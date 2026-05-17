دور تازۀ کارزار واکسین ضد پولیو دوشنبه در حدود ۲۰ ولایت آغاز میشود
انتظار میرود که دور تازۀ کارزار واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان روز دوشنبه در حدود ۲۰ ولایت آغاز شود.
نهاد «افغانستان عاری از پولیو» یکشنبه اعلام کرده که این کارزار در بادغیس، کندز، هلمند، کندهار، ارزگان، دایکندی، زابل، غزنی، پکتیکا، بامیان، پکتیا، خوست، ننگرهار، لغمان، نورستان و کنر آغاز خواهد شد.
در ولایتهای جنوبشرقی، این کمپاین با یک روز تأخیر آغاز میشود.
خانوادههای کودکان مبتلا به پولیو از مردم میخواهند که حتماً کودکان خود را واکسین کنند.
افغانستان و افغانستان تنها دو کشور جهان هستند که هنوز بیماری پولیو در آنها ریشهکن نشده است.
تا کنون در سال جاری هیچ مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت نشده، اما سازمان جهانی صحت گفته است که در سال ۲۰۲۵ دستکم ۹ مورد مثبت ثبت شده بود.
مسابقات قهرمانی آسیایمیانه «کافا ۲۰۲۶» افغانستان با قرغیزستان مساوی کرد
تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال افغانستان در چهارمین بازیاش در سلسلۀ مسابقات قهرمانی آسیایمیانه «کافا ۲۰۲۶» با قرغیزستان مساوی کرد.
این بازی به روز یک شنبه ۲۷ ماه ثور در تاجیکستان با نتیجۀ صفر مقابل صفر به پایان رسید.
افغانستان پیش از این در برابر ازبیکستان، ترکمنستان و تاجیکستان شکست خورد.
این مسابقات از ۱۲ ماه می میان افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، اوزبیکستان و قرغیزستان آغاز شد.
علی بلال نایب قهرمان مسابقات پتسبورگ پرو در امریکا شد
علی بلال، ورزشکار پرورشاندام افغانستان نایب قهرمان مسابقات پتسبورگ پرو در امریکا شد.
آقای بلال به روز یک شنبه ۲۷ ماه ثور در پیام تصویری در فیس بوک خود گفت که این مقام را در بخش فیزیک آزاد مردان کسب کرده است.
او نزدیک دو هفته پیش حریف برازیلی خود را شکست داد و لقب قهرمان رقابتهای «نیویارک پرو» و مدال طلا را از آن خود کرد.
علی بلال به عنوان یکی از موفقترین ورزشکاران بینالمللی افغانستان در رشته پرورش اندام شناخته میشود.
او پیش از این نیز در رقابتهای «آرنولد کلاسیک» سال ۲۰۲۴ شده بود.
آقای بلالی همچنان در مسابقات «مستر المپیا» در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بهگونه پیهم مقام دوم را کسب کرده بود.
واکنش تند اسلامآباد به تهدید لوی درستیز هند
تهدید لوی درستیز هند مبنی بر اینکه آنان پاکستان را «از جغرافیا حذف خواهند کرد» واکنش تند اسلامآباد را برانگیخته است.
بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان، آیاسپیآر، این سخنان را «دیوانگی و جنگطلبی» خوانده و گفته است که حذف از جغرافیا اقدامی دوطرفه خواهد بود و پیامدهای گستردهای در پی خواهد داشت.
جنرال اوپندرا دویویدی، رئیس اردوی هند، روز شنبه در یک نشست و در پاسخ به پرسشی درباره اینکه اگر پاکستان اقدامی انجام دهد که هند را بار دیگر به اجرای عملیات «سندور» وادار کند، چه واکنشی نشان خواهد داد، گفت: «پاکستان را از جغرافیا حذف خواهیم کرد.»
جنرال اوپندرا همچنان گفت: «اگر پاکستان به حمایت از تروریزم ادامه دهد و از فعالیتهای ضد هند دست نکشد، باید تصمیم بگیرد که میخواهد در جغرافیا و تاریخ بماند یا نه.»
هند و پاکستان چند بار جنگهای بزرگ و مرگبار را تجربه کردهاند.
هند در ماه مه سال گذشته حملات راکتی بر پاکستان انجام داد.
هند نام این حملات را عملیات «سِندور» گذاشت.
اردوی هند اعلام کرد که این عملیات را در واکنش به کشته شدن ۲۶ شهروند هندی در منطقه پهلگام در جمو و کشمیر انجام داده است.
گروه لشکر طیبه مسئولیت حمله بر منطقه پهلگام را پذیرفته بود، گروهی که هند آن را سازمان تروریستی مورد حمایت پاکستان میداند.
خبرگزاری فارس: محمدباقر قالیباف نماینده ویژه ایران در امور چین شد
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، روز یکشنبه ۲۷ ثور، خبر داده که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی (پارلمان) ایران و عضو سابق سپاه، به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین تعیین شده است.
این خبرگزاری امنیتی بدون هیچ توضیح دیگری تنها نوشته است: "پیشتر علی لاریجانی و عبدالرضا رحمانی فضلی چنین مسئولیتی را برعهده داشتند."
در این خبر توضیح داده نشده که چه کسی یا چه نهادی قالیباف را به این سمت منصوب کرده است.
اعلام تعیین قالیباف به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین دو روز پس از دیدار رسمی رئیس جمهور امریکا از کشور چین رخ میدهد که در آن یکی از موضوعات گفتوگو ایران و تنگه هرمز بود.
