دیدار پوتین و شی در پیکنگ؛ تأکید بر گسترش روابط استراتیژیک روسیه و چین

در سفر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به چین، رهبران دو کشور از پیشرفت روابط استراتیژیک میان مسکو و بیجینگ تمجید کردند.

پوتین سه شنبه ۲۹ ثور به پیکنگ، پایتخت چین، سفر کرد و امروز هم به سفرش ادامه خواهد داد.

بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی سینهوا، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در این دیدار تأکید کرد که ادامه درگیری‌ها در شرق میانه «به نفع هیچ طرفی نیست» و خواستار برقراری آتش‌بس «جامع» شد.

ولادیمیر پوتین نیز در این دیدار مدعی شد که روابط دو کشور به «حفظ ثبات جهانی کمک می‌کند» و تأکید کرد که روسیه، با وجود تنش‌ها در شرق میانه، همچنان یک تأمین‌کننده قابل اعتماد انرژی باقی مانده است.

کرملین اعلام کرده که برای این سفر «انتظارات جدی» وجود دارد. این سفر علاوه بر مذاکرات رسمی، شامل مراسم امضای اسناد، ضیافت رسمی و دیدار غیررسمی نیز خواهد بود؛ جایی که دو رهبر درباره مسائل مهم بین‌المللی گفت‌وگو خواهند کرد.

سفر رئیس‌جمهور روسیه به چین اندکی پس از سفر دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، به این کشور انجام می‌شود.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

صدراعظم پاکستان: عملیات علیه طالبان افغان ادامه خواهد یافت

شهباز شریف، صدراعظم پاکستان

شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، می‌گوید که عملیات موسوم به «غضب‌الحق» علیه طالبان افغان با «قاطعیت کامل» ادامه خواهد یافت.

او این سخنان را روز سه‌شنبه ۲۹ ثور، در جریان سفرش به شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان، مطرح کرد.

به گفته شهباز شریف، این عملیات علیه آنچه او «گروه‌های نیابتی تروریستی مستقر در افغانستان و وابسته به طالبان» خواند، ادامه خواهد یافت.

حکومت طالبان در افغانستان تاکنون در این مورد واکنشی نشان نداده است.

اسلام‌آباد طالبان را متهم می‌کند که گروه تحریک طالبان پاکستان (تی‎تی‌پی) از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند و حملات خود را از آنجا سازمان‌دهی می‌کنند؛ اتهامی که حکومت طالبان همواره آن را رد کرده‌ است.

تنش‌ها میان پاکستان و حکومت طالبان در ماه‌های اخیر به‌گونه کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

درخواست افغان ایوک از واشنگتن؛ به تعهدات خود در برابر پناهجویان افغان‌ عمل کنید

آرشیف

افغان ایوک، نهاد حامی پناهجویان افغان، از ایالات متحده امریکا خواسته است که به تعهدات خود در برابر متحدان افغانش عمل کند و آنان را نادیده نگیرد.

این نهاد ناوقت سه‌شنبه ۲۹ ثور، در شبکه ایکس با اشاره به گزارش‌ها درباره آمادگی امریکا برای افزایش پذیرش پناهجویان افریقای جنوبی گفته است که "متحدان افغان یک‌بار دیگر نادیده گرفته می‌شوند."

افغان ایوک نوشته است که این افغان‌ها افرادی هستند که در کنار نیروهای امریکایی جنگیده‌اند و اکنون بسیاری از آنان در قطر، پاکستان و دیگر نقاط جهان در انتظار انتقال به ایالات متحده به‌سر می‌برند.

این سازمان از کانگرس امریکا خواسته است که برای شامل‌ساختن پنج‌هزار پناهجوی افغان در چارچوب برنامه پذیرش پناهجویان تلاش کند.

پیش از این نیز ۲۲ عضو سنای امریکا، در واکنش به گزارش‌ها درباره انتقال احتمالی بیش از هزار پناهجوی افغان از قطر به جمهوری دموکراتیک کانگو، از اداره ترمپ خواسته بودند این طرح را متوقف کند.

