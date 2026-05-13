افغانستان
یو ان اچ سی آر: در یک هفتهٔ گذشته بیش از ۱۱۵۰۰ تن به افغانستان بازگشتهاند
کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در هفتهٔ گذشته (از ۳ تا ۹ ماه می جاری) بیش از ۱۱۵۰۰ تن از پاکستان، ایران، تاجیکستان و سایر کشورها به افغانستان بازگشتهاند.
به گفتۀ این اداره، ۵۵ درصد بازگشتکنندگان را زنان و ۴۵ درصد آن را مردان تشکیل میدهند و ۵۶ درصد آنان افراد زیر سن هژده سال هستند.
براساس گزارش، ۴۱ درصد خانوادههای بازگشته، خانوادههاییاند که سرپرستی آنها را زنان بر عهده دارند.
ادارۀ بینالمللی مهاجرت سازمان ملل متحد نیز اخیراً اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ میلادی، سه میلیون و سهصد هزار افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتهاند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
نگرانی نهادهای حامی رسانهها از بازداشت دو خبرنگار طلوعنیوز توسط طالبان
کمیته حفاظت از خبرنگاران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط دو خبرنگار شده طلوع نیوز شده و تأکید کرده که رسانهها باید بدون مداخله به کار خود ادامه دهند.
این کمیته روز سهشنبه ۲۲ ثور با نشر اعلامیهای در صفحه ایکس خود نگرانیاش را از بازداشت این خبرنگاران ابراز کرد.
همزمان سازمان حمایت از رسانههای افغانستان نیز با ابراز نگرانی گفته است که نبود اطلاعات روشن درباره دلایل بازداشت و محل نگهداری این دو خبرنگار، نگرانیها درباره امنیت خبرنگاران را بیشتر کرده است.
این سازمان افزوده که علاوه بر این دو نفر، شش خبرنگار دیگر نیز در بازداشت طالبان قرار دارند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز سهشنبه بازداشت عمران دانش و منصور نیازی، دو خبرنگار طلوعنیوز را تأیید کرد.
خبیب غفران، سخنگوی این وزارت گفته است که پرونده آنان زیر بررسی است و تاکنون محکمه حکمی صادر نکرده، اما دلیل بازداشت آنان را توضیح نداده است.
طلوعنیوز نیز پیشتر از بازداشت این دو خبرنگار در کابل خبر داده بود.
افغانستان در شاخص جهانی آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز، در میان ۱۸۰ کشور، در رتبه ۱۷۵ قرار دارد.
یوناما: در سه ماه نخست سال میلادی، ۳۷۲ غیرنظامی در درگیریهای مرزی طالبان و پاکستان کشته شدند
نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) میگوید که از اول جنوری تا پایان ماه مارچ سال جاری میلادی، ۳۷۲ غیرنظامی در درگیریهای مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان کشته و ۳۹۲ تن دیگر زخمی شدهاند.
یوناما روز سهشنبه ۲۲ ثور، در گزارش سهماهه خود گفته است که حملات هوایی پاکستان عامل ۶۴ درصد تلفات غیرنظامیان بوده و ۳۵ درصد دیگر ناشی از شلیکهای غیرمستقیم در امتداد مرز بوده است.
مرگبارترین رویداد در این مدت، حمله هوایی نیروهای پاکستانی بر مرکز تداوی معتادین «امید» در کابل در ماه مارچ عنوان شده است.
یوناما گفته که دستکم ۲۶۹ نفر در این حمله کشته و ۱۲۲ تن دیگر زخمی شدهاند که بیشتر آنان مردان معتاد بودهاند.
حکومت طالبان شمار کشتهشدگان این رویداد را بیش از ۴۰۰ نفر اعلام کرده است.
دیدبان حقوق بشر گفته بود که حمله بر مرکز ترک اعتیار احتمالاً مصداق جنایت جنگی است و خواهان تحقیق در این مورد شده بود.
پاکستان با رد هدف قرار دادن غیرنظامیان، ادعا کرده که حملاتش علیه «زیرساختهای تروریستی» از جمله تحریک طالبان پاکستان انجام شده و اتهام بمباران مرکز تداوی معتادین را بخشی از «کارزار اطلاعات نادرست» طالبان برای پنهانکردن پناهگاههای تروریستی دانسته است.
در مقابل، حکومت طالبان همواره تأکید کرده که به هیچ گروه شورشی اجازه نمیدهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.
وزیر خارجه طالبان با نماینده ویژه چین برای افغانستان درباره پیشرفت روند گفتگوهای ارومچی گفتگو کرد
امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در دیدار با یو شیاویونگ، نماینده ویژه چین برای افغانستان در کابل، درباره امنیت منطقهای و پیشرفت روند گفتگوهای ارومچی گفتگو کرده است.
