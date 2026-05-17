تهدید لوی درستیز هند مبنی بر اینکه آنان پاکستان را «از جغرافیا حذف خواهند کرد» واکنش تند اسلام‌آباد را برانگیخته است.

بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان، آی‌اس‌پی‌آر، این سخنان را «دیوانگی و جنگ‌طلبی» خوانده و گفته است که حذف از جغرافیا اقدامی دوطرفه خواهد بود و پیامدهای گسترده‌ای در پی خواهد داشت.

جنرال اوپندرا دویویدی، رئیس اردوی هند، روز شنبه در یک نشست و در پاسخ به پرسشی درباره اینکه اگر پاکستان اقدامی انجام دهد که هند را بار دیگر به اجرای عملیات «سندور» وادار کند، چه واکنشی نشان خواهد داد، گفت: «پاکستان را از جغرافیا حذف خواهیم کرد.»

جنرال اوپندرا همچنان گفت: «اگر پاکستان به حمایت از تروریزم ادامه دهد و از فعالیت‌های ضد هند دست نکشد، باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد در جغرافیا و تاریخ بماند یا نه.»

هند و پاکستان چند بار جنگ‌های بزرگ و مرگبار را تجربه کرده‌اند.

هند در ماه مه سال گذشته حملات راکتی بر پاکستان انجام داد.

هند نام این حملات را عملیات «سِندور» گذاشت.

اردوی هند اعلام کرد که این عملیات را در واکنش به کشته شدن ۲۶ شهروند هندی در منطقه پهلگام در جمو و کشمیر انجام داده است.

گروه لشکر طیبه مسئولیت حمله بر منطقه پهلگام را پذیرفته بود، گروهی که هند آن را سازمان تروریستی مورد حمایت پاکستان می‌داند.