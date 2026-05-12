در انفجار در منطقه لکی مروت ایالت خیبرپختونخوا، چندین تن کشته و زخمی شدند

در یک انفجار در بازار مزدحم در ایالت خیبرپختونخوا، امروز سه‌شنبه، ۲۲ ثور، ۹ نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

این انفجار در بازار نورنگ منطقه لکی مروت رخ داده است.

بر اساس گزارش رویترز، در تصاویر منتشرشده از محل رویداد دیده می‌شود که شماری از دکان‌ها آسیب دیده و یک موتر نیز به‌شدت تخریب شده است.

این حمله پس از آن صورت گرفته که روز شنبه در نتیجه یک حمله موتر بمب و سپس تیراندازی بر یک پوسته پولیس در منطقه بنو خیبرپختونخوا، ۱۵ پولیس کشته شدند.

مسئولیت آن حمله را گروهی به نام «اتحاد المجاهدین» بر عهده گرفته بود، اما مسئولیت انفجار امروز را تاکنون کسی یا گروهی بدوش نگرفته است.

اسلام‌آباد ادعای انتقال طیاره‌های نظامی ایران را تکذیب کرد

پاکستان گزارش‌ها مبنی بر این‌که گویا به ایران اجازه داده است تا طیاره‌های نظامی خود را در پایگاه هوایی نورخان اسلام‌آباد جابه‌جا کند، رد کرده است.

شبکه امریکایی سی‌بی‌اس گزارش داده بود که ایران پس از اعلام آتش‌بس، چند طیاره نظامی خود را در این پایگاه جابه‌جا کرده است.

اما پاکستان در یک اعلامیه رسمی سه شنبه ۲۲ ثور، این گزارش‌ها را «گمراه‌کننده» خوانده و گفته است که طیاره‌های ایرانی پس از دور نخست گفتگوهای ایران و امریکا، برای انتقال تیم‌های دیپلوماتیک، امنیتی و اداری وارد پاکستان شده بودند.

اسلام‌آباد افزوده است که شماری از طیاره‌ها و پرسونل حمایوی به‌گونه موقت در پاکستان باقی مانده‌اند تا برای گفتگوهای احتمالی آینده آماده باشند.

افغانستان بازی نخست خود در قهرمانی آسیا را به ترکمنستان واگذار کرد

تیم ملی فوتبال زیر بیست سال افغانستان در نخستین دیدار خود در رقابت های قهرمانی آسیا در برابر ترکمنستان شکست خورد.

این بازی چاشت امروز به میزبانی تاجکستان برگزار شد که با نتیجه 3 برابر یک به سود ترکمنستان خاتمه یافت.

قرار است دومین بازی تیم ملی فوتبال زیر بیست سال افغانستان فردا در برابر ازبکستان برگزار شود.

یوناما: در سه ماه نخست سال میلادی، ۳۷۲ غیرنظامی در درگیری‌های مرزی طالبان و پاکستان کشته شدند

نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که از اول جنوری تا پایان ماه مارچ سال جاری میلادی، ۳۷۲ غیرنظامی در درگیری‌های مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان کشته و ۳۹۲ تن دیگر زخمی شده‌اند.

یوناما روز سه‌شنبه ۲۲ ثور، در گزارش سه‌ماهه خود گفته است که حملات هوایی پاکستان عامل ۶۴ درصد تلفات غیرنظامیان بوده و ۳۵ درصد دیگر ناشی از شلیک‌های غیرمستقیم در امتداد مرز بوده است.

مرگبارترین رویداد در این مدت، حمله هوایی نیروهای پاکستانی بر مرکز تداوی معتادین «امید» در کابل در ماه مارچ عنوان شده است.

یوناما گفته که دست‌کم ۲۶۹ نفر در این حمله کشته و ۱۲۲ تن دیگر زخمی شده‌اند که بیشتر آنان مردان معتاد بوده‌اند.

حکومت طالبان شمار کشته‌شدگان این رویداد را بیش از ۴۰۰ نفر اعلام کرده است.

