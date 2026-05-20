طالبان: پاکستان وضعیت افغانهای زندانی و ناپدید شده را روشن کند
حکومت طالبان از پاکستان خواسته است که وضعیت افغانهای زندانی و ناپدید شده را روشن کند.
کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در شهر کویته ایالت بلوچستان اعلام کرده است که با مقامهای پاکستان درباره سرنوشت این افراد گفتوگو کرده است.
انورشاه ملنگیار، معاون این کنسولگری، از پاکستان خواسته است که یک میکانیزم منظم به این هدف ایجاد کند و معلومات در مورد زندانیان را با آنها در میان بگذارد.
او همچنان خواستار دسترسی به زندانهای بلوچستان شده است تا وضعیت زندانیان افغان بررسی و خدمات کنسولی به آنان ارائه شود.
پاکستان از اواخر سال ۲۰۲۳ روند اخراج گسترده مهاجران بدون مدرک افغان را آغاز کرده است.
مقابله با دور زدن تحریمهای مرتبط با روسیه، قرقیزستان ۵۰ شرکت را تعطیل کرد
قرقیزستان اقداماتی گسترده برای مقابله با شرکتهایی انجام داده که به گمان دور زدن تحریمهای غرب علیه روسیه، فعالیت میکنند.
این تحریمها پس از تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بر روسیه وضع شد.
به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، وزارت عدلیۀ قرقیزستان اعلام کرده است که ۵۰ شرکت مجبور به تعلیق فعالیتهای خود خواهند شد.
این پس از آنست که این شرکتها از سوی شرکای غربی مورد توجه قرار گرفتند.
دانیار آمانگلدییف، معاون صدراعظم قرقیزستان در ۱۹ می به خبرگزاری دولتی «کابار» گفت: «پس از آنکه آنها گزارشهای مربوط به خطرها را ارائه میدهند، ما آنها را بررسی کرده و واکنش نشان میدهیم. به عنوان مثال، ایالات متحده و بریتانیا درباره ۵۱ شرکت ادعاهایی مطرح کردهاند.»
آمانگلدییف افزود: «ما تحقیقات انجام دادیم و ثبت ۵۰ شرکت را تعلیق کردیم. ممکن است شرایط مشکوکی وجود داشته باشد. ما در محکمه آن را اثبات خواهیم کرد.»
قرقیزستان از دیر زمان به این سو بهعنوان یکی از مسیرهای اصلی دور زدن تحریمها شناخته میشود.
از زمان اعمال تحریمها علیه روسیه در سال ۲۰۲۲، صادرات برخی کالاها به قرقیزستان بهطور چشمگیر افزایش یافته است. این اموال سپس دوباره به روسیه صادر میشوند.
روسیه و چین تروریزم را تهدید جدی برای افغانستان و منطقه خواندند
روسیه و چین در یک بیانیه مشترک، تروریزم را تهدید جدی برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان دانسته و از کشورها خواستهاند همکاریهای ضد تروریزم خود را با افغانستان تقویت کنند.
این بیانیه پس از دیدار ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در پیکنگ منتشر شده است.
در اعلامیه آمده است که دو کشور از تلاشهای افغانستان برای نابودی تروریزم و جلوگیری از استفاده از خاک این کشور علیه امنیت همسایگان و منطقه حمایت میکنند.
این در حالی است که مقامات پاکستان حاکمان کنونی افغانستان را به ناکامی در جهت جلوگیری از استفادۀ تحریک طالبان پاکستان از افغانستان برای اجرای حملات در پاکستان متهم میکنند. اتهامی که حکومت طالبان رد میکند.
روسیه و چین همچنین اعلام کردهاند که همکاریهای دوجانبه و چندجانبه خود را درباره افغانستان گسترش خواهند داد و از ثبات و امنیت پایدار در این کشور حمایت میکنند.
با وجود این موضعگیری روسیه و چین، برخی ناظران بینالمللی تأکید میکنند که حمایت از همکاریهای ضدتروریزم زمانی مؤثر خواهد بود که همراه با شفافیت و نظارت مستقل باشد.
