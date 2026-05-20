قرار است پنج شرکت زراعتی و تجارتی در افغانستان، نخستین کمک‌های مالی مشترک را در چارچوب یک پروژه نوآورانه از سوی اداره غذا و زراعت ملل متحد (FAO) با تمویل بانک جهانی دریافت کنند.

براساس خبرنامه اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد که چهارشنبه ۳۰ ثور منتشر شد، این پروژه با هدف احیای اقتصاد زراعتی افغانستان، رشد به رهبری سکتور خصوصی، افزایش فرصت‌های کاری و تقویت تولیدات زراعتی اجرا می‌شود.

در خبرنامه آمده است که این شرکت‌ها که سه مورد آن تحت رهبری زنان فعالیت می‌کنند، در ولایت‌های هرات، کاپیسا، کندز، لوگر و تخار در بخش‌های تولید تخم‌های اصلاح‌شده، زعفران، لبنیات، پروسس سویابین و تولید مواد غذایی فعالیت دارند.

انتظار می‌رود این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های تولید، پروسس، انتقال و بازاریابی، فرصت‌های کاری مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.

این در حالیست که شماری از جوانان در صحبت با رادیو آزادی از گسترش بیکاری و فقر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شکایت کرده‌اند.

همچنان سازمان‌های بین‌المللی در گزارش‌های پی‌درپی نسبت به وضعیت بازار کار و افزایش فشارهای اقتصادی در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.