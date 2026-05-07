تأکید نماینده ویژه بریتانیا بر نقش مردان در حمایت از آموزش زنان در افغانستان

ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان، می‌گوید که ایستادگی مردان در حمایت از حق آموزش زنان و دختران، نقش حیاتی در پیشرفت همه شهروندان افغانستان دارد.

آقای لیندسی روز پنجشنبه ۱۷ ثور، به مناسبت برنده شدن مطیع‌الله ویسا، فعال آموزش و رئیس نهاد «راه قلم»، برای دریافت جایزه آزادی ۲۰۲۶، در شبکه ایکس خود نوشت که این موفقیت یادآور آن است که مردان افغانستان در کنار زنان و دختران ایستاده‌اند.

مطیع‌الله ویسا روز چهارشنبه، با رأی نزدیک به ۱۹ هزار جوان از ۷۵ کشور جهان، برنده این جایزه اعلام شد.

این جایزه از سوی منطقه نرماندی فرانسه و «مؤسسه بین‌المللی حقوق بشر و صلح» به افرادی اعطا می‌شود که برای آزادی و حقوق بشر ایستادگی کرده‌اند.

طالبان پس از برگشت به قدرت در نزدیک به پنج سال گذشته، دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بستند و چندی پس از آن دختران و زنان افغان را از رفتن به پوهنتون ها و انتستیتوت های طبی نیز منع کردند.