نیروهای طالبان و پاکستان در ولسوالی نازیان ننگرهار با هم درگیر شده اند

سازمان عفو ​​بین‌الملل می گوید که در بارۀ گزارش ها در خصوص تلفات غیرنظامیان در حملات هوایی پاکستان در ولایت ننگرهار عمیقاً نگران است.

این نهاد در شبکۀ ایکس امروز سه‌شنبه (۵ حوت) نوشت که گزارش ها در مورد آسیب رسیدن به غیرنظامیان باید مورد یک تحقیق کامل، مستقل و بی طرفانه قرار گیرند.

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز دوشنبه گفت که آمار اولیه نشان می‌دهد که در حملات هوایی پاکستان در ولسوالی‌های بهسود و خوگیانی ولایت ننگرهار، دستکم ۱۳ غیرنظامی به شمول زنان و کودکان کشته و هفت نفر دیگر زخمی شده‌ اند.

اردوی پاکستان نیمه های شنبه شب گذشته حملات هوایی را بر مناطقی در ولایات پکتیکا و ننگرهار اجرا کرد.

وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است که در حملات آن کشور هفت کمپ و مخفیگاه‌ تحریک طالبان پاکستانی و داعش هدف قرار گرفته اند ؛ اما حکومت طالبان می گوید که اهداف غیرنظامی نشانه گرفته شده اند.

سازمان عفو بین‌الملل گفته است ، این نخستین بار نیست که غیرنظامیان بار سنگین استفاده از زور را متحمل می شوند.

این نهاد افزوده که قبلاً یوناما از کشته شدن ۷۰ غیرنظامی و زخمی شدن ۴۷۸ غیرنظامی دیگر بین ماه های اکتوبر و دسمبر ۲۰۲۵، زمانی که تنش های مرزی و درگیری ها میان نیروهای طالبان و اردوی پاکستان تشدید شد ، خبر داده بود.

عفو بین‌الملل بار دیگر از اطراف درگیر خواسته است تا هر گام لازم را برای جلوگیری از آسیب رساندن به غیرنظامیان در مطابقت با تعهدات شان تحت قوانین بین المللی بردارند.