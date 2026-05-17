لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
یکشنبه ۲۷ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۴:۴۶

افغانستان

در یک رویداد ترافیکی در شاهراه کابل–کندهار ۵ نفر جان باختند.

رویداد ترافیکی در افغانستان (تصویر آرشیف)
رویداد ترافیکی در افغانستان (تصویر آرشیف)

در این رویداد که ناوقت روز شنبه ۲۶ ثور رخ داد، ۵ نفر کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شده است.

این رویداد در نتیجۀ تصادم دو موتر در مناطق مربوط به ولایت میدان وردک رخ داده است.

مقام‌های طالبان در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی علت این رویداد را بی‌احتیاطی یکی از رانندگان این دو موتر دانستند.

خرابی جاده‌ها، عدم رعایت قوانین ترافیکی و بی‌احتیاطی رانندگان از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می‌شوند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

کمپاین واکسین فلج اطفال در چندین ولایت افغانستان آغاز خواهد شد

تطبیق واکسین پولیو در افغانستان
تطبیق واکسین پولیو در افغانستان

سازمان "افغانستان عاری از پولیو" روز یک‌شنبه ۲۷ ثور، در صفحۀ ایکس خود نوشته که این کمپاین در ۱۶  ولایت به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آغاز خواهد شد.

کندز، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، بامیان، دایکندی، ارزگان، زابل، کندهار، هلمند، بادغیس از جمله ولایت‌هایی اند که کمپاین واکسین پولیو در آنها به گونۀ سراسری آغاز خواهد شد.

به گفتۀ سازمان افغانستان عاری از پولیو، در این دور کمپاین در کنار این ۱۶ ولایت، برخی مناطق در کابل، هرات، غور و بلخ نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

این سازمان از خانواده‌ها خواسته است که در این کمپاین شرکت کنند و فرزندان زیر پنج سال خود را در برابر فلج اطفال واکسین کنند.

فلج اطفال یک بیماری ویروسی است که فقط با واکسین قابل پیشگیری است و در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهان هستند که این بیماری در آنها ریشه‌کن نشده است.

ادامه خبر ...

قرار است روزیکشنبه تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال افغانستان با تیم قرغیزستان بازی کند

تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال افغانستان (آرشیف)
تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال افغانستان (آرشیف)

این مسابقه روز یکشنبه ۲۷ ثور در چارچوب رقابت‌های کافا ۲۰۲۶ آسیای مرکزی است که در تاجیکستان جریان دارد.

در جریان این رقابت‌ها، تیم افغانستان تا کنون در برابر تیم‌های تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان شکست خورده است.

در رقابت‌های کافا ۲۰۲۶، تیم‌های ملی زیر ۲۰ سال افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان اشتراک دارند و دیدار نهایی آن روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد.

ادامه خبر ...

شش ورزشکار افغانستان در رقابت‌های آسیایی تکواندو اشتراک می‌کنند

آرشیف
آرشیف

این ورزشکاران همراه با دو مربی‌شان روز شنبه ۲۶ ثور از کابل به‌سوی منگولیا حرکت کردند. رقابت‌های آسیایی تکواندو روز سه‌شنبه در شهر اولنباتور، پایتخت منگولیا آغاز می‌شود.

در این رقابت‌ها ورزشکاران از ۴۳ کشور آسیایی اشتراک خواهند کرد که شمار آنان به بیش از ۱۳۰۰ تن می‌رسد. رقابت‌های آسیایی تکواندو تا بیست‌وپنجم ماه می ادامه خواهد داشت.

ادامه خبر ...

شهزاده هری و خانمش روی ساختن یک فلم در مورد جنگ افغانستان کار می‌کنند

شهزادۀ بریتانیا هری و خانمش میگان(آرشیف)
شهزادۀ بریتانیا هری و خانمش میگان(آرشیف)

شهزادۀ بریتانیا هری و خانمش میگان در همکاری با نتفلکس روی ساختن یک فلم جنگی تازه درمورد جنگ افغانستان کار می‌کنند.

این فلم به نام «راهی برای فرار نیست: داستان واقعی تکان‌دهندهٔ مردانی در محاصره» نام دارد که بر اساس خاطرات جگرن آدم جاوت ساخته می‌شود. این فلم یک واحد نیروهای بریتانیایی را تصویر می‌کند که در ماه جولای ۲۰۰۶ در ولایت هلمند در افغانستان، تحت حملات شدید طالبان قرار گرفتند.

براساس روز نامۀ تلگراف، موضوع این فلم برای شاهزاده هری کاملاً آشنا است؛ زیرا او دو دوره در خط مقدم جنگ در افغانستان خدمت کرده است.

شهزاده هری نخستین بار در سال ۲۰۰۷ برای مأموریت نظامی به هلمند اعزام شد و بعد پس از آموزش، به حیث پیلوت هلیکوپتر آپاچی دوباره به افغانستان برگشت. او پس از ده سال خدمت نظامی، در سال ۲۰۱۵ از اردوی بریتانیا جدا شد.

ادامه خبر ...

نمایشگاه تحت نام"ابوعلی سینا بلخی" بزودی در کابل دایر می شود

چمن حضوری در کابل(آرشیف)
چمن حضوری در کابل(آرشیف)

دومین نمایشگاه بین‌المللی موسوم به "ابوعلی سینا بلخی" در کابل برگزار می شود.

شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامۀ طالبان، در شبکۀ اکس نوشته که این نمایشگاه از ۲۹ ثور ۱ جوزا الی در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی افغانستان در منطقه چمن حضوری در شهر کابل برگزار خواهد شد.