در یک رویداد ترافیکی در شاهراه کابل–کندهار ۵ نفر جان باختند.
در این رویداد که ناوقت روز شنبه ۲۶ ثور رخ داد، ۵ نفر کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شده است.
این رویداد در نتیجۀ تصادم دو موتر در مناطق مربوط به ولایت میدان وردک رخ داده است.
مقامهای طالبان در گفتوگو با رسانههای داخلی علت این رویداد را بیاحتیاطی یکی از رانندگان این دو موتر دانستند.
خرابی جادهها، عدم رعایت قوانین ترافیکی و بیاحتیاطی رانندگان از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته میشوند.
امریکا معافیت تحریم نفت روسیه را تمدید نکرد
دولت ترمپ روز شنبه ۲۶ ثور معافیت تحریم نفت روی دریای روسیه را که پیشتر به کشورهایی از جمله هند امکان میداد آن را خریداری کنند، تمدید نکرد و اجازه داد که منقضی شود.
این معافیت پس از یک تمدید یکماهه با هدف کاهش کمبود عرضه نفت و مهار افزایش قیمتها در پی جنگ با ایران و بسته شدن تنگه هرمز، برقرار مانده بود.
وزیر مالیۀ امریکا، پیشتر گفته بود که مجوز عمومی مربوط به خرید نفت روسیه ذخیرهشده در نفتکشها را تمدید نخواهد کرد.
حملات متقابل اسرائیل و حزبالله در جنوب لبنان ادامه دارد
تنها یک روز پس از تمدید آتشبس، حملات متقابل اسرائیل و حزبالله لبنان در روز شنبه هم ادامه یافت.
ابتدا ارتش اسرائیل روز شنبه، ۲۶ ثور، به چندین روستا در جنوب لبنان حمله هوایی کرد، حملاتی که با اخطار تخلیه برای ساکنان آغاز شد، گرچه اسرائیل میگوید اهداف متعلق به گروه حزبالله هدف گرفته است.
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، در روز شنبه بیش از ۲۰ روستا در جنوب این کشور هدف گرفته شده، از جمله روستایی که حدود ۵۰ کیلومتر از مرز فاصله دارد.
ساعاتی بعد، گروه حزبالله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد اعلام کرد که به "هدف نظامی" در شمال اسرائیل با پهپاد (درون) حمله کرده است.
این حملات در حالی رخ داد که روز جمعه گذشته لبنان و اسرائیل اعلام کردند که آتشبسی را که یک ماه پیش آغاز شده بود تا ۴۵ روز دیگر تمدید میکنند.
حزبالله لبنان، گروه تحت حمایت ایران است که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود. اتحادیه اروپا اما تنها شاخۀ نظامی آن را تروریستی میداند. شاخۀ سیاسی این گروه در پارلمان و دولت لبنان نمایندگانی دارد.
آوازخوان بلغاریایی در هفتادمین دور مسابقه یوروویژن به مقام اول رسید
دارا، آوازخوان زن بلغاریایی، با ترانه شاد "بانگارانگا" روز شنبه، ۲۶ ثور، به عنوان برنده در هفتادمین دوره از مسابقه یوروویژن انتخاب شد.
در این دوره از مسابقه یوروویژن، اسرائیل که با حضورش سایه جنگ غزه را بر سر رقابتها انداخته و باعث جنجال بسیار شده بود در مراسم یکشنبه شب به مقام دوم رسید.
رومانی هم به مقام سوم رسید.
این مسابقه که معمولاً جشنی شاد و پر زرق و برق برای موسیقی پاپ و تنوع فرهنگی اروپا محسوب میشود، بهدلیل جنگ غزه با تنش و نوعی بحران مواجه شد، و در نهایت شبکههای ملی پخش پنج کشور اسپانیا، ایرلند، هالند، ایسلند و اسلوونی در اعتراض به حضور اسرائیل، از رقابتهای امسال کنارهگیری کردند.
این موضوع باعث شد که تعداد شرکتکنندگان این دوره به ۳۵ کشور برسد و یوروویژن امسال کوچکترین دوره از سال ۲۰۰۳ تاکنون باشد.
بلغاریا که از سه دوره گذشته یوروویژن غایب بود این بار در شهر وین، پایتخت اتریش، با دارینا یوتووا، معروف به دارا، ۲۷ ساله، در مسابقات حاضر شد و به مقام اول رسید.
کمپاین واکسین فلج اطفال در چندین ولایت افغانستان آغاز خواهد شد
سازمان "افغانستان عاری از پولیو" روز یکشنبه ۲۷ ثور، در صفحۀ ایکس خود نوشته که این کمپاین در ۱۶ ولایت به روزهای دوشنبه و سهشنبه آغاز خواهد شد.
کندز، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، بامیان، دایکندی، ارزگان، زابل، کندهار، هلمند، بادغیس از جمله ولایتهایی اند که کمپاین واکسین پولیو در آنها به گونۀ سراسری آغاز خواهد شد.
به گفتۀ سازمان افغانستان عاری از پولیو، در این دور کمپاین در کنار این ۱۶ ولایت، برخی مناطق در کابل، هرات، غور و بلخ نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
این سازمان از خانوادهها خواسته است که در این کمپاین شرکت کنند و فرزندان زیر پنج سال خود را در برابر فلج اطفال واکسین کنند.
فلج اطفال یک بیماری ویروسی است که فقط با واکسین قابل پیشگیری است و در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهان هستند که این بیماری در آنها ریشهکن نشده است.