دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز چهارشنبه(۲۳ ثور) در آغاز سفر به چین گفت که از شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین، خواهد خواست تا کشورش را به روی شرکت‌های امریکایی باز کند.

انتظار می‌رود که در این نشست مهم، در مورد جنگ ایران نیز گفتگو شود.

جیسن هوانگ و الیون ماسک رؤسای شرکت‌های نویدیا(NVIDIA) و تسلا(Tesla)، ، نیز در این سفر رئیس‌جمهور ترمپ را همراهی می‌کنند.

رئیس‌جمهور ترمپ پس از ترک واشنگتن در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «من از رئیس‌جمهور شی، که رهبر بسیار برجسته است، خواهم خواست که چین را باز کند تا این افراد بااستعداد بتوانند توانایی‌های خود را به کار گیرند و جمهوری خلق چین را به سطحی بالاتر برسانند!»

شماری از رؤسای اجرایی سایر شرکت‌های بزرگ، از جمله تیم کوکرئیس شرکت اپل ، نیز برای این سفر به پیکنگ می‌روند. این نخستین سفر یک رئیس‌جمهور امریکا به چین در حدود ده سال گذشته است.

ترمپ هنگام ترک قصر سفید گفت، امیدوار است با همتای چینی خود در مورد ایران «گفتگوهای طولانی» داشته باشد، زیرا ایران بیشتر نفتی را که تحت تحریم‌های امریکا قرار دارد، به چین می‌فروشد.