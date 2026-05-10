واحد الله نژند در برابر حریف ارجنتاینیاش شکست خورد
واحدالله نژند، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان مقیم جرمنی، روز شنبه، ۱۹ ثور در مقابل لوریانو استاروپولی، حریف ارجنتاینیاش بازی را باخت و در روند اول ناکاوت شد.
نژند که بازی را با یک هیجان آغاز کرد، با ضربه که از سوی حریفش به او وارد شد نتوانست به رقابت ادامه دهد.
این مسابقۀای نژند و حریف ارجنتاینیاش در وزن ۷۷ کیلوگرام در کروشیا از سوی سازمان اف ان سی برگزار شده بود.
نژند که ۱۰ برد و ۲ باخت در کارنامۀ ورزشیاش داشت با شکست دیشب اش سومین باخت حرفهای اش را ثبت کرد.
در مقابل حریفش که ۱۳ برد و ۷ باخت در کارنامهاش داشت توانست چهادهمین بردش را به ثبت برساند.
هواداران واحد الله نژند در شبکه های اجتماعی نتیجه این مسابقه را غیرمنظره خوانده اند.
طلوع نیوز موضوع بازداشت دو خبرنگارش را تأیید کرد
رسانۀ خصوصی طلوع نیوز تأیید کرده است که دو نفر از خبرنگارانش توسط مقامهای طالبان در کابل دستگیر شدهاند.
این رسانه در بیانیهای در صفحۀ ایکس خود اعلام کرد که مقامهای طالبان گفتهاند که پس از تکمیل مراحل قانونی مربوطه، جزئیات بیشتری را با آنها در میان خواهند گذاشت.
طلوع نیوز نام خبرنگاران بازداشت شدهاش را عمران دانش و منصور نیازی اعلام کرد.
خبر بازداشت نیازی طی دو روز گذشته در رسانهها منتشر شده است.
در تاریخ ۳ می، روز جهانی آزادی مطبوعات، مرکز خبرنگاران افغانستان نگرانی خود را از افزایش سرکوب آزادی رسانهها در افغانستان و دستگیریهای گسترده خبرنگاران ابراز کرد.
این سازمان گفت که دست کم ۱۲۷ مورد تهدید علیه خبرنگاران و ۲۰ مورد دستگیری آنها در سال گذشته ثبت شده است که برخی از آنها به دلیل عدم اجرای یا نقض پالیسیهای رسانهای حکومت طالبان دستگیر شدهاند.
به روزهای یکشنبه و دوشنبه در برخی ولایات افغانستان، بارندگیهای شدید پیشبینی شده است
قرار است، امروز یکشنبه(۲۰ ثور) و فردا دوشنبه در شماری از ولایتهای افغانستان بارندگیهای شدید صورت گیرد و احتمال جاریشدن سیلابهای آنی هم وجود دارد.
وزارت انرژی و آب طالبان روز شنبه(۱۹ ثور) در اعلامیهای همچنین گفته که، احتمال بارندگیهای شدید در ولایات بلخ، سمنگان، لوگر، میدان وردک، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، بدخشان، تخار، کندز و بغلان وجود دارد.
براساس اعلامیه، در برخی ولایتها میزان بارندگی حدود ۱۰ میلیمتر و در برخی دیگر تا ۳۰ میلیمتر پیشبینی شده است.
حامد کرزی: پاکستان برای مشروعیتبخشیدن به خط فرضی دیورند تلاش می کند
حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان می گوید، فشارهای نظامی و اقتصادی از سوی پاکستان بر قریهها و جوامع نزدیک به خط دیورند افزایش یافته و بهنظر میرسد که هدف این فشارها آن باشد که مردم محلِ و منطقه برای حل مشکلات امنیتی و سایر مسائل، به نهادهای مربوط پاکستانی مراجعه کنند.
رئیس جمهور سابق کرزی روز شنبه(۱۹ ثور) در شبکه اکس همچنین نوشته که اخیراً در نتیجۀ این وضعیت، اسنادی موسوم به «توافقنامۀ صلح» میان شماری از بزرگان قبایل سوی خط دیورند امضا شد و وزارت امور خارجۀ پاکستان نیز این توافقنامه را بهگونه رسمی تأیید و از آن استقبال کرد.
به گفتۀ آقای کرزی، این تحولات، تلاشی از سوی پاکستان برای مشروعیتبخشیدن به خط فرضی دیورند و یک اقدام در برابر حاکمیت ملی افغانستان دانسته میشود، بناً به گفتۀ او لازم است تا مقامهای مسئول در مورد این تحولات، وضاحتهای روشن و قناعتبخش به مردم افغانستان ارائه کنند.