این سناتوران در نامه‌ای به تاریخ ۸ ثور به مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، هشدار داده بودند که چنین اقدامی می‌تواند جان متحدان افغان نیروهای امریکایی را با خطر روبه‌رو سازد.

ترمپ: شاید لازم باشد ضربه نظامی بزرگ دیگری به ایران بزنیم

دونالد ترمپ روز سه‌شنبه گفت که حملات جدید به ایران را در لحظات آخر متوقف کرده است و در عین حال افزود شاید لازم باشد امریکا بار دیگر ضربه نظامی بزرگی به ایران وارد کند.

رئیس جمهور امریکا، روز دوشنبه خبر داده بود حملهٔ تازه‌ به ایران را که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده بود، به درخواست «امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس امارات متحده عربی» به تعویق انداخته است تا مذاکرات به نتیجه برسد.

رئیس‌جمهور امریکا دوشنبه گفته بود حمله برنامه‌ریزی‌شده را برای «دو تا سه روز» به تعویق می‌اندازد و اگر امریکا بتواند به توافقی با ایران برسد که مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شود، راضی خواهد بود.

او روز سه شنبه وقتی در برابر این پرسش قرار گرفت که ایران چند روز فرصت دارد تا پای میز مذاکره بیاید، پاسخ داد: «دو یا سه روز. شاید جمعه، شنبه، یکشنبه. یک بازه زمانی محدود. چون نمی‌توانیم اجازه بدهیم آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند.»

امریکا با مشارکت اسرائیل روز نهم حوت سال گذشته حملات نظامی به ایران را آغاز کرد.

احتمال بارندگی در حداقل ۲۹ ولایت افغانستان

انتظار می‌رود روز چهارشنبه، ۳۰ ماه ثور شماری از ولایت‌های افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید و جاری‌شدن سیلاب‌های آنی احتمالی باشند.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای گفته که احتمال بارندگی‌های شدید در ولایت افغانستان وجود دارد.

براساس اعلامیه، در برخی ولایت‌ها میزان بارندگی حدود ۱۰ میلی‌متر و در برخی دیگر تا ۳۵ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

سازمان ملل برنامه ۵۲۹ میلیون دالری برای حمایت از مهاجران بازگشتی به افغانستان آغاز کرد

آرشیف

سازمان ملل متحد و نهادهای همکار ملی و بین‌المللی غیردولتی، طرحی به ارزش ۵۲۹ میلیون دالر برای کمک به مهاجران بازگشتی به افغانستان آغاز کرده‌اند.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز سه‌شنبه در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که سازمان ملل به حدود دو میلیون و هفتصد هزار مهاجر بازگشتی کمک خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، این کمک‌ها شامل مهاجرانی می‌شود که در سال جاری میان ماه‌های اپریل تا دسمبر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته یا بازمی‌گردند.

یوناما می‌گوید این برنامه حمایتی بر اساس یک استراتژی جامع طراحی شده است که از زمان ورود مهاجران به افغانستان تا مرحله اسکان مجدد، خدمات و کمک‌ها را فراهم می‌کند.

اولین بازی و مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در استادیوم مکسیکو سیتی برگزار می‌شود

استادیوم مکسیکو سیتی به‌طور رسمی برای برگزاری اولین بازی و مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ تأیید شد.

فیفا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مسابقات جام جهانی فوتبال در تاریخ یازدهم جون در این استادیوم آغاز خواهد شد.

استادیوم مکسیکو سیتی با ظرفیت ۸۳ هزار تماشاگر، پیش از این نیز در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۶ میزبان مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال بوده است.

جام جهانی امسال در تاریخ فوتبال بزرگ‌ترین دوره این رقابت‌ها خواهد بود که ۴۸ تیم در آن شرکت می‌کنند و ۱۰۴ مسابقه در کشورهای مکسیکو، کانادا و ایالات متحده امریکا برگزار خواهد شد.

