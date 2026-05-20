روز جهانی زنبور عسل؛ در افغانستان بیش از سه هزار فارم زنبورداری وجود دارد

به مناسبت روز جهانی زنبور عسل، حکومت طالبان می‌گوید که در افغانستان هزاران مزرعه فعال زنبورداری وجود دارد و هر ساله هزاران تُن عسل تولید می‌شود.

مولوی شیرمحمد حاتمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، می‌گوید که در افغانستان بیش از سه هزار فارم زنبور عسل وجود دارد که هر ساله حدود ۲۲۰۰ تُن عسل تولید می‌شود

مولوی حاتمی به تلویزیون ملی گفت که وزارت زراعت به صاحبان مزارع در زمینه‌های فنی، تخنیکی و توسعه کسب‌وکار مشوره می‌دهد و همچنین در مقابله با بلایا به آن‌ها کمک می‌کند.

روز جهانی زنبور عسل در ۲۰ می ۲۰۱۷ به منظور افزایش آگاهی عمومی درباره حفاظت و تکثیر زنبورها نام‌گذاری شد و هر ساله گرامی داشته می‌شود.