گفتگوهای ارومچی از اول تا هفتم ماه اپریل سال جاری، به میانجیگری چین و در تلاش برای پایان دادن به تنشها میان حکومت طالبان و پاکستان برگزار شد.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز دوشنبه ۲۱ ثور، در اعلامیهای در صفحه ایکس خود گفته است که در دیدار دو مقام همچنان درباره تقویت بیشتر روابط دوجانبه، امنیت منطقهای و گسترش روابط دو طرف، بحثهای همهجانبه صورت گرفته است.
بر اساس این اعلامیه، نماینده ویژه چین بر ادامه و مؤثریت روند گفتگوهای ارومچی تأکید کرده و آن را یک چارچوب مهم برای ثبات و هماهنگی منطقهای دانسته است.
با آنکه حکومت طالبان و پاکستان گفتگوهای ارومچی را سازنده خواندند اما به یک توافق نهایی در آن نرسیدند.
دعوت احتمالی مقامهای طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره مهاجران افغان
کمیسیون اروپا میگوید که قصد دارد در آینده نزدیک مقامهای حکومت طالبان را برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان به بروکسل دعوت کند.
کمیسیون اروپا روز دوشنبه ۲۱ ثور به خبرگزاری فرانسپرس گفته است که قرار است بهزودی نامهای رسمی در این مورد به کابل فرستاده شود تا تاریخ برگزاری این نشست تعیین گردد.
در گزارش آمده است که این سفر با هماهنگی سویدن انجام میشود و در ادامه دو سفر مقامهای اروپایی به افغانستان در پیوند به همین موضوع خواهد بود.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که حدود ۲۰ کشور اروپایی در حال بررسی راههای بازگرداندن مهاجران افغان، بهویژه افرادی هستند که در این کشورها مرتکب جرم شدهاند.
اما سازمانهای حقوق بشری هشدار دادهاند که با توجه به بحران جاری بشری در افغانستان، بازگرداندن اجباری مهاجران میتواند مشکلات جدی بشری را بهبار آورد.
درخشش ورزشکاران افغان در مسابقات جام جهانی پاورلفتینگ ۲۰۲۶ بلاروس
اعضای تیم ملی فدراسیون پاورلفتینگ افغانستان در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ بلاروس موفق به کسب شش مدال شدند.
در این مسابقات که ورزشکاران از ده کشور شرکت کرده بودند، اعضای تیم ملی افغانستان توانستند موفق به کسب ۴ مدال طلا، ۱ نقره و ۱ برنز شوند.
در این میان نور احمد سخیزاده، میرویس رفیعزاده، فواد شیرینسخن و جابر شیرینسخن موفق به کسب مدال طلا شدند و روحالله خیراندیش مدال نقره و حمیدالله کریمی مدال برنز این مسابقات را بدست آوردند.
این مسابقات از تاریخ ۶ می آغاز شده بود و در آن ۶ ورزشکار و ۱ مربی از افغانستان شرکت کرده بودند.
پاورلیفتینگ یک ورزش قدرتی رقابتی است که در آن ورزشکار تلاش میکند سنگینترین وزنه ممکن را در سه حرکت نشستوبرخاست، پرس سینه و بلند کردن جابهجا کنند.
عفو بینالملل خواستاری رهایی فوری سه خبرنگار بازداشت شده از سوی طالبان شد
بخش جنوب آسیای سازمان عفو بینالملل با نگرانی از بازداشت سه خبرنگاری که اخیراً موضوع بازداشت آنها رسانهای شده، گفته که حکومت طالبان باید فوراً سرنوشت و محل نگهداری منصور نیازی، عمران دانش و جاوید نیازی را روشن سازد و آنان را رها کند.
عفو بینالملل روز دوشنبه در اعلامیهای بازداشت این خبرنگاران را تداوم ایجاد ترس و انتقامجویی علیۀ خبرنگاران دانسته و گفته که ناپدید شدن اجباری افراد، نگرانی جدی را در بارۀ امنیت آنان از جمله خطر شکنجۀ آنان ایجاد میکند.
این درحالیست که تلویزیون خصوصی طلوع نیوز روز یکشنبه تأیید کرد که منصور نیازی و عمران دانش، دو تن از خبرنگاران این رسانه از سوی حکومت طالبان در کابل بازداشت شدند.
جاوید نیازی، مسئول یک خبرگزاری محلی به نام "پیگرد" هم اخیراً از سوی طالبان بازداشت شده است.
حکومت طالبان به تازگی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این مدعی شده که متعهد به آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران در "چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی" است.
