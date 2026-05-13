ایران، احسان افرشته را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام کرد

ایران یک زندانی دیگر به نام احسان افرشته را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام کرد.

براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی،"میزان‌نیوز" نشریۀ رسمی قوه قضائیه ایران می گوید، افراشته که «در نیپال از سوی موساد آموزش دیده بود و اطلاعات حساس ایران را به اسرائیل می‌فروخت»، صبح امروز(چهارشنبه ۲۳ ثور) اعدام شد.

در گزارش بدون اشاره به جزئیات گفته شده که او «به حیث کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته نهاد نظامی کار می کرد».

اما در گزارش مفصلی که "میزان‌نیوز" نشریۀ رسمی قوه قضائیه ایران در مورد این زندانی منتشر کرده، مشخص نیست که او چه وقت دستگیر و محاکمه شده و در مورد جزئیات محاکمهٔ او نیز معلومات ارائه نشده است.

سازمان ملل متحد اخیراً گفته از آغاز جنگ، حکومت ایران حداقل ۲۱ تن را اعدام و بیش از ۴۰۰۰ تن دیگر را دستگیر کرده است. به گفتۀ نهاد‌های حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل، ایران پس از چین بیشترین تعداد اعدام ها را در جهان دارد.