دیدبان حقوق بشر گفته بود که حمله بر مرکز ترک اعتیار احتمالاً مصداق جنایت جنگی است و خواهان تحقیق در این مورد شده بود.

پاکستان با رد هدف قرار دادن غیرنظامیان، ادعا کرده که حملاتش علیه «زیرساخت‌های تروریستی» از جمله تحریک طالبان پاکستان انجام شده و اتهام بمباران مرکز تداوی معتادین را بخشی از «کارزار اطلاعات نادرست» طالبان برای پنهان‌کردن پناهگاه‌های تروریستی دانسته است.

در مقابل، حکومت طالبان همواره تأکید کرده که به هیچ گروه شورشی اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.

وزیر خارجه طالبان با نماینده ویژه چین برای افغانستان درباره پیشرفت روند گفتگوهای ارومچی گفتگو کرد

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در دیدار با یو شیاویونگ، نماینده ویژه چین برای افغانستان در کابل، درباره امنیت منطقه‌ای و پیشرفت روند گفتگوهای ارومچی گفتگو کرده است.

گفتگوهای ارومچی از اول تا هفتم ماه اپریل سال جاری، به میانجیگری چین و در تلاش برای پایان دادن به تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان برگزار شد.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز دوشنبه ۲۱ ثور، در اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود گفته است که در دیدار دو مقام همچنان درباره تقویت بیشتر روابط دوجانبه، امنیت منطقه‌ای و گسترش روابط دو طرف، بحث‌های همه‌جانبه صورت گرفته است.

بر اساس این اعلامیه، نماینده ویژه چین بر ادامه و مؤثریت روند گفتگوهای ارومچی تأکید کرده و آن را یک چارچوب مهم برای ثبات و هماهنگی منطقه‌ای دانسته است.

با آنکه حکومت طالبان و پاکستان گفتگوهای ارومچی را سازنده خواندند اما به یک توافق نهایی در آن نرسیدند.

دعوت احتمالی مقام‌های طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره مهاجران افغان

کمیسیون اروپا می‌گوید که قصد دارد در آینده نزدیک مقام‌های حکومت طالبان را برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان به بروکسل دعوت کند.

کمیسیون اروپا روز دوشنبه ۲۱ ثور به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته است که قرار است به‌زودی نامه‌ای رسمی در این مورد به کابل فرستاده شود تا تاریخ برگزاری این نشست تعیین گردد.

در گزارش آمده است که این سفر با هماهنگی سویدن انجام می‌شود و در ادامه دو سفر مقام‌های اروپایی به افغانستان در پیوند به همین موضوع خواهد بود.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که حدود ۲۰ کشور اروپایی در حال بررسی راه‌های بازگرداندن مهاجران افغان، به‌ویژه افرادی هستند که در این کشورها مرتکب جرم شده‌اند.

اما سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که با توجه به بحران جاری بشری در افغانستان، بازگرداندن اجباری مهاجران می‌تواند مشکلات جدی بشری را به‌بار آورد.

اتحادیۀ اروپا با نقش‌آفرینی صدراعظم سابق جرمنی در مذاکرات احتمالی با روسیه مخالفت کرد

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

اعضای اتحادیۀ اروپا روز دوشنبه، ۲۱ ثور، ایدۀ ولادیمیر پوتین برای معرفی گرهارد شرودر صدراعظم پیشین جرمنیبه عنوان نمایندۀ این اتحادیه در مذاکرات امنیتی احتمالی آینده با مسکو را رد کردند.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: "سپردن انتخاب مذاکره‌کنندۀ اتحادیۀ اروپا به روسیه، کار عاقلانه‌ای نخواهد بود."

او افزود: "گرهارد شرودر همچنان لابی‌گر ارشد شرکت‌های دولتی روسیه است. بنابراین واضح است که چرا پوتین او را به عنوان مذاکره‌کننده می‌خواهد، زیرا او اساساً می‌خواهد در هر دو طرف میز حضور داشته باشد."