علی بلال ورزشکار افغان، قهرمان رقابتهای پرورش اندام در امریکا شد
علی بلال، یکی از ورزشکاران افغان، قهرمان رقابتهای پرورش اندام «نیویارک پرو» در رشته فیزیک مردان در امریکا شد.
بلال شام جمعه در دیدار نهایی، اېدوان پالمېرا، ورزشکار برازیلی را شکست داد و مقام نخست را از آن خود کرد.
مقام سوم این رقابتها نیز به عیسی کاسیک از اندونیزیا رسید.
علی بلال روی استیج نمایش قدرتمندی ارائه کرد و بهخاطر ساختار بدنی، وضاحت عضلات و اجرای عالیاش مورد ستایش قرار گرفت.
علی بلال یکی از موفقترین ورزشکاران بینالمللی افغانستان در رشته پرورش اندام بهشمار میرود.
او پیش از این نیز رقابتهای «آرنولد کلاسیک» سال ۲۰۲۴ را برده بود و در مسابقات «مستر المپیا» در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بهگونه پیهم مقام دوم را کسب کرده بود.
چهار افغان، بهشمول سه زن، در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا پیروز شدهاند
پیمانه اسد، رابعه نسیمی و شهیره کریمی، اعضای حزب کارگر، در انتخابات شورای محلی لندن و عبدل بوستانی در انتخابات شورای محلی گلاسگو موفق به کسب پیروزی شدند.
انتخابات شورای محلی لندن روز پنجشنبه ۱۷ ثور برگزار شد.
بر اساس نتایج رسمی، حزب کارگر توانست هر سه کرسی شورای محلی را در غرب لندن بهدست آورد.
نژند به مصاف حریف ارجنتاینیاش خواهد رفت
واحدالله نژند، ورزشکار مبارزات آزاد افغان روز شنبه، ۱۹ ثور به مصاف لوریانو استاروپولی، حریف ارجنتاینیاش خواهد رفت.
مسابقۀ نژند و حریف ارجنتاینیاش در وزن ۷۷ کیلوگرام در کرواسی برگزار خواهد شد.
نژند ۱۰ برد و ۲ باخت در کارنامۀ ورزشی خود دارد، اما حریفش ۱۳ برد و ۷ باخت در کارنامهاش دارد.
پنج افغان که به گونۀ دزدی میخواستند به حج بروند، بازداشت شدند
پنج افغان در عربستان سعودی به اتهام تلاش مخفیانه برای شرکت در مراسم حج امسال بازداشت شدهاند.
رسانههای سعودی گزارش دادند که این افراد سعی داشتند پیاده از راه دشت به مکه بروند.
دولت عربستان سعودی هر سال برای شرکت مسلمانان در مراسم حج، سهمیۀ مشخصی را برای کشورها تعیین میکند.
بر اساس این سهمیه، در مراسم حج امسال ۳۰ هزار نفر از افغانستان شرکت میکنند.
مراسم اصلی حج از اواخر ماه مه آغاز میشود.
عرفات جمال: بازگشت میلیونها مهاجر به افغانستان میتواند منجر به بیثباتی در
عرفات جمال، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) هشدار داده است که بازگشت میلیونها مهاجر به افغانستان میتواند منجر به بیثباتی در این کشور شود.
او گفته که بیثباتی در افغانستان به نفع هیچکس در منطقه نیست و اگر چنین اتفاقی بیفتد، میتواند برای کل منطقه خطرناک باشد.
عرفات جمال روز جمعه در گفتوگو با شبکۀ الجزیره گفت که از سوی دیگر بازگشت بسیاری از مهاجرین به افغانستان میتواند منجر به رشد اقتصادی در این کشور نیز شود، چیزی که ملل متحد خواستار آن است.
طبق آمار ملل متحد، سال گذشته ۲.۸ میلیون افغان از پاکستان و ایران به کشور خود بازگشتند و روند بازگشت مهاجرین تاکنون در مقایسه با سال گذشته تسریع شده است.
در چپه شدن یک بس مسافربری در ادرسکن دو تن کشته و بیش از ۵۰ تن زخمی شدند
در نتیجۀ چپه شدن یک بس مسافربری در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات، حداقل دو تن کشته و بیش از ۵۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
"رادیو پولیس" رسانۀ وابسته به وزارت امور داخلۀ طالبان، امروز با نشر این خبر گفت که شب گذشته یک بس مسافربری نوع ۴۰۴ در شاهراه نزدیک ولسوالی ادرسکن چپه شد، به مسافران تلفات وارد شده و زخمیها به شفاخانههای نزدیک منتقل شدهاند.
شاهراههای افغانستان، بهویژه شاهراه کابل–قندهار–هرات، همواره شاهد رویدادهای خونین ترافیکی بوده که در اثر آن سالانه صدها تن کشته و زخمی میشوند.