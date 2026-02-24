درگیری مرزی طالبان و پاکستان در ننگرهار؛ گزارشی از تلفات منتشر نشده است

یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی تأیید کرد که در منطقه شاه کوت ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار در امتداد خط دیورند، درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و سربازان پاکستانی رخ داده است.
این منبع سهشنبه شب به رادیو آزادی گفت: «درگیری از سوی طرف پاکستانی آغاز شد و با پاسخ از سوی نیروهای طالبان مواجه شدند».
به گفته این منبع، درگیری پایان یافته و تلفات جانی نداشته است.
از سوی دیگر، یک سخنگوی حکومت پاکستان مدعی است که نیروهای مرزی طالبان در دو منطقه به سربازان پاکستانی تیراندازی کردهاند.
مشرف زیدی، سخنگوی صدراعظم پاکستان، در صفحه خود در ایکس سهشنبه شب نوشت: « طالبان در افغانستان در مناطق تورخم و تیرا بدون دلیل بر نیروهای امنیتی پاکستان تیراندازی کرده است که نیروهای امنیتی پاسخ مناسبی دادهاند».
زیدی افزود: «در آینده به هر اقدام تحریکآمیز پاسخ قاطع خواهیم داد».
ساکنان منطقه شاه کوت نازیان در پیامهایی به رادیو آزادی گفتهاند که مردم پس از درگیری ترسیدند و خانه های خود را ترک کردند.
یکی از آنها که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت: «در مرز تیراندازی میکنند اما پوستهها هدف قرار نمیگیرند و مرمیها مستقیم به خانههای مردم در قریه میرسد. مردم همه بیجا شدند و خانههای خود را ترک کردهاند. ماه رمضان است و وضعیت سخت و خراب است.»
این درگیری میان نیروهای سرحدی طالبان و اردوی پاکستان، روز سهشنبه پس از آن رخ داد که شب یکشنبه گذشته، طیارههای جنگی پاکستان در ننگرهار و پکتیکا حملات هوایی انجام دادند.
این حملات هوایی در ولسوالی بهسود ننگرهار باعث کشته و زخمی شدن دهها نفر از جمله ۱۸ عضو یک خانواده شد.
از میان کشتهشدگان، جسد چهار نفر هنوز پیدا نشده است.
مقامات طالبان در ننگرهار میگویند: «احتمال دارد جسد برخی قربانیان به دلیل شدت انفجار نابود شده باشد».
واکنشها:
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان پس از این حملات گفت: «ما نمیتوانیم غیرنظامیان را هدف قرار دهیم، اما اردوی پاکستان را هدف قرار میدهیم».
وزارت دفاع طالبان نیز هشدار داده بود که در «زمان مناسب» به پاکستان پاسخ خواهند داد.
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، نیز به شورای امنیت این سازمان «شکایت رسمی» از هدف قرار گرفتن غیرنظامیان افغان توسط پاکستان ارائه کرد.
دفتر آسیای جنوبی سازمان عفو بینالملل روز سهشنبه در بیانیهای اعلام کردکه گزارش ها در مورد آسیب رسیدن به غیرنظامیان باید مورد یک تحقیق کامل، مستقل و بی طرفانه قرار گیرند.
ریچارد بنیت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان و شماری از نهادهای بینالمللی و مقامات جمهوری پیشین افغانستان، این حملات هوایی پاکستان را محکوم کرده و خواستار تحقیق مستقل و بیطرفانه درباره کشته شدن غیرنظامیان شدهاند.
با این حال، حکومت پاکستان مدعی است که این حملات هفت مرکز داعش و تحریک طالبان پاکستان «تی تی پی» را هدف قرار داده و دهها جنگجوی مسلح را کشته است.
پاکستان حکومت طالبان را متهم میکند که حملات علیه پاکستان از خاک افغانستان طراحی میشود، اما طالبان بارها این اتهامات را رد کرده و گفتهاند: «اجازه نمیدهیم کسی از خاک افغانستان علیه همسایگان استفاده شود.
چندین درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند رخ پیش از حملات هوایی پاکستان در بهسود ننگرهار رخ داده است.
در چهار ماه گذشته به دلیل این درگیریها و تشدید تنشها، گذرگاه تورخم برای رفت و آمد بسته شده و از افغانهای مقیم پاکستان خواسته شده که به افغانستان بازگردند.
تنها در چند ماه گذشته، حکومت پاکستان هزاران پناهجوی افغان را به اجبار به افغانستان بازگردانده است.