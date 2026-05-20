چهارشنبه ۳۰ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۳:۲۱

جهان

حکم ۷ سال زندان در هند برای متهم همکاری با طالبان و تحریک طالبان پاکستان

بیرق هند

همراز ورشید شیخ، یک باشندۀ ایالت مهاراشترا، از سوی محکمه ویژه سازمان تحقیقات ملی هند (NIA) به اتهام همکاری با گروه‌های افراط‌گرا مرتبط با طالبان و تحریک طالبان پاکستان (TTP) به هفت سال حبس شاقه همراه با جریمه نقدی محکوم شده است.

سازمان تحقیقات ملی هند روز چهارشنبه ۲۰ می، در شبکه ایکس نوشته است که همراز شیخ در قضیه جذب و استخدام جوانان آسیب‌پذیر که در اپریل ۲۰۲۳ آغاز شده بود، مجرم شناخته شده است.

به گفته این سازمان، این پرونده در اکتوبر ۲۰۲۳ علیه همراز شیخ و متهم دیگری به نام محمد عارف ثبت شد و روند محاکمه محمد عارف هنوز ادامه دارد.

براساس اعلامیه سازمان تحقیقات ملی هند، همراز شیخ که بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ در عربستان سعودی زندگی می‌کرد، تحت تأثیر گروه‌های افراطی قرار گرفته بود و پس از بازگشت به هند، همراه با محمد عارف از طریق شبکه‌های اجتماعی برای شناسایی، جذب و استخدام جوانان آسیب‌پذیر تلاش می‌کرد.

در اعلامیه آمده است که این دو تن همچنان یک گروه تروریستی را با هدف پیوستن به تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و آغاز جنگ علیه هند ایجاد کرده بودند.

پیش از این، سازمان تحقیقات ملی هند (NIA) در ماه می ۲۰۲۶ اعلام کرد که چندین نفر در پرونده‌های مرتبط با گروه‌های افراطی مانند لشکر طیبه، داعش و انصار غزوه‌الهند بازداشت شده‌اند.

دیدار پوتین و شی در پیکنگ؛ تأکید بر گسترش روابط استراتیژیک روسیه و چین

در سفر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به چین، رهبران دو کشور از پیشرفت روابط استراتیژیک میان مسکو و بیجینگ تمجید کردند.

پوتین سه شنبه ۲۹ ثور به پیکنگ، پایتخت چین، سفر کرد و امروز هم به سفرش ادامه خواهد داد.

بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی سینهوا، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در این دیدار تأکید کرد که ادامه درگیری‌ها در شرق میانه «به نفع هیچ طرفی نیست» و خواستار برقراری آتش‌بس «جامع» شد.

ولادیمیر پوتین نیز در این دیدار مدعی شد که روابط دو کشور به «حفظ ثبات جهانی کمک می‌کند» و تأکید کرد که روسیه، با وجود تنش‌ها در شرق میانه، همچنان یک تأمین‌کننده قابل اعتماد انرژی باقی مانده است.

کرملین اعلام کرده که برای این سفر «انتظارات جدی» وجود دارد. این سفر علاوه بر مذاکرات رسمی، شامل مراسم امضای اسناد، ضیافت رسمی و دیدار غیررسمی نیز خواهد بود؛ جایی که دو رهبر درباره مسائل مهم بین‌المللی گفت‌وگو خواهند کرد.

سفر رئیس‌جمهور روسیه به چین اندکی پس از سفر دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، به این کشور انجام می‌شود.

ترمپ: شاید لازم باشد ضربه نظامی بزرگ دیگری به ایران بزنیم

دونالد ترمپ روز سه‌شنبه گفت که حملات جدید به ایران را در لحظات آخر متوقف کرده است و در عین حال افزود شاید لازم باشد امریکا بار دیگر ضربه نظامی بزرگی به ایران وارد کند.

رئیس جمهور امریکا، روز دوشنبه خبر داده بود حملهٔ تازه‌ به ایران را که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده بود، به درخواست «امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس امارات متحده عربی» به تعویق انداخته است تا مذاکرات به نتیجه برسد.

رئیس‌جمهور امریکا دوشنبه گفته بود حمله برنامه‌ریزی‌شده را برای «دو تا سه روز» به تعویق می‌اندازد و اگر امریکا بتواند به توافقی با ایران برسد که مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شود، راضی خواهد بود.

او روز سه شنبه وقتی در برابر این پرسش قرار گرفت که ایران چند روز فرصت دارد تا پای میز مذاکره بیاید، پاسخ داد: «دو یا سه روز. شاید جمعه، شنبه، یکشنبه. یک بازه زمانی محدود. چون نمی‌توانیم اجازه بدهیم آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند.»

امریکا با مشارکت اسرائیل روز نهم حوت سال گذشته حملات نظامی به ایران را آغاز کرد.

اولین بازی و مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در استادیوم مکسیکو سیتی برگزار می‌شود

استادیوم مکسیکو سیتی به‌طور رسمی برای برگزاری اولین بازی و مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ تأیید شد.

فیفا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مسابقات جام جهانی فوتبال در تاریخ یازدهم جون در این استادیوم آغاز خواهد شد.

استادیوم مکسیکو سیتی با ظرفیت ۸۳ هزار تماشاگر، پیش از این نیز در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۶ میزبان مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال بوده است.

جام جهانی امسال در تاریخ فوتبال بزرگ‌ترین دوره این رقابت‌ها خواهد بود که ۴۸ تیم در آن شرکت می‌کنند و ۱۰۴ مسابقه در کشورهای مکسیکو، کانادا و ایالات متحده امریکا برگزار خواهد شد.

مراسم ازدواج دسته‌جمعی ۱۱۰ زوج در ایران سوار بر موترهای نظامی برگزار شد

تصویری از مراسم ازدواج‌ ۱۱۰ زوج در تهران با جیپ‌های نظامی مجهز با اسلحه

در ویدیو هایی که روز دوشنبه ۲۸ ثور نشر شده دیده می شود که این زوج ها مراسم ازدواج شان را در میدان امام حسین تهران با موتر های نظامی که با سلاح های جنگی مجهز اند جشن گرفتند.

این کارزار حکومتی به نام جان‌فدا با هدف نمایش آمادگی عمومی در برابر حمله‌ زمینی احتمالی راه‌اندازی شده است.

همزمان در روزهای اخیر دوره‌های آموزش استفاده از سلاح در مکان‌های عمومی ایران نیز آغاز شده است.

این مراسم در حالی برگزار می شود که آتش‌بس شکننده میان ایران و امریکا و اسرائیل برقرار است.

سفر پوتین به چین؛ امیدواری از ادامه حمایت بیجینگ از مسکو

دیدار ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ در حاشیۀ نشست سازمان همکاری شانگهای در پایتخت قزاقستان (تصویرآرشیف)

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه برای دیدار با همتای چینی اش شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه به بیجینگ سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس هدف این سفر نشان دادن استحکام روابط دو کشور، چند روز پس از سفر دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا به چین عنوان شده است.

براساس بیانیه کرملین، روسای جمهور دو کشور قرار است درباره راه‌های تقویت بیشتر شراکت راهبردی روسیه و چین گفتگو و همچنین دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مهم بین‌المللی و منطقه‌ای تبادل کنند.

روابط دو کشور از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ عمیق‌تر شده است.

پوتین از آن زمان هر سال به بیجنگ سفر کرده، در حالی‌ که روسیه در سطح جهانی با انزوای دیپلماتیک روبه‌رو است.

پوتین امیدوار است چین حمایت خود از مسکو را افزایش دهد.

سفر پوتین در حالی صورت می گیرد که ترمپ پنجشنبه ۲۴ ثور به چین سفر کرد.

او بعد از دیدار با همتای چینی اش گفت که شی جین‌پینگ پیشنهاد داده برای توافق با ایران و تضمین عبور و مرور کشتی‌ها از تنگۀ هرمز کمک کند و وعده داد تجهیزات نظامی به ایران ارسال نکند.

در حمله بر یک مسجد در شهر سن‌دیگو پنج تن به شمول دو فرد مظنون کشته شدند

دو زن پس از حمله در مرکز اسلامی سنتیاگو

به گفته پولیس در میان کشته شدگان، یک تن از محافظان مسجد نیز شامل است.

اسکات وال، رئیس پولیس سن‌دیگو در کالیفرنیا به رسانه ها گفته که این رویداد به‌عنوان یک جرم ناشی از نفرت مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن بعداً منتشر خواهد شد.

پولیس افزوده که مهاجمان ظاهراً بر اثر شلیک به خود جان باخته اند.

این رویداد روز دوشنبه ۲۸ ثور رخ داده است.

پولیس گفته که هنگام حمله، کودکان در داخل مسجد سرگرم آموزش بودند.

در ویدیوهایی که از سوی خبرگزاری فرانس پرس منتشر شده دیده می شود که مردم در حال خروج از این مرکز اسلامی هستند.

تا کنون علت این رویداد مشخص نشده است.

ایران شروط تهران برای پایان جنگ با امریکا را اعلام کرد

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجۀ ایران

معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید تهران در پیشنهادهای اخیر خود به امریکا برای پایان جنگ میان دو کشور، خواستار برخورداری از حق غنی‌سازی، خاتمه جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان و خروج نیروهای امریکایی از محیط پیرامونی ایران شده است.

کاظم غریب‌آبادی که روز سه‌شنبه ۲۹ ثور برای ارائه گزارشی در مورد روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران حاضر شده بود گفت که شروط دیگر ایران رفع محاصرهٔ بحری امریکا، آزادسازی اموال و دارایی‌های ایران، تأمین خسارات وارد شده در جنگ توسط ایالات متحده جهت بازسازی و خاتمه تمامی تحریم‌های یکجانبه و قطعنامه‌های شورای امنیت است.

ایران و ایالات متحده از زمان آتش‌بس شکننده میان دو کشور در ۱۹ حمل امسال، درگیر یک دور مذاکره مستقیم و همچنین تبادل پیام‌هایی از طریق پاکستان بوده‌اند تا به توافقی برای پایان جنگ دست یابند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، پیشتر پیشنهادهای ایران را مزخرف خوانده و تهدید کرده بود که اگر توافقی حاصل نشود، بار دیگر به ایران حمله نظامی خواهد کرد.

ترمپ روز دوشنبه ۲۸ ثور در شبکه اجتماعی خود خبر داد که حمله‌ای تازه به ایران را که برای روز سه‌شنبه ۲۹ ثور برنامه‌ریزی شده بود، فعلاً عقب می‌اندازد.

او توضیح داده که این حمله را به درخواست امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس جمهور امارات متحده عربی فعلاً انجام نمی‌دهد.

ترمپ می‌گوید به درخواست سران عرب خلیج فارس حمله به ایران را عقب می‌اندازد

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، روز دوشنبه در شبکه اجتماعی خود خبر داد که حمله‌ای تازه به ایران را که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده بود، فعلاً عقب می‌اندازد.

او توضیح داده است که این حمله را به درخواست "امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس جمهور امارات متحده عربی" فعلاً انجام نمی‌دهد.

ساعتی پیشتر، دونالد ترمپ در واکنش به پاسخ تازه تهران به پیشنهادات امریکا گفته بود که قرار نیست امتیازی به ایران بدهد.

او در ادامه تهدید کرده بود که ایران می‌داند که "خیلی زود چه اتفاقی خواهد افتاد."

ایران روز دوشنبه ۲۸ ثور اعلام کرد که به پیشنهاد جدید امریکا با هدف پایان دادن به جنگ پاسخ داده است و افزود که تبادل نظر میان طرفین همچنان ادامه دارد.

حالا ترمپ در پیام تازه خود نوشته است "از آنجا که مذاکراتی جدی در جریان است و از نظر رهبران و متحدان بزرگ ما توافقی حاصل خواهد شد که برای امریکا هم بسیار قابل قبول خواهد بود"، او حمله نظامی را که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده بود به تعویق می‌اندازد.

رئیس جمهور ایالات متحده در ادامه نوشته است: "به دلیل احترامی که برای رهبرانی که در بالا نام بردم قائل هستم، به وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک ارتش و نیروهای نظامی ایالات متحده دستور داده‌ام که حمله فردا را انجام نخواهیم داد، اما به آنها گفته‌ام که کاملا و در لحظه آماده باشند تا در صورتی که توافقی قابل قبول حاصل نشد، حمله‌ای کامل و گسترده را اجرا کنند."

معافیت روسیه از تحریم‌های نفتی امریکا یک ماه دیگر تمدید شد

یکی از نفتکش‌های روسی در بندر ماتانزاس در شمال غربی کوبا

وزیر مالیۀ امریکا روز دوشنبه، ۲۸ ثور، اعلام کرد که امریکا به مدت ۳۰ روز دیگر فروش نفت روی آبِ روسیه از تحریم‌های ایالات متحده را تمدید کرده است.

این اقدام همزمان با عدم موفقیت تهران و واشنگتن در رسیدن به توافق برای پایان جنگ و ادامه افزایش قیمت سوخت در سراسر دنیا انجام می‌شود.

این دومین بار است که در پی حمله مشترک امریکا و اسرائیل به خاک ایران معافیت روسیه از فروش نفت در دنیا تمدید می‌شود.

بار اول، همزمان با ادامه بسته ماندن تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، دولت امریکا روز جمعه، ۲۸ حمل، معافیتی را که پیشتر برای امکان موقت فروش نفت روسیه قائل شده بود، تمدید کرد.

