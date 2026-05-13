جهان
ترمپ، امیدوار است که با همتای چینیاش در مورد ایران «گفتگوهای طولانی» داشته باشد
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز چهارشنبه(۲۳ ثور) در آغاز سفر به چین گفت که از شی جین پینگ رئیسجمهور چین، خواهد خواست تا کشورش را به روی شرکتهای امریکایی باز کند.
انتظار میرود که در این نشست مهم، در مورد جنگ ایران نیز گفتگو شود.
جیسن هوانگ و الیون ماسک رؤسای شرکتهای نویدیا(NVIDIA) و تسلا(Tesla)، ، نیز در این سفر رئیسجمهور ترمپ را همراهی میکنند.
رئیسجمهور ترمپ پس از ترک واشنگتن در شبکههای اجتماعی نوشت: «من از رئیسجمهور شی، که رهبر بسیار برجسته است، خواهم خواست که چین را باز کند تا این افراد بااستعداد بتوانند تواناییهای خود را به کار گیرند و جمهوری خلق چین را به سطحی بالاتر برسانند!»
شماری از رؤسای اجرایی سایر شرکتهای بزرگ، از جمله تیم کوکرئیس شرکت اپل ، نیز برای این سفر به پیکنگ میروند. این نخستین سفر یک رئیسجمهور امریکا به چین در حدود ده سال گذشته است.
ترمپ هنگام ترک قصر سفید گفت، امیدوار است با همتای چینی خود در مورد ایران «گفتگوهای طولانی» داشته باشد، زیرا ایران بیشتر نفتی را که تحت تحریمهای امریکا قرار دارد، به چین میفروشد.
ایران، احسان افرشته را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام کرد
ایران یک زندانی دیگر به نام احسان افرشته را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام کرد.
براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی،"میزاننیوز" نشریۀ رسمی قوه قضائیه ایران می گوید، افراشته که «در نیپال از سوی موساد آموزش دیده بود و اطلاعات حساس ایران را به اسرائیل میفروخت»، صبح امروز(چهارشنبه ۲۳ ثور) اعدام شد.
در گزارش بدون اشاره به جزئیات گفته شده که او «به حیث کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته نهاد نظامی کار می کرد».
اما در گزارش مفصلی که "میزاننیوز" نشریۀ رسمی قوه قضائیه ایران در مورد این زندانی منتشر کرده، مشخص نیست که او چه وقت دستگیر و محاکمه شده و در مورد جزئیات محاکمهٔ او نیز معلومات ارائه نشده است.
سازمان ملل متحد اخیراً گفته از آغاز جنگ، حکومت ایران حداقل ۲۱ تن را اعدام و بیش از ۴۰۰۰ تن دیگر را دستگیر کرده است. به گفتۀ نهادهای حقوق بشر از جمله عفو بینالملل، ایران پس از چین بیشترین تعداد اعدام ها را در جهان دارد.
ترامپ میگوید «۱۰۰ درصد» مطمئن است که ایران یورانیوم خود را به امریکا تحویل خواهد داد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز سهشنبه گفت که «۱۰۰ درصد» اطمینان دارد که ایران غنیسازی یورانیوم را متوقف خواهد کرد و ذخیره یورانیوم خود را به امریکا تحویل خواهد داد.
او در گفتوگو با برنامه رادیویی سید رازنبرگ اعلام کرد که ایرانیها متعهد شدهاند غنیسازی یورانیوم را متوقف کنند: «آنها قرار است متوقف شوند، و به من گفتند که «غبار» را به ما خواهند داد.»
«غبار» اصطلاحی است که ترمپ به دفعات برای اشاره به یورانیوم غنیشده بعد از حملات امریکا در اول تیر ماه سال گذشته به تأسیسات هستهای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه به کار میبرد.
