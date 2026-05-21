قرقیزستان اقداماتی گسترده برای مقابله با شرکت‌هایی انجام داده که به گمان دور زدن تحریم‌های غرب علیه روسیه، فعالیت می‌کنند.

این تحریم‌ها پس از تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بر روسیه وضع شد.

به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، وزارت عدلیۀ قرقیزستان اعلام کرده است که ۵۰ شرکت مجبور به تعلیق فعالیت‌های خود خواهند شد.

این پس از آنست که این شرکت‌ها از سوی شرکای غربی مورد توجه قرار گرفتند.

دانیار آمانگلدی‌یف، معاون صدراعظم قرقیزستان در ۱۹ می به خبرگزاری دولتی «کابار» گفت: «پس از آن‌که آن‌ها گزارش‌های مربوط به خطرها را ارائه می‌دهند، ما آن‌ها را بررسی کرده و واکنش نشان می‌دهیم. به عنوان مثال، ایالات متحده و بریتانیا درباره ۵۱ شرکت ادعاهایی مطرح کرده‌اند.»

آمانگلدی‌یف افزود: «ما تحقیقات انجام دادیم و ثبت ۵۰ شرکت را تعلیق کردیم. ممکن است شرایط مشکوکی وجود داشته باشد. ما در محکمه آن را اثبات خواهیم کرد.»

قرقیزستان از دیر زمان به این سو به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی دور زدن تحریم‌ها شناخته می‌شود.

از زمان اعمال تحریم‌ها علیه روسیه در سال ۲۰۲۲، صادرات برخی کالاها به قرقیزستان به‌طور چشمگیر افزایش یافته است. این اموال سپس دوباره به روسیه صادر می‌شوند.