دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید که عملیات نظامی در ایران تمام نشده و اردوی ایالات متحده می‌تواند بر اهداف دیگر نیز در ایران حمله کند.

به گزارش رادیو فردا، دونالد ترمپ در گفت‌وگویی با شریل اتکیسون، مجری امریکایی، که هفته گذشته ثبت و یکشنبه پخش شده است، در پاسخ به این سوال که آیا عملیات جنگی در ایران تمام شده است، گفت: «نه، من چنین چیزی نگفتم. من گفتم آن‌ها شکست خورده‌اند، اما این به آن معنی نیست که کارشان تمام شده است. ما می‌توانیم به مدت دو هفته بیشتر هم وارد عمل شویم و بر اهداف حمله کنیم.»

جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران، بعد از ۴۰ روز با برقراری آتش‌بس متوقف شده و تهران و واشنگتن مشغول مذاکره برای رسیدن به توافقی برای پایان دادن به جنگ هستند.