رئیسجمهور امریکا در بخش دیگری از این گفتوگوی رادیویی گفت: «ما لازم نیست برای هیچچیز عجله کنیم. ما یک محاصره داریم که هیچ پولی برای آنها باقی نمیگذارد. مسئله خیلی ساده است: ما نمیتوانیم اجازه دهیم آنها سلاح هستهای داشته باشند، چون از آن استفاده خواهند کرد.»
آقای ترمپ شام دوشنبه نیز تأکید کرده بود فشار بر جمهوری اسلامی ایران را تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد داد و از ادامهٔ جنگ فرسایشی خسته نخواهد شد.
او همچنین پاسخ ایران به طرح پیشنهادی امریکا برای رسیدن به توافق پایان جنگ را «فوقالعاده ضعیف» و «کاملا غیر قابل قبول» خوانده است.
قرار است تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال افغانستان در برابر تیم ملی ازبکستان به میدان برود
قرار است روز چهارشنبه ۲۳ ثور تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال افغانستان در برابر تیم ملی ازبکستان به میدان برود.
این مسابقه دومین دیدار افغانستان در چارچوب رقابتهای ۲۰۲۶ آسیای مرکزی (کافا) است. تیم افغانستان در نخستین بازی خود روز سهشنبه با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل ترکمنستان شکست خورد.
مسابقات کافا به میزبانی تاجیکستان از ۱۲ تا ۱۷ می برگزار میشود و تیمهای افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان در آن شرکت دارند.
حکومت طالبان ادعای پاکستان درباره حمله اخیر بنو را رد کرد
حکومت طالبان ادعای پاکستان را مبنی بر اینکه گویا حمله مرگبار اخیر در بنوی خیبرپختونخوا در افغانستان طراحی شده بود، رد کرد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز سهشنبه ۲۲ ثور، در صفحه ایکس خود این ادعای پاکستان را «بیاساس» خوانده است.
در حمله موتر بمب و تهاجم گروهی در بنو که شام شنبه گذشته رخ داد، دستکم ۱۵ پولیس کشته شدند و مسئولیت آن را گروهی مسلح به نام «اتحاد المجاهدین» بر عهده گرفت.
پاکستان در واکنش به این حمله، روز دوشنبه شارژدافیر حکومت طالبان در اسلامآباد را احضار کرده و اعتراض خود را به او سپرده است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، پاکستان همواره ادعا کرده که حملات تروریستی در آن کشور از خاک افغانستان طراحی میشود، اما مقامهای طالبان این اتهامها را رد کرده و ناامنی در پاکستان را یک مسئله داخلی آن کشور میدانند.
اسلامآباد ادعای انتقال طیارههای نظامی ایران را تکذیب کرد
پاکستان گزارشها مبنی بر اینکه گویا به ایران اجازه داده است تا طیارههای نظامی خود را در پایگاه هوایی نورخان اسلامآباد جابهجا کند، رد کرده است.
شبکه امریکایی سیبیاس گزارش داده بود که ایران پس از اعلام آتشبس، چند طیاره نظامی خود را در این پایگاه جابهجا کرده است.
اما پاکستان در یک اعلامیه رسمی سه شنبه ۲۲ ثور، این گزارشها را «گمراهکننده» خوانده و گفته است که طیارههای ایرانی پس از دور نخست گفتگوهای ایران و امریکا، برای انتقال تیمهای دیپلوماتیک، امنیتی و اداری وارد پاکستان شده بودند.
اسلامآباد افزوده است که شماری از طیارهها و پرسونل حمایوی بهگونه موقت در پاکستان باقی ماندهاند تا برای گفتگوهای احتمالی آینده آماده باشند.
در انفجار در منطقه لکی مروت ایالت خیبرپختونخوا، چندین تن کشته و زخمی شدند
در یک انفجار در بازار مزدحم در ایالت خیبرپختونخوا، امروز سهشنبه، ۲۲ ثور، ۹ نفر کشته و دهها تن دیگر زخمی شدند.
این انفجار در بازار نورنگ منطقه لکی مروت رخ داده است.
