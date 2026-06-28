۲۰ گروه مدافع حقوق زنان از وزیر خارجه جرمنی خواستند از مشروعیت دادن دیپلماتیک به طالبان بپرهیزد

ائتلافی به نام «افغانستان را فراموش نکنید» روز یکشنبه ۷ سرطان در بیانیه‌ای اعلام کرد که به نمایندگی از ۲۰ گروه مدافع حقوق زنان، با یوهان وادفول وزیر خارجه جرمنی، دیدار کرده است.

فرنگیس سوگند، یکی از اعضای این ائتلاف، به رادیو آزادی گفت که در دیدار با وزیر خارجه جرمنی در شهر کیل، نامه‌ای را از سوی فعالان حقوق زنان به او سپرده‌اند.

او گفت:

محتوای اصلی این نامه و اعتراض کننده ها در واقع این یک نامه اعتراضی و هشدار بود به سیاست‌ های اخیر دولت آلمان بود

ما از وزیر خارجه خواستار عدم ارتقای جایگاه دیپلماتیک یا به رسمیت شناسی سیاسی طالبان شدیم. و همچنان عدم پذیرش و اعتبار بخشی به دیپلمات های در واقع وفادار به طالبان در آلمان، به رسمیت شناسی سیاست های طالبان علیه زنان به عنوان آزار و پیگرد مبتنی بر جنسیت یا آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود."

خانم سوگند افزود که از وزیر امور خارجه جرمنی خواسته‌اند درخواست‌های پناهندگی افغان‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان پذیرفته شود و دولت جرمنی به‌جای گسترش روابط با طالبان، امور مربوط به افغانستان را از طریق سفارتخانه‌های خود در کشورهای همسایه یا با همکاری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و دیگر نهادهای بشردوستانه بین‌المللی پیش ببرد.

وزارت خارجه جرمنی و شخص یوهان وادفول تاکنون درباره این دیدار با فعالان زن افغان اظهار نظری نکرده‌اند؛ اما ائتلاف افغانستان را فراموش نکنید عکس‌ هایی از این دیدار در شهر کیل را منتشر کرده است.

پیش از این نیز شماری از فعالان افغان و مدافعان حقوق زنان در جرمنی در اعتراض به پذیرش نمایندگان طالبان در برخی قنسولگری‌ها، تظاهرات گسترده‌ای برگزار کرده بودند.

هفته گذشته، هیئتی از طالبان برای دیدار با مقام‌های اتحادیه اروپا به بروکسل، پایتخت بلجیم، سفر کرد؛ اقدامی که با واکنش گسترده فعالان حقوق بشر روبه‌رو شد.

مگنوس برونر، کمیشنر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا، پس از این دیدار گفت که گفتگوها با مقام طالبان صرفاً در سطح بحث‌های عملیاتی درباره بازگرداندن شهروندان افغانِ که مرتکب جرم شده اند انجام شده و هیچ‌گونه امتیاز یا مشروعیت سیاسی به طالبان داده نشده است.

وزارت خارجه جرمنی نیز بعداً اعلام کرد که به چهار دیپلمات دیگر حکومت طالبان اجازه ورود به این کشور داده خواهد شد تا روند اخراج و بازگرداندن شهروندان افغان تسهیل و تسریع شود.

این وزارت تأکید کرد که دولت آلمان تنها در پایین‌ترین سطح ممکن و صرفاً از نظر فنی با طالبان در ارتباط است تا مردان افغانی را که در جرمنی مرتکب جرایم جنایی شده‌اند، به افغانستان بازگرداند و این سیاست همچنان ادامه خواهد داشت.

فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی، نیز چهارشنبه گذشته در سخنرانی خود در پارلمان بوندستاگ اتهام‌ها مبنی بر عادی‌سازی روابط دولتش با طالبان را رد کرد.

او تصریح کرد که دولت جرمنی فقط در پایین‌ترین سطح فنی ممکن با طالبان در تماس است تا بازگرداندن مردان افغان محکوم به جرایم جنایی به افغانستان امکان‌پذیر شود و این رویکرد ادامه خواهد یافت.