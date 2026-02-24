افغانستان
نیروهای طالبان و پاکستان در ولسوالی نازیان ننگرهار با هم درگیر شده اند
گزارش ها می رسانند که درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار رخداده است.
شبکۀ خبری طلوع نیوز به نقل از منابع گزارش داده که درگیری پس از ظهر امروز سه شنبه (۵ حوت) در منطقۀ شاکوت در امتداد خط دیورند آغاز شد و هنوز ادامه دارد.
برخی رسانه های دیگر نیز از وقوع درگیری گزارش کرده اند.
مقام های طالبان و پاکستان در این باره هنوز چیزی نگفته اند.
وزارت دفاع طالبان به دنبال حملات هوایی اخیر اردوی پاکستان به مناطقی در ولایت های ننگرهار و پکتیکا گفته بود که در زمان مناسب به آن پاسخ خواهد داد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که آمار اولیه نشان میدهد که در حملات هوایی پاکستان در ولسوالیهای بهسود و خوگیانی ولایت ننگرهار، دستکم ۱۳ غیرنظامی به شمول زنان و کودکان کشته و هفت نفر دیگر زخمی شده اند.
وزارت اطلاعات پاکستان گفته است که در حملات شنبه شب هفت کمپ و مخفیگاه تحریک طالبان پاکستانی و داعش هدف قرار گرفته اند ؛ اما حکومت طالبان می گوید که اهداف غیرنظامی نشانه گرفته شده اند.
وزیر خارجه طالبان با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در بارۀ حملات هوایی پاکستان به افغانستان گفتوگو کرد
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان با روزمری دیکارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی در بارۀ حملات هوایی اخیر پاکستان به افغانستان تلفنی گفتوگو کرده است.
وزارت خارجۀ حکومت طالبان در اعلامیه ای می گوید که آقای متقی در این مکالمۀ تلفنی نگرانی خود را در مورد این حملات و کشته شدن غیرنظامیان ابراز کرد.
در اعلامیه که امروز سه شنبه (۵ حوت ) منتشر شد به نقل از این مقام ارشد طالبان گفته شده است که طی چهار سال گذشته، تنها غیرنظامیان در حملات هوایی پاکستان بر افغانستان هدف قرار گرفته اند.
در اعلامیه به نقل از وزیر خارجۀ طالبان همچنان آمده است که هیچ گروه مسلح در افغانستان حضور ندارد و دیپلماتهای خارجی میتوانند از مناطق آسیبدیده در حملات هوایی پاکستان دیدن کنند.
سازمان ملل متحد در بارۀ گفتوگوی تلفنی خانم دیکارلو با آقای متقی هنوز چیزی نگفته است.
بر اساس اعلامیۀ وزارت خارجۀ طالبان ، معاون سرمنشی ملل متحد با ابراز نگرانی از کشته شدن غیرنظامیان گفته است که موضوع حملات هوایی پاکستان را با کشورهای عضو سازمان ملل مطرح خواهد کرد.
پیش از این ، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز دوشنبه گفت که بر بنیاد آمار اولیه حداقل ۱۳ غیرنظامی در حملات هوایی پاکستان در ولایت ننگرهار کشته و ۷ تن دیگر زخمی شده اند.
اردوی پاکستان شنبه شب گذشته حملات هوایی را بر برخی از ولسوالی های ننگرهار و پکتیکا انجام داد.
مقام های پاکستانی ادعا کرده اند که در این حملات بیش از ۷۰ شبه نظامی از جمله اعضای تحریک طالبان پاکستان ،تی تی پی، کشته شده اند.
عفو بین الملل: در بارۀ گزارش ها در مورد تلفات غیرنظامیان در ننگرهار تحقیق کامل، مستقل و بی طرفانه شود
سازمان عفو بینالملل می گوید که در بارۀ گزارش ها در خصوص تلفات غیرنظامیان در حملات هوایی پاکستان در ولایت ننگرهار عمیقاً نگران است.
این نهاد در شبکۀ ایکس امروز سهشنبه (۵ حوت) نوشت که گزارش ها در مورد آسیب رسیدن به غیرنظامیان باید مورد یک تحقیق کامل، مستقل و بی طرفانه قرار گیرند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز دوشنبه گفت که آمار اولیه نشان میدهد که در حملات هوایی پاکستان در ولسوالیهای بهسود و خوگیانی ولایت ننگرهار، دستکم ۱۳ غیرنظامی به شمول زنان و کودکان کشته و هفت نفر دیگر زخمی شده اند.