بر اساس گزارش رویترز، در تصاویر منتشرشده از محل رویداد دیده میشود که شماری از دکانها آسیب دیده و یک موتر نیز بهشدت تخریب شده است.
این حمله پس از آن صورت گرفته که روز شنبه در نتیجه یک حمله موتر بمب و سپس تیراندازی بر یک پوسته پولیس در منطقه بنو خیبرپختونخوا، ۱۵ پولیس کشته شدند.
مسئولیت آن حمله را گروهی به نام «اتحاد المجاهدین» بر عهده گرفته بود، اما مسئولیت انفجار امروز را تاکنون کسی یا گروهی بدوش نگرفته است.
اتحادیۀ اروپا با نقشآفرینی صدراعظم سابق جرمنی در مذاکرات احتمالی با روسیه مخالفت کرد
اعضای اتحادیۀ اروپا روز دوشنبه، ۲۱ ثور، ایدۀ ولادیمیر پوتین برای معرفی گرهارد شرودر صدراعظم پیشین جرمنیبه عنوان نمایندۀ این اتحادیه در مذاکرات امنیتی احتمالی آینده با مسکو را رد کردند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در گفتوگو با خبرنگاران گفت: "سپردن انتخاب مذاکرهکنندۀ اتحادیۀ اروپا به روسیه، کار عاقلانهای نخواهد بود."
او افزود: "گرهارد شرودر همچنان لابیگر ارشد شرکتهای دولتی روسیه است. بنابراین واضح است که چرا پوتین او را به عنوان مذاکرهکننده میخواهد، زیرا او اساساً میخواهد در هر دو طرف میز حضور داشته باشد."
پوتین روز شنبه در پاسخ به این سوال که چه کسی را برای از سرگیری مذاکرات با اروپا مناسب میداند، گفت که "شخصاً" شرودر را ترجیح میدهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گرهارد شرودر ۸۲ ساله روابط نزدیکی با کرملین داشته و از زمان حمله روسیه به اوکراین، علیه بسیاری از رهبران غربی موضع گرفته و هرگز حملۀ روسیه را به صراحت محکوم نکرده است.
ترمپ: آتشبس با ایران "به گونۀ باورنکردنی ضعیف" است
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، در بارۀ آتشبس با ایران گفت که این آتشبس به زور زنده نگه داشته شده و افزود که در حال بررسی از سرگیری عملیات آزادی پایدار از طریق تنگه هرمز است، زیرا به دنبال دستیابی به "پیروزی کامل" در جنگ است.
ترمپ که روز دوشنبه، ۱۱ می در قصر سفید با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت که آتشبسی که در ۸ اپریل توافق شده بود، اکنون "به گونۀ باورنکردنی ضعیف" است.
ترمپ بعداً در گفتوگو با فاکس نیوز گفت که در حال بررسی تمدید عملیات آزادی پایدار است، اگرچه هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده است.
"عملیات آزادی پایدار" در ۶ می آغاز شد، اما کمتر از دو روز بعد متوقف شد.
او گفت: "ما قرار است یک پیروزی کامل داشته باشیم.
پس از اظهارات ترامپ، بهای نفت در بازارهای جهانی دوباره افزایش یافت
پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، شرایط تهران برای پایان دادن به جنگ علیه ایران را «کاملاً غیرقابل قبول» خواند، بهای نفت روز دوشنبه در بازارهای آسیایی بهگونه چشمگیری افزایش یافت.
بهای نفت خام در ساعات ابتدایی روز در بازارهای آسیا ۴٫۶۵ درصد افزایش یافت و قیمت هر بشکه آن نزدیک به ۱۰۰ دالر رسید.
بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) امریکا نیز بیش از ۴ درصد افزایش یافت و قیمت هر بشکه آن نزدیک به ۱۰۶ دالر رسید.
بهای نفت در بازارهای جهانی به این دلیل افزایش یافته است که سرمایهگذاران نگراناند شاید موانع موجود بر سر راه عرضه نفت از طریق تنگه هرمز، بهزودی برطرف نشود.