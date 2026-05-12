دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز سه‌شنبه گفت که «۱۰۰ درصد» اطمینان دارد که ایران غنی‌سازی یورانیوم را متوقف خواهد کرد و ذخیره یورانیوم خود را به امریکا تحویل خواهد داد.

او در گفت‌وگو با برنامه رادیویی سید رازنبرگ اعلام کرد که ایرانی‌ها متعهد شده‌اند غنی‌سازی یورانیوم را متوقف کنند: «آن‌ها قرار است متوقف شوند، و به من گفتند که «غبار» را به ما خواهند داد.»

«غبار» اصطلاحی است که ترمپ به دفعات برای اشاره به یورانیوم غنی‌شده بعد از حملات امریکا در اول تیر ماه سال گذشته به تأسیسات هسته‌ای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه به کار می‌برد.

رئیس‌جمهور امریکا در بخش دیگری از این گفت‌وگوی رادیویی گفت: «ما لازم نیست برای هیچ‌چیز عجله کنیم. ما یک محاصره داریم که هیچ پولی برای آن‌ها باقی نمی‌گذارد. مسئله خیلی ساده است: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم آن‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشند، چون از آن استفاده خواهند کرد.»

آقای ترمپ شام دوشنبه نیز تأکید کرده بود فشار بر جمهوری اسلامی ایران را تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد داد و از ادامهٔ جنگ فرسایشی خسته نخواهد شد.

او همچنین پاسخ ایران به طرح پیشنهادی امریکا برای رسیدن به توافق پایان جنگ را «فوق‌العاده ضعیف» و «کاملا غیر قابل قبول» خوانده است.