انفجار مرمی در هلمند جان دو کودک را گرفت
انفجار یک مرمی منفجر نشده در ولسوالی خانشین ولایت هلمند به کشته شدن دو کودک و زخم برداشتن مادرشان انجامید.
فرماندهی امنیه طالبان در ولایت هلمند چهارشنبه، ۳۰ ماه ثور در بیانیهای گفت که کودکان یک مرمی توپ باقیمانده از جنگهای گذشته را به خانه برده بودند.
در ادامه گفته شده که در نتیجۀ انفجار مرمی کودکان ۳ ساله و ۱۰ ساله جان باختند.
مادرشان برای درمان به شفاخانه منتقل شده است.
گفته میشود که افغانستان همچنان با تهدید جدی ماینها و مهمات منفجر نشده روبهرو است و کودکان بیشترین قربانیان آن دانسته میشوند.
کمکهای تازه FAO و بانک جهانی به پنج شرکت زراعتی در افغانستان
قرار است پنج شرکت زراعتی و تجارتی در افغانستان، نخستین کمکهای مالی مشترک را در چارچوب یک پروژه نوآورانه از سوی اداره غذا و زراعت ملل متحد (FAO) با تمویل بانک جهانی دریافت کنند.
براساس خبرنامه اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد که چهارشنبه ۳۰ ثور منتشر شد، این پروژه با هدف احیای اقتصاد زراعتی افغانستان، رشد به رهبری سکتور خصوصی، افزایش فرصتهای کاری و تقویت تولیدات زراعتی اجرا میشود.
در خبرنامه آمده است که این شرکتها که سه مورد آن تحت رهبری زنان فعالیت میکنند، در ولایتهای هرات، کاپیسا، کندز، لوگر و تخار در بخشهای تولید تخمهای اصلاحشده، زعفران، لبنیات، پروسس سویابین و تولید مواد غذایی فعالیت دارند.
انتظار میرود این سرمایهگذاریها در بخشهای تولید، پروسس، انتقال و بازاریابی، فرصتهای کاری مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.
این در حالیست که شماری از جوانان در صحبت با رادیو آزادی از گسترش بیکاری و فقر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شکایت کردهاند.
همچنان سازمانهای بینالمللی در گزارشهای پیدرپی نسبت به وضعیت بازار کار و افزایش فشارهای اقتصادی در این کشور ابراز نگرانی کردهاند.
روز جهانی زنبور عسل؛ در افغانستان بیش از سه هزار فارم زنبورداری وجود دارد
به مناسبت روز جهانی زنبور عسل، حکومت طالبان میگوید که در افغانستان هزاران مزرعه فعال زنبورداری وجود دارد و هر ساله هزاران تُن عسل تولید میشود.
مولوی شیرمحمد حاتمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، میگوید که در افغانستان بیش از سه هزار فارم زنبور عسل وجود دارد که هر ساله حدود ۲۲۰۰ تُن عسل تولید میشود
مولوی حاتمی به تلویزیون ملی گفت که وزارت زراعت به صاحبان مزارع در زمینههای فنی، تخنیکی و توسعه کسبوکار مشوره میدهد و همچنین در مقابله با بلایا به آنها کمک میکند.
روز جهانی زنبور عسل در ۲۰ می ۲۰۱۷ به منظور افزایش آگاهی عمومی درباره حفاظت و تکثیر زنبورها نامگذاری شد و هر ساله گرامی داشته میشود.
حکم ۷ سال زندان در هند برای متهم همکاری با طالبان و تحریک طالبان پاکستان
همراز ورشید شیخ، یک باشندۀ ایالت مهاراشترا، از سوی محکمه ویژه سازمان تحقیقات ملی هند (NIA) به اتهام همکاری با گروههای افراطگرا مرتبط با طالبان و تحریک طالبان پاکستان (TTP) به هفت سال حبس شاقه همراه با جریمه نقدی محکوم شده است.