اردوی پاکستان نیمه های شنبه شب گذشته حملات هوایی را بر مناطقی در ولایات پکتیکا و ننگرهار اجرا کرد.
وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است که در حملات آن کشور هفت کمپ و مخفیگاه تحریک طالبان پاکستانی و داعش هدف قرار گرفته اند ؛ اما حکومت طالبان می گوید که اهداف غیرنظامی نشانه گرفته شده اند.
سازمان عفو بینالملل گفته است ، این نخستین بار نیست که غیرنظامیان بار سنگین استفاده از زور را متحمل می شوند.
این نهاد افزوده که قبلاً یوناما از کشته شدن ۷۰ غیرنظامی و زخمی شدن ۴۷۸ غیرنظامی دیگر بین ماه های اکتوبر و دسمبر ۲۰۲۵، زمانی که تنش های مرزی و درگیری ها میان نیروهای طالبان و اردوی پاکستان تشدید شد ، خبر داده بود.
عفو بینالملل بار دیگر از اطراف درگیر خواسته است تا هر گام لازم را برای جلوگیری از آسیب رساندن به غیرنظامیان در مطابقت با تعهدات شان تحت قوانین بین المللی بردارند.
افغانستان و سریلانکا در ماه مارچ سه بازی بیست اووره و سه بازی پنجاه اووره انجام می دهند
بورد کرکت افغانستان جدول زمانی برای رقابت های ماه آینده با سریلانکا را اعلام کرد.
قرار است که سه بازی بیست اووره و سه بازی پنجاه اووره بین تیم های کرکت افغانستان و سریلانکا از ۱۳ تا ۲۵ مارچ برگزار شود.
افغانستان از این رقابت ها در امارات متحده عربی میزبانی می کند.
بازی های بیست اووره در شهر شارجه و بازی های پنجاه اووره در شهر دبی برگزار خواهند شد.
تیم ملی کریکت افغانستان به تازگی در مرحله گروهی مسابقات جام جهانی بیست اووره که به میزبانی مشترک هند و سریلانکا ادامه دارد از این جام حذف شد.
افغانستان در مقابل نیوزیلند و افریقای جنوبی شکست خورد ؛ اما در برابر امارات متحده عربی و کانادا برنده شد.
طالبان ادعای روسیه مبنی بر حضور ۲۰ تا ۲۳ هزار جنگجوی گروه های دهشت افگن در قلمرو افغانستان را رد کردند.
سخنگوی حکومت طالبان می گوید که افغانستان امن است و هیچ گروهی در این کشور حضور ندارد.
ذبیح الله مجاهد به شبکۀ خصوصی طلوع نیوز روز دوشنبه (۴حوت) گفت که روسیه گزارش های خود را بر اساس واقعیتهای عینی تجدید کند.
وزارت خارجۀ روسیه در گزارشی در وبسایت خود ادعا کرده است که شمار جنگجویان گروه های هراسافگن در خاک افغانستان بین ۲۰ تا ۲۳ هزار تن برآورد میشود که بیش از نیمی از آنان اتباع خارجی اند.
روسیه یگانه کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت می شناسد.
بخش نخست پروژه خط لولۀ گاز تاپی تا پایان ۲۰۲۶ در هرات تکمیل میشود
قربانقلی بردیمحمدوف، رئیسجمهور پیشین ترکمنستان، گفته است که بخش نخست پروژه خط لولۀ گاز تاپی تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی در شهر هرات تکمیل خواهد شد.
خبرگزاری رویترز روز یکشنبه ۳ حوت به نقل از بردیمحمدوف گزارش داده است که ترکمنستان از شرکتهای بینالمللی برای اشتراک در پروژه خط لولۀ تاپی استقبال میکند؛ پروژهای که گاز این کشور را به بازارهای افغانستان، پاکستان و هند منتقل میسازد.
پیش از این، باتیر یولوف، رئیس پروژه تاپی در افغانستان و قنسول جنرال ترکمنستان، در ماه دلو گفته بود که ۹۱ کیلومتر از مسیر این پروژه در هرات برای نصب لولهها آماده شده است.
خط لولۀ ۱۸۱۴ کیلومتری تاپی سالانه ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز را از میدان گازی گالکینیش ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند انتقال خواهد داد.
