کمپاین واکسین فلج اطفال در چندین ولایت افغانستان آغاز خواهد شد

سازمان "افغانستان عاری از پولیو" روز یک‌شنبه ۲۷ ثور، در صفحۀ ایکس خود نوشته که این کمپاین در ۱۶ ولایت به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آغاز خواهد شد.

کندز، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، بامیان، دایکندی، ارزگان، زابل، کندهار، هلمند، بادغیس از جمله ولایت‌هایی اند که کمپاین واکسین پولیو در آنها به گونۀ سراسری آغاز خواهد شد.

به گفتۀ سازمان افغانستان عاری از پولیو، در این دور کمپاین در کنار این ۱۶ ولایت، برخی مناطق در کابل، هرات، غور و بلخ نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

این سازمان از خانواده‌ها خواسته است که در این کمپاین شرکت کنند و فرزندان زیر پنج سال خود را در برابر فلج اطفال واکسین کنند.

فلج اطفال یک بیماری ویروسی است که فقط با واکسین قابل پیشگیری است و در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهان هستند که این بیماری در آنها ریشه‌کن نشده است.