سازمان تحقیقات ملی هند روز چهارشنبه ۲۰ می، در شبکه ایکس نوشته است که همراز شیخ در قضیه جذب و استخدام جوانان آسیبپذیر که در اپریل ۲۰۲۳ آغاز شده بود، مجرم شناخته شده است.
به گفته این سازمان، این پرونده در اکتوبر ۲۰۲۳ علیه همراز شیخ و متهم دیگری به نام محمد عارف ثبت شد و روند محاکمه محمد عارف هنوز ادامه دارد.
براساس اعلامیه سازمان تحقیقات ملی هند، همراز شیخ که بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ در عربستان سعودی زندگی میکرد، تحت تأثیر گروههای افراطی قرار گرفته بود و پس از بازگشت به هند، همراه با محمد عارف از طریق شبکههای اجتماعی برای شناسایی، جذب و استخدام جوانان آسیبپذیر تلاش میکرد.
در اعلامیه آمده است که این دو تن همچنان یک گروه تروریستی را با هدف پیوستن به تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و آغاز جنگ علیه هند ایجاد کرده بودند.
پیش از این، سازمان تحقیقات ملی هند (NIA) در ماه می ۲۰۲۶ اعلام کرد که چندین نفر در پروندههای مرتبط با گروههای افراطی مانند لشکر طیبه، داعش و انصار غزوهالهند بازداشت شدهاند.
صدراعظم پاکستان: عملیات علیه طالبان افغان ادامه خواهد یافت
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، میگوید که عملیات موسوم به «غضبالحق» علیه طالبان افغان با «قاطعیت کامل» ادامه خواهد یافت.
او این سخنان را روز سهشنبه ۲۹ ثور، در جریان سفرش به شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان، مطرح کرد.
به گفته شهباز شریف، این عملیات علیه آنچه او «گروههای نیابتی تروریستی مستقر در افغانستان و وابسته به طالبان» خواند، ادامه خواهد یافت.
حکومت طالبان در افغانستان تاکنون در این مورد واکنشی نشان نداده است.
اسلامآباد طالبان را متهم میکند که گروه تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) از خاک افغانستان فعالیت میکنند و حملات خود را از آنجا سازماندهی میکنند؛ اتهامی که حکومت طالبان همواره آن را رد کرده است.
تنشها میان پاکستان و حکومت طالبان در ماههای اخیر بهگونه کمسابقهای افزایش یافته است.
درخواست افغان ایوک از واشنگتن؛ به تعهدات خود در برابر پناهجویان افغان عمل کنید
افغان ایوک، نهاد حامی پناهجویان افغان، از ایالات متحده امریکا خواسته است که به تعهدات خود در برابر متحدان افغانش عمل کند و آنان را نادیده نگیرد.
این نهاد ناوقت سهشنبه ۲۹ ثور، در شبکه ایکس با اشاره به گزارشها درباره آمادگی امریکا برای افزایش پذیرش پناهجویان افریقای جنوبی گفته است که "متحدان افغان یکبار دیگر نادیده گرفته میشوند."
افغان ایوک نوشته است که این افغانها افرادی هستند که در کنار نیروهای امریکایی جنگیدهاند و اکنون بسیاری از آنان در قطر، پاکستان و دیگر نقاط جهان در انتظار انتقال به ایالات متحده بهسر میبرند.
این سازمان از کانگرس امریکا خواسته است که برای شاملساختن پنجهزار پناهجوی افغان در چارچوب برنامه پذیرش پناهجویان تلاش کند.
پیش از این نیز ۲۲ عضو سنای امریکا، در واکنش به گزارشها درباره انتقال احتمالی بیش از هزار پناهجوی افغان از قطر به جمهوری دموکراتیک کانگو، از اداره ترمپ خواسته بودند این طرح را متوقف کند.
این سناتوران در نامهای به تاریخ ۸ ثور به مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، هشدار داده بودند که چنین اقدامی میتواند جان متحدان افغان نیروهای امریکایی را با خطر روبهرو سازد.