مراسم ازدواج دسته‌جمعی ۱۱۰ زوج در ایران سوار بر موترهای نظامی برگزار شد

تصویری از مراسم ازدواج‌ ۱۱۰ زوج در تهران با جیپ‌های نظامی مجهز با اسلحه

در ویدیو هایی که روز دوشنبه ۲۸ ثور نشر شده دیده می شود که این زوج ها مراسم ازدواج شان را در میدان امام حسین تهران با موتر های نظامی که با سلاح های جنگی مجهز اند جشن گرفتند.

این کارزار حکومتی به نام جان‌فدا با هدف نمایش آمادگی عمومی در برابر حمله‌ زمینی احتمالی راه‌اندازی شده است.

همزمان در روزهای اخیر دوره‌های آموزش استفاده از سلاح در مکان‌های عمومی ایران نیز آغاز شده است.

این مراسم در حالی برگزار می شود که آتش‌بس شکننده میان ایران و امریکا و اسرائیل برقرار است.

سفر پوتین به چین؛ امیدواری از ادامه حمایت بیجینگ از مسکو

دیدار ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ در حاشیۀ نشست سازمان همکاری شانگهای در پایتخت قزاقستان (تصویرآرشیف)

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه برای دیدار با همتای چینی اش شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه به بیجینگ سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس هدف این سفر نشان دادن استحکام روابط دو کشور، چند روز پس از سفر دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا به چین عنوان شده است.

براساس بیانیه کرملین، روسای جمهور دو کشور قرار است درباره راه‌های تقویت بیشتر شراکت راهبردی روسیه و چین گفتگو و همچنین دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مهم بین‌المللی و منطقه‌ای تبادل کنند.

روابط دو کشور از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ عمیق‌تر شده است.

پوتین از آن زمان هر سال به بیجنگ سفر کرده، در حالی‌ که روسیه در سطح جهانی با انزوای دیپلماتیک روبه‌رو است.

پوتین امیدوار است چین حمایت خود از مسکو را افزایش دهد.

سفر پوتین در حالی صورت می گیرد که ترمپ پنجشنبه ۲۴ ثور به چین سفر کرد.

او بعد از دیدار با همتای چینی اش گفت که شی جین‌پینگ پیشنهاد داده برای توافق با ایران و تضمین عبور و مرور کشتی‌ها از تنگۀ هرمز کمک کند و وعده داد تجهیزات نظامی به ایران ارسال نکند.

کمیته حفاظت از خبرنگاران از کمیسیون اروپا خواست تا برنامه‌های برای دعوت طالبان به بروکسل را لغو کند

کمیته حفاظت از خبرنگاران روز دوشنبه ۲۸ ثور به نقل از تام گیبسون، معاون بخش دادخواهی اتحادیه اروپا در کمیته حفاظت از خبرنگاران نوشته در حالیکه طالبان به رسانه ها حمله می کنند کمیسیون اروپا از آنان برای حضور در بروکسل دعوت می کند و این تکان دهنده است.

این کمیته افزوده که با انجام این کار، این نهاد به رژیمی مشروعیت می‌بخشد که مسئول سرکوب شدید و سانسور است و همچنین روابط عمومی آنان را به‌عنوان یک بازیگر بین‌المللی تقویت می‌کند. کمیسیون اروپا باید چنین برنامه‌هایی را لغو کند.

این نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که قرار است مقام‌های حکومت طالبان برای گفت‌وگو درباره اخراج افغان‌ها از اتحادیه اروپا به کشورشان، به بروکسل سفر کنند.

خبرگزاری فرانس‌پرس ۳۱ حمل به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده بود که این هیئت یک تیم تخنیکی خواهد بود.

در همین حال اتحاد فعالان حقوق بشر نیز روز سه شنبه ۲۹ ثور با نشر بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را در این مورد ابراز کرده و نوشته که این اقدام نه‌تنها یک تصمیم دیپلماتیک خطرناک است، بلکه می‌تواند یک خطای استراتژیک با پیامد های امنیتی بلندمدت برای اروپا باشد.

