن دیگر زخمی شدند.

احسان‌الله کامگار، سخنگوی قوماندانی امنیۀ طالبان در بدخشان به رسانه ها گفته است که این رویداد پس از ظهر روز سه‌شنبه (۱۵ ثور ) زمانی رخ داد که یک موتر نوع لندکروزر از مسیر اصلی منحرف و واژگون شد.

وضعیت صحی زخمیان وخیم خوانده شده است.

علت رویداد هنوز مشخص نشده ؛ اما بی احتیاطی، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی جاده ها از عوامل عمدۀ حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شود.

در روز جهانی قابله‌ها؛ تأکید ملل متحد بر سرمایه‌گذاری بر یک میلیون قابله در افغانستان

آرشیف

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) می‌گوید که سرمایه‌گذاری روی بیش از یک میلیون قابله در افغانستان، مؤثرترین راه برای نجات جان مادران و نوزادان خواهد بود.

این سازمان امروز سه‌شنبه ۱۵ ثور، به مناسبت روز جهانی قابله‌ها، در صفحه ایکس خود نوشته است که این سرمایه‌گذاری می‌تواند در زمینه تداوی زنان باردار، روند زایمان و مراقبت‌های پس از زایمان کمک کند.

این در حالی است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) به‌تازگی هشدار داده است که افغانستان ممکن در چهار سال آینده ۲۵ هزار معلم و کارمند صحی زن را از دست بدهد.

چندی پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۱۴۰۰، نخست دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه‌ها، سپس پوهنتون‌ها و در ادامه انستیتوت‌ها و نهادهای آموزشی طبی به روی دختران و زنان بسته شد.

این اقدامات، به‌ویژه ممنوعیت آموزش زنان و دختران در انستیتوت‌ها و مراکز آموزشی طبی، نگرانی‌های جدی را در مورد دسترسی آنان به خدمات صحی ضروری و باکیفیت افزایش داده است.