پوتین روز شنبه در پاسخ به این سوال که چه کسی را برای از سرگیری مذاکرات با اروپا مناسب می‌داند، گفت که "شخصاً" شرودر را ترجیح می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، گرهارد شرودر ۸۲ ساله روابط نزدیکی با کرملین داشته و از زمان حمله روسیه به اوکراین، علیه بسیاری از رهبران غربی موضع گرفته و هرگز حملۀ روسیه را به صراحت محکوم نکرده است.

ترمپ: آتش‌بس با ایران "به گونۀ باورنکردنی ضعیف" است

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، در بارۀ آتش‌بس با ایران گفت که این آتش‌بس به زور زنده نگه داشته شده و افزود که در حال بررسی از سرگیری عملیات آزادی پایدار از طریق تنگه هرمز است، زیرا به دنبال دستیابی به "پیروزی کامل" در جنگ است.

ترمپ که روز دوشنبه، ۱۱ می در قصر سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت که آتش‌بسی که در ۸ اپریل توافق شده بود، اکنون "به گونۀ باورنکردنی ضعیف" است.

ترمپ بعداً در گفت‌وگو با فاکس نیوز گفت که در حال بررسی تمدید عملیات آزادی پایدار است، اگرچه هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده است.

"عملیات آزادی پایدار" در ۶ می آغاز شد، اما کمتر از دو روز بعد متوقف شد.

او گفت: "ما قرار است یک پیروزی کامل داشته باشیم.

درخشش ورزشکاران افغان در مسابقات جام جهانی پاورلفتینگ ۲۰۲۶ بلاروس

مسابقات پاورلفتینگ در کابل (تصویر آرشیف)

اعضای تیم ملی فدراسیون پاورلفتینگ افغانستان در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ بلاروس موفق به کسب شش مدال شدند.

در این مسابقات که ورزشکاران از ده کشور شرکت کرده بودند، اعضای تیم ملی افغانستان توانستند موفق به کسب ۴ مدال طلا، ۱ نقره و ۱ برنز شوند.

در این میان نور احمد سخی‌زاده، میرویس رفیع‌زاده، فواد شیرین‌سخن و جابر شیرین‌سخن موفق به کسب مدال طلا شدند و روح‌الله خیراندیش مدال نقره و حمیدالله کریمی مدال برنز این مسابقات را بدست آوردند.

این مسابقات از تاریخ ۶ می آغاز شده بود و در آن ۶ ورزشکار و ۱ مربی از افغانستان شرکت کرده بودند.

پاورلیفتینگ یک ورزش قدرتی رقابتی است که در آن ورزشکار تلاش می‌کند سنگین‌ترین وزنه ممکن را در سه حرکت نشست‌وبرخاست، پرس سینه و بلند کردن جابه‌جا کنند.

عفو بین‌الملل خواستاری رهایی فوری سه خبرنگار بازداشت شده از سوی طالبان شد

منصور نیازی و عمران دانش، دو تن از خبرنگاران طلوع نیوز که اخیراً در کابل بازداشت شدند

بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین‌الملل با نگرانی از بازداشت سه خبرنگاری که اخیراً موضوع بازداشت آنها رسانه‌ای شده، گفته که حکومت طالبان باید فوراً سرنوشت و محل نگهداری منصور نیازی، عمران دانش و جاوید نیازی را روشن سازد و آنان را رها کند.

عفو بین‌الملل روز دوشنبه در اعلامیه‌ای بازداشت این خبرنگاران را تداوم ایجاد ترس و انتقام‌جویی علیۀ خبرنگاران دانسته و گفته که ناپدید شدن اجباری افراد، نگرانی جدی را در بارۀ امنیت آنان از جمله خطر شکنجۀ آنان ایجاد می‌کند.

این درحالیست که تلویزیون خصوصی طلوع نیوز روز یک‌شنبه تأیید کرد که منصور نیازی و عمران دانش، دو تن از خبرنگاران این رسانه از سوی حکومت طالبان در کابل بازداشت شدند.

جاوید نیازی، مسئول یک خبرگزاری محلی به نام "پیگرد" هم اخیراً از سوی طالبان بازداشت شده است.

حکومت طالبان به تازگی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این مدعی شده که متعهد به آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران در "چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی" است.