آی او ام: سیلابها در ننگرهار دو هزار خانواده را متأثر ساخته اند
سازمان بینالمللی مهاجرت آی او ام میگوید که سیلابهای ناگهانی اخیر که در نتیجه بارندگیهای شدید بهوجود آمدهاند، حدود ۲۰۰۰ خانواده را در ننگرهار متأثر ساختهاند.
این سیلابها به خانهها، منابع درآمد و زندگی مردم آسیب رساندهاند.
سازمان بینالمللی مهاجرت روز دوشنبه ۲۱ ثور در اعلامیهای در صفحه ایکس خود تنها گفته که این سازمان برای خانوادههای آسیبدیده کمکهایی فراهم کرده، اما روند ارزیابی نیازمندیها و رساندن کمکهای بیشتر ادامه خواهد یافت.
براساس خبرنامهای که از سوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان منتشر شده، روز دوشنبه نیز در شماری از ولایتها، بهدلیل بارندگی احتمال جاری شدن سیلاب پیشبینی شده است.
در اعلامیه آمده که این بارندگی ها در ولایتهای ننگرهار، بلخ، سمنگان، لوگر، میدان وردک، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، لغمان، کنر، نورستان، بدخشان، تخار، کندز و بغلان خواهد بود.
در اعلامیه گفته شده که میزان بارندگی در برخی ولایتها به ۱۰ میلیمتر و در برخی دیگر تا ۳۰ میلیمتر خواهد بود.
یک عضو تیم کریکت زنان افغان در تبعید: به ما نیز اجازه داده شود که در رقابت های جهانی حضور داشته باشیم
اعضای تیم کریکت زنان افغانستان در تبعید از شورای بینالمللی کریکت آی سی سی خواستهاند که مانند فیفا، به آنان نیز اجازه داده شود تا در رقابتهای جهانی به نمایندگی از افغانستان بازی کنند.
شفیقه خان، یکی از اعضای این تیم که اکنون در کانبرا، استرالیا زندگی میکند، به ایبیسی نیوز گفته که شورای بینالمللی کریکت باید مانند فدراسیون جهانی فوتبال فیفا که به تیم فوتبال زنان افغانستان در خارج از کشور اجازه فعالیت داده، به تیم کریکت زنان افغانستان نیز اجازه دهد تا در مسابقات جهانی به نمایندگی از افغانستان اشتراک کنند.
او گفته که تصمیم فیفا به بسیاری از زنان افغان امید داده است که بدون توجه به اینکه در کجا زندگی میکنند، بتوانند از کشور خود نمایندگی کرده و اهداف و آرزوهایشان را دنبال کنند.
سال گذشته، شورای بینالمللی کریکت اعلام کرد که برای حمایت از تیم کریکت زنان افغانستان در خارج از کشور، یک صندوق مالی و یک گروه کاری ویژه ایجاد خواهد کرد.
براساس گزارش، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و ممنوعیت زنان از ورزش و برخی عرصههای دیگر اجتماعی، ادامه حضور تیم ملی کریکت مردان افغانستان در رقابتهای جهانی، بحثهایی را برانگیخته است.
قوانین آی سی سی ایجاب میکند که هر کشور عضو باید تیم ملی زنان نیز داشته باشد.
سفارت جاپان در افغانستان از بورسیه های تحصیلی سال 2027 خبرداده
در اعلامیه ای که سفارت جاپان در افغانستان در اکس نشر کرده آمده که وزارت معارف، فرهنگ، ورزش، علوم و تکنالوژی جاپان برای محصلان افغان که مایل اند در دورههای تحصیلات عالی در پوهنتونهای جاپان بهعنوان محصل پژوهشی اعم از محصل رسمی و غیر رسمی ادامه تحصیل دهند، بورسیه های تحصیلی فراهم می کند.
در اعلامیه گفته شده که سفارت جاپان در افغانستان و حکومت جاپان بهصورت مستقل مسئول تمامی مراحل بررسی و انتخاب متقاضیان میباشند.
در ادامه آمده که بنیاد آقاخان افغانستان در جمعآوری درخواستها و تسهیل روند امتحانات تحریری از سفارت جاپان حمایت خواهد کرد، اما هیچگونه مسئولیتی در قبال انتخاب نامزدان نخواهد داشت.
در اعلامیه افزوده شده که این بورسیه های تحصیلی رایگان بوده و بهطور کامل از سوی جاپان تمویل میشود.
هرچند شمار این بورسیهها مشخص نشده، اما از دانشجویان افغان خواسته شده تا پیش از ۲۵ می ثبتنام کنند.
جاپان در حالی این بورسیه ها را برای دختران و پسران در افغانستان اعلام کرده است که در افغانستان تحت کنترل طالبان دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شده اند و دروازه پوهنتونها نیز به روی آنها بسته شده است. طالبان همچنان سفرهای طولانی برای زنان و دختران بدون محرم شرعی را نیز ممنوع کردهاست.