کار این پروژه در دسامبر سال ۲۰۱۵ در ترکمنستان آغاز شد و ساخت بخش مربوط به افغانستان در سال ۲۰۱۸ شروع گردید؛ اما به دلیل ناامنیها با تأخیرهای زیادی روبهرو شد. با این حال، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روند اجرای این پروژه بار دیگر شتاب گرفته است.
پیشبینی آبوهوای عمدتاً خشک در افغانستان طی یک هفتۀ آینده
براساس پیشبینی ادارۀ خوراک و زراعت سازمان ملل متحد (FAO)، افغانستان در یک هفتۀ آینده عمدتاً شاهد آبوهوای خشک خواهد بود.
این اداره امروز دوشنبه ۴ حوت در صفحۀ ایکس خود نوشته است که تنها بخشهای شمال و شمالشرق کشور شاهد بارندگی خفیف خواهند بود و میزان بارندگی در بیشتر مناطق کمتر از حد اوسط پیشبینی شده است.
به گفتۀ این نهاد، این وضعیت جوی از امروز تا دهم حوت ادامه خواهد داشت.
پیش از این، سازمان ملل متحد در ۲۸ دلو از افزایش خطر سیلابها در ولایتهای غربی و جنوبی افغانستان خبر داده بود. این سازمان هشدار داده بود که بارندگیهای شدید همراه با افزایش غیرمعمول دما میتواند خطر وقوع سیلاب را در این مناطق افزایش دهد.
انالینا بیربوک: محرومیت زنان افغان «نقض شدید حقوق بشر» است
انالینا بیربوک، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محرومیت زنان و دختران از کار و آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را یکی از شدیدترین موارد نقض حقوق بشر خواند.
خانم بیربوک، امروز دوشنبه ۴ حوت، سخنان خود را در شصتویکم نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژینو، با موضوع حقوق زنان و دختران افغان آغاز کرد.
او با اشاره به این نقضهای حقوق بشری که به گفتۀ او برخی آن را «آپارتاید جنسیتی» مینامند، به جامعۀ جهانی هشدار داد که در برابر طالبان رویکرد نرم در پیش نگیرد.
او افزود این تصور که طالبان مستقر در کابل نسبت به طالبان مستقر در قندهار معتدلتر است، نادرست میباشد.
حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات خانم بربوک واکنش نشان نداده است.
این مقام ارشد سازمان ملل همچنان گفت که با درنظر داشت ممنوعیت زنان افغان از کار در دفاتر سازمان ملل، آنان در حال بررسی اند که چگونه میتوانند کمکهای بشردوستانه را به نیازمندان در افغانستان برسانند.
برنامه جهانی غذا در افغانستان از کمک چهار میلیون دالری جاپان خبر داده است
این برنامه در شبکۀ ایکس روز یکشنبه ( ۳ حوت ) نوشت که در مدت ۱۲ ماه، ۸۰ هزار افغان کمکهای غذایی نجاتبخش دریافت خواهند کرد و ۳۰ هزار مادر و کودک از تغذیۀ حیاتی بهرهمند خواهند شد.
در ادامه آمده است که این حمایت به نجات زندگی و جلوگیری از گسترش گرسنگی کمک میکند.
بر اساس ارقام سازمان ملل متحد ، نزدیک به ۲۲ میلیون تن در افغانستان در سال ۲۰۲۶ به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
وزارت معارف طالبان : در حملات هوایی پاکستان در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار، هشت دانشآموز کشته شده اند
وزارت معارف طالبان در اعلامیه ای روز یکشنبه (۳ حوت ) گفت که این دانشآموزان شامل پنج پسر و سه دختر هستند.
بر اساس اعلامیه ، در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا یک دانشآموز مدرسۀ دینی زخمی شده است.
پاکستان ، مناطقی را در ولایات ننگرهار و پکتیکا شنبه شب هدف حملات هوایی قرار داد.
سید طیب حماد، سخنگوی قوماندانی امنیهٔ حکومت طالبان در ننگرهاربه رادیو آزادی گفت که در حملۀ اردوی پاکستان در ولسوالی بهسود ۱۸ عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان کشته و پنج تن دیگر زخمی شده اند.
وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است که در این حملات هفت کمپ و مخفیگاه تحریک طالبان پاکستان و داعش هدف قرار گرفته اند ؛ اما طالبان میگویند که اهداف ملکی نشانه گرفته شدند.