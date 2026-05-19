ترمپ: شاید لازم باشد ضربه نظامی بزرگ دیگری به ایران بزنیم

دونالد ترمپ روز سه‌شنبه گفت که حملات جدید به ایران را در لحظات آخر متوقف کرده است و در عین حال افزود شاید لازم باشد امریکا بار دیگر ضربه نظامی بزرگی به ایران وارد کند.

رئیس جمهور امریکا، روز دوشنبه خبر داده بود حملهٔ تازه‌ به ایران را که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده بود، به درخواست «امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس امارات متحده عربی» به تعویق انداخته است تا مذاکرات به نتیجه برسد.

رئیس‌جمهور امریکا دوشنبه گفته بود حمله برنامه‌ریزی‌شده را برای «دو تا سه روز» به تعویق می‌اندازد و اگر امریکا بتواند به توافقی با ایران برسد که مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شود، راضی خواهد بود.

او روز سه شنبه وقتی در برابر این پرسش قرار گرفت که ایران چند روز فرصت دارد تا پای میز مذاکره بیاید، پاسخ داد: «دو یا سه روز. شاید جمعه، شنبه، یکشنبه. یک بازه زمانی محدود. چون نمی‌توانیم اجازه بدهیم آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند.»

امریکا با مشارکت اسرائیل روز نهم حوت سال گذشته حملات نظامی به ایران را آغاز کرد.