حکم ۷ سال زندان در هند برای متهم همکاری با طالبان و تحریک طالبان پاکستان

همراز ورشید شیخ، یک باشندۀ ایالت مهاراشترا، از سوی محکمه ویژه سازمان تحقیقات ملی هند (NIA) به اتهام همکاری با گروه‌های افراط‌گرا مرتبط با طالبان و تحریک طالبان پاکستان (TTP) به هفت سال حبس شاقه همراه با جریمه نقدی محکوم شده است.

سازمان تحقیقات ملی هند روز چهارشنبه ۲۰ می، در شبکه ایکس نوشته است که همراز شیخ در قضیه جذب و استخدام جوانان آسیب‌پذیر که در اپریل ۲۰۲۳ آغاز شده بود، مجرم شناخته شده است.

به گفته این سازمان، این پرونده در اکتوبر ۲۰۲۳ علیه همراز شیخ و متهم دیگری به نام محمد عارف ثبت شد و روند محاکمه محمد عارف هنوز ادامه دارد.

براساس اعلامیه سازمان تحقیقات ملی هند، همراز شیخ که بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ در عربستان سعودی زندگی می‌کرد، تحت تأثیر گروه‌های افراطی قرار گرفته بود و پس از بازگشت به هند، همراه با محمد عارف از طریق شبکه‌های اجتماعی برای شناسایی، جذب و استخدام جوانان آسیب‌پذیر تلاش می‌کرد.

در اعلامیه آمده است که این دو تن همچنان یک گروه تروریستی را با هدف پیوستن به تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و آغاز جنگ علیه هند ایجاد کرده بودند.

پیش از این، سازمان تحقیقات ملی هند (NIA) در ماه می ۲۰۲۶ اعلام کرد که چندین نفر در پرونده‌های مرتبط با گروه‌های افراطی مانند لشکر طیبه، داعش و انصار غزوه‌الهند بازداشت شده‌اند.