به گفته زمان، در این نمایشگاه تولیدات و ظرفیت‌های داخلی افغانستان در عرصۀ صنعت دواسازی و محصولات صحی، به نمایش گذاشته خواهد گذاشت.

ادامه خبر ...

شماری از مقامات طالبان می گویند، از تبلیغات منفی علیه حکومت این گروه جلوگیری خواهند کرد

ولایت سرپل در شمال افغانستان
ولایت سرپل در شمال افغانستان

شماری از مقامات طالبان در شمال افغانستان می گویند که از تبلیغات به گفتۀ آنها "منفی" علیه حکومت طالبان، جلوگیری خواهند کرد.

این مقامات در اعلامیه‌ای که روز جمعه(۲۵ ثور) از سوی دفتر ولایت طالبان در بلخ منتشر شد، هشدار داده اند، هر کسی که از طریق رسانه‌ها و یا در نشست های عمومی علیه حکومت طالبان تبلیغات به گفتۀ آنها منفی کند، باید به محکمۀ نظامی معرفی شود.

براساس اعلامیه، والی‌ها، قوماندانان پولیس و روسای استخبارات طالبان در پنج ولایت زون شمال غرب افغانستان، اخیراً در ولایت سرپل جلسه‌ای را دایر کرده، تصمیم گرفتند که از تبلیغات علیه رژیم طالبان جلوگیری کنند.

این در حالیست که بسیاری از گروه‌‌ها و نهادهای حقوق بشر، بارها طالبان را به سرکوب آزادی بیان متهم کرده‌اند و در تازه ترین اقدام، سه خبرنگار افغان از سوی طالبان دستگیر شدند که و واکنش‌های زیادی را در پی داشت.

ادامه خبر ...

مقامات قطر و چین بر ثبات در افغانستان تاکید کردند

آرشیف
آرشیف

محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی، معاون وزارت خارجه قطر با یوشیائویونگ، نمایندۀ ویژه چین برای افغانستان در دوحه دیدار کرده و دربارۀ راه‌های تأمین امنیت و ثبات در افغانستان گفت‌وگو کردند.

براساس گزارش رسانه‌های قطری، در این دیدار که روز پنجشنبه ۲۴ ثور صورت گرفته مقام قطری تأکید کرده که دوحه از تلاش‌ها برای حل منازعات از راه‌های صلح‌آمیز و تقویت صلح و ثبات در منطقه و جهان، به‌گونه کامل حمایت می‌کند.

این در حالیست که در کنار برخی کشورهای دیگر، قطر و چین نیز برای حل تنش‌های جاری میان افغانستان و پاکستان تلاش‌هایی انجام داده‌اند.

در ماه حمل سال جاری شهر ارومچی چین میزبان گفت‌وگوهای میان پاکستان و حکومت طالبان بوده است.

نمایندۀ ویژه چین دو روز پیش از سفر به قطر، با امیر خان متقی وزیر خارجۀ حکومت طالبان در افغانستان دیدار کرده و بر ادامه و مؤثریت روند گفتگوهای ارومچی تأکید کرده است.

ادامه خبر ...

صدها مهاجر افغان پس از رهایی از زندان‌های پاکستان به افغانستان بازگشتند

پولیس پاکستان در حال بررسی اسناد مهاجرین افغان
پولیس پاکستان در حال بررسی اسناد مهاجرین افغان

وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان روز پنج‌شنبه، ۲۴ ثور اعلام کرد که ۴۸۱ نفر این افغان‌ها در این هفته پس از رهایی از طریق تورخم و ۸۰ نفر از طریق اسپین بولدک به افغانستان بازگشته‌اند.

این وزارت افزود که این افغان‌ها شامل خانواده‌ها و افرادی بودند که به دلیل مشکلات مربوط به مدارک اقامت‌شان بازداشت شده بودند.

اخیراً کمیشنری عالی ملل متحد (UNHCR) و سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) در یک گزارش مشترک اعلام کردند که از ۲۶ اپریل تا دوم می ۲۲۸۷ افغان در مناطق مختلف پاکستان بازداشت شده‌اند.

بر اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از دو میلیون افغان از پاکستان اخراج شده‌اند و نزدیک به دو میلیون افغان دیگر هنوز در آن کشور زندگی می‌کنند.

ادامه خبر ...

یک مقام ارشد روسی: مسکو در حال ایجاد "مشارکت کامل" با حکومت طالبان است

سرگئی شویگو، منشی شورای امنیت روسیه
سرگئی شویگو، منشی شورای امنیت روسیه

یک مقام ارشد امنیتی روسیه می‌گوید که مسکو در حال ایجاد "مشارکت کامل" با حکومت طالبان است.

خبرگزاری اینترفاکس روز پنج‌شنبه، ۲۴ ثور به نقل از سرگئی شویگو، منشی شورای امنیت روسیه گزارش داده که کشورش دیگر کشورها را به گسترش روابط با حکومت طالبان تشویق می‌کند.

او که در نشست سران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) صحبت می‌کرد، همچنان با اشاره به تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان مدعی شده که بر اساس برآوردها از ۱۸ هزار تا ۲۳ هزار شبه‌نظامی در چوکات بیش از ۲۰ گروه در افغانستان فعالیت می‌کنند.

روسیه تنها کشوری در جهان است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و بیشتر کشورهای همسایه هم با حکومت طالبان تعامل دارند.

اما دیگر کشورها تا به حال به دلایل مختلف از جمله آنچه که نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و عدم تشکیل حکومت همه‌شمول عنوان کردند، حکومت طالبان را رسمیت نشاخته اند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG