روز جهانی زنبور عسل؛ در افغانستان بیش از سه هزار فارم زنبورداری وجود دارد
به مناسبت روز جهانی زنبور عسل، حکومت طالبان میگوید که در افغانستان هزاران مزرعه فعال زنبورداری وجود دارد و هر ساله هزاران تُن عسل تولید میشود.
مولوی شیرمحمد حاتمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، میگوید که در افغانستان بیش از سه هزار فارم زنبور عسل وجود دارد که هر ساله حدود ۲۲۰۰ تُن عسل تولید میشود
مولوی حاتمی به تلویزیون ملی گفت که وزارت زراعت به صاحبان مزارع در زمینههای فنی، تخنیکی و توسعه کسبوکار مشوره میدهد و همچنین در مقابله با بلایا به آنها کمک میکند.
روز جهانی زنبور عسل در ۲۰ می ۲۰۱۷ به منظور افزایش آگاهی عمومی درباره حفاظت و تکثیر زنبورها نامگذاری شد و هر ساله گرامی داشته میشود.
صدراعظم پاکستان: عملیات علیه طالبان افغان ادامه خواهد یافت
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، میگوید که عملیات موسوم به «غضبالحق» علیه طالبان افغان با «قاطعیت کامل» ادامه خواهد یافت.
او این سخنان را روز سهشنبه ۲۹ ثور، در جریان سفرش به شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان، مطرح کرد.
به گفته شهباز شریف، این عملیات علیه آنچه او «گروههای نیابتی تروریستی مستقر در افغانستان و وابسته به طالبان» خواند، ادامه خواهد یافت.
حکومت طالبان در افغانستان تاکنون در این مورد واکنشی نشان نداده است.
اسلامآباد طالبان را متهم میکند که گروه تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) از خاک افغانستان فعالیت میکنند و حملات خود را از آنجا سازماندهی میکنند؛ اتهامی که حکومت طالبان همواره آن را رد کرده است.
تنشها میان پاکستان و حکومت طالبان در ماههای اخیر بهگونه کمسابقهای افزایش یافته است.
درخواست افغان ایوک از واشنگتن؛ به تعهدات خود در برابر پناهجویان افغان عمل کنید
افغان ایوک، نهاد حامی پناهجویان افغان، از ایالات متحده امریکا خواسته است که به تعهدات خود در برابر متحدان افغانش عمل کند و آنان را نادیده نگیرد.
این نهاد ناوقت سهشنبه ۲۹ ثور، در شبکه ایکس با اشاره به گزارشها درباره آمادگی امریکا برای افزایش پذیرش پناهجویان افریقای جنوبی گفته است که "متحدان افغان یکبار دیگر نادیده گرفته میشوند."
افغان ایوک نوشته است که این افغانها افرادی هستند که در کنار نیروهای امریکایی جنگیدهاند و اکنون بسیاری از آنان در قطر، پاکستان و دیگر نقاط جهان در انتظار انتقال به ایالات متحده بهسر میبرند.
این سازمان از کانگرس امریکا خواسته است که برای شاملساختن پنجهزار پناهجوی افغان در چارچوب برنامه پذیرش پناهجویان تلاش کند.
پیش از این نیز ۲۲ عضو سنای امریکا، در واکنش به گزارشها درباره انتقال احتمالی بیش از هزار پناهجوی افغان از قطر به جمهوری دموکراتیک کانگو، از اداره ترمپ خواسته بودند این طرح را متوقف کند.
این سناتوران در نامهای به تاریخ ۸ ثور به مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، هشدار داده بودند که چنین اقدامی میتواند جان متحدان افغان نیروهای امریکایی را با خطر روبهرو سازد.
احتمال بارندگی در حداقل ۲۹ ولایت افغانستان
انتظار میرود روز چهارشنبه، ۳۰ ماه ثور شماری از ولایتهای افغانستان شاهد بارندگیهای شدید و جاریشدن سیلابهای آنی احتمالی باشند.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اعلامیهای گفته که احتمال بارندگیهای شدید در ولایت افغانستان وجود دارد.
براساس اعلامیه، در برخی ولایتها میزان بارندگی حدود ۱۰ میلیمتر و در برخی دیگر تا ۳۵ میلیمتر پیشبینی شده است.
سازمان ملل برنامه ۵۲۹ میلیون دالری برای حمایت از مهاجران بازگشتی به افغانستان آغاز کرد
سازمان ملل متحد و نهادهای همکار ملی و بینالمللی غیردولتی، طرحی به ارزش ۵۲۹ میلیون دالر برای کمک به مهاجران بازگشتی به افغانستان آغاز کردهاند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز سهشنبه در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که سازمان ملل به حدود دو میلیون و هفتصد هزار مهاجر بازگشتی کمک خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، این کمکها شامل مهاجرانی میشود که در سال جاری میان ماههای اپریل تا دسمبر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته یا بازمیگردند.
یوناما میگوید این برنامه حمایتی بر اساس یک استراتژی جامع طراحی شده است که از زمان ورود مهاجران به افغانستان تا مرحله اسکان مجدد، خدمات و کمکها را فراهم میکند.
کمیته حفاظت از خبرنگاران از کمیسیون اروپا خواست تا برنامههای برای دعوت طالبان به بروکسل را لغو کند
کمیته حفاظت از خبرنگاران روز دوشنبه ۲۸ ثور به نقل از تام گیبسون، معاون بخش دادخواهی اتحادیه اروپا در کمیته حفاظت از خبرنگاران نوشته در حالیکه طالبان به رسانه ها حمله می کنند کمیسیون اروپا از آنان برای حضور در بروکسل دعوت می کند و این تکان دهنده است.
این کمیته افزوده که با انجام این کار، این نهاد به رژیمی مشروعیت میبخشد که مسئول سرکوب شدید و سانسور است و همچنین روابط عمومی آنان را بهعنوان یک بازیگر بینالمللی تقویت میکند. کمیسیون اروپا باید چنین برنامههایی را لغو کند.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که قرار است مقامهای حکومت طالبان برای گفتوگو درباره اخراج افغانها از اتحادیه اروپا به کشورشان، به بروکسل سفر کنند.
خبرگزاری فرانسپرس ۳۱ حمل به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده بود که این هیئت یک تیم تخنیکی خواهد بود.
در همین حال اتحاد فعالان حقوق بشر نیز روز سه شنبه ۲۹ ثور با نشر بیانیهای نگرانی عمیق خود را در این مورد ابراز کرده و نوشته که این اقدام نهتنها یک تصمیم دیپلماتیک خطرناک است، بلکه میتواند یک خطای استراتژیک با پیامد های امنیتی بلندمدت برای اروپا باشد.
رئیس جمهور قرغیزستان میگوید که کشورش قصد دارد توجه ویژهای به وضعیت افغانستان داشته باشد
صدر جباروف، رئیس جمهور قرغیزستان در پیامش به رهبران جهان گفته که در صورت انتخاب شدن کشورش به عنوان عضو غیردایمی شورای امنیت ملل متحد، توجه ویژهای به وضعیت افغانستان خواهد داشت.
او در این پیام که روز یکشنبه ۲۷ ثور از سوی رسانههای دولتی قرغیزستان نشر شده، گفته که امنیت آسیای مرکزی رابطۀ مستقیمی با ثبات در افغانستان دارد.
قرار است که اعضای غیردایمی شورای امنیت ملل متحد در اوایل ماه جون انتخاب شوند.
حکومت طالبان از اظهارات رئیس جمهور قرقیزستان استقبال کرده است.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان به طلوع نیوز گفته که آنها از دیدگاه رئیس جمهور قرقیزستان در مورد افغانستان حمایت میکنند و افزوده که "سایر کشورها نیز باید این واقعیت را درک کنند که افغانستان نقش مهمی در ثبات منطقهای ایفا میکند."
این درحالیست که سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) بارها از تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگرانی کرده است.
افزایش جمعیت در افغانستان در پی برگشت شمار زیادی از مهاجرین
ملل متحد میگوید که به دلیل برگشت مهاجرین، جمعیت در افغانستان به گونۀ چشمگیری افزایش یافته است.
برنامۀ اسکان بشر ملل متحد روز دوشنبه ۲۸ ثور با بیان این موضوع گفته که از سال ۲۰۲۳ به این سو ۵ میلیون نفر به افغانستان برگشت کردند.
این ادارۀ ملل متحد گفته که برخی ادارههای ملل متحد روز سهشنبه در "سیزدهمین مجمع جهانی شهری" در باکو، پایتخت آذربایجان در پیوند به چگونگی حمایت از ادغام برگشتکنندگان در افغانستان بحث خواهند کرد.
برنامۀ توسعهای ملل متحد هم اخیراً در گزارشاش با نگرانی از افزایش جمعیت در افغانستان گفته بود که بازگشتکنندگان تازه نسبت به دیگران آسیبپذیرتر هستند و ۹۲ درصد آنان با مشکلات شدید زندگی مواجهاند.
گمرک ازبیکستان: حدود ۶۰۰ کیلوگرام مواد مخدر را که از افغانستان قاچاق شده بود، کشف و ضبط کردیم
ازبیکستان میگوید که حدود ۶۰۰ کیلوگرام مواد مخدر را که از افغانستان به این کشور قاچاق میشد، کشف و ضبط کرده است.
ادارۀ گمرک ازبیکستان روز یکشنبه ۲۷ ثور، اعلام کرده که از این میان حدود ۵۹۳ کیلوگرام این مواد چرس (حشیش) بوده و بیش از ۳ کیلوگرام دیگر آن تریاک بوده است.
بر اساس اعلامیۀ این اداره، این مقدار مواد مخدر به گونۀ ماهرانه در یک اسکواتر جاسازی شده بود و اسکواتر هم در یک موتر باربری بار شده بود.
حکومت طالبان در افغانستان تا به حال به گونۀ رسمی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این در کنار ممنوع اعلام کردن کشت کوکنار، بر مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر تأکید کرده است.
این درحالیست که کشورهای منطقه همواره از تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان نگرانی کرده اند.
کمک پنجونیم میلیون دالری دنمارک به صندوق بشردوستانۀ افغانستان
دنمارک پنجونیم میلیون دالر به صندوق بشردوستانۀ افغانستان کمک کرده است.
این را ادارهی هماهنگی کمکهای بشردوستانه ملل متحد، اوچا دوشنبه، ۲۸ ثور در شبکۀ ایکس نوشت.
به گفتۀ ملل متحد، در سال روان میلادی ۲۲ میلیون تن در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
این سازمان فراخوان بیش از یک میلیارد دالری را مطرح کرده بود تا به وضعیت نیازمندان رسیدگی کند.