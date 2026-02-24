لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
سه شنبه ۵ حوت ۱۴۰۴ کابل ۱۱:۲۷

جهان

درحمله انتحاری در پنجاب پاکستان دو پولیس کشته شدند؛ مسئولیت حمله را «تی تی پی» پذیرفت

آرشیف
آرشیف

یک مقام‌ محلی در منطقه بهکر ایالت پنجاب پاکستان می‌گوید که یک مهاجم انتحاری روز سه‌شنبه یک پوسته تلاشی را هدف قرار داد.

به گزارش رویترز شهزاد رفیق، رئیس پولیس این منطقه، در این حمله دو پولیس کشته شده و پنج تن دیگر، از جمله دو کارمند واکسین پولیو زخمی شده‌اند.

این درحالی است که پیشتر هفت تن به شمول دوغیرنظامی در حملۀ افراد مسلح ناشناس در منطقۀ کوهات ایالت خیبرپختونخوا روز سه شنبه، ۵ حوت ، کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.

گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این دو حمله را بر عهده گرفته است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

یوناما: ۵ میلیون مهاجر در جریان دوسال گذشته به افغانستان بازگشته اند

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که در دو سال گذشته حدود ۵ میلیون مهاجر، معادل نزدیک به ۱۰ درصد جمعیت افغانستان به این کشور بازگشته‌اند.

بر بنیاد این اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه، ۵ حوت در صفحه فیسبوک یوناما نشر شده، تنها در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۷۸ میلیون افغان به کشور برگشته‌اند که بیشتر آنان از ایران و پاکستان بوده‌اند.

یوناما گفته است که افزایش بی‌سابقه بازگشت‌کنندگان فشار زیادی بر امکانات مرزی وارد کرده و ارائه خدمات اولیه را با چالش مواجه ساخته است.

به گفته این نهاد، با وجود افزایش کمک‌های بشردوستانه، کمبود بودجه باعث شده که نیاز همه بازگشت‌کنندگان برآورده نشود و زنان، کودکان و افراد بی‌سرپرست از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند.

ادامه خبر ...

در حملۀ مردان مسلح ، ۵ پولیس و ۲ غیرنظامی در کوهات ایالت خیبرپختونخوا کشته شدند

آرشیف
آرشیف

مقام ها می گویند که هفت تن به شمول دوغیرنظامی در حملۀ افراد مسلح ناشناس در منطقۀ کوهات ایالت خیبرپختونخوا امروز سه شبه ( ۵ حوت ) کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.

نعمان زیب سخنگوی پولیس کوهات به رادیو مشال گفت که مردان مسلح به موتر نیروهای پولیس در جادۀ شکردره در لاچی تحصیل ، حمله کردند.

به گفتۀ او ، در این حمله یک مقام پولیس به نام اسد محمود و چهار پولیس دیگر کشته شدند.

او افزود که دو غیرنظامی نیز در این رویداد جان باختند.

حملات به نیروهای امنیتی در خیبرپختونخوا در این اواخر افزایش یافته و مسئولیت این رویداد ها را اکثراً تحریک طالبان پاکستان ، تی تی پی ، به عهده گرفته است.

مسئولیت حملۀ امروز را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته.

ادامه خبر ...

تهاجم روسیه بر اوکراین وارد پنجمین سال شد

یک ساختمان مسکونی در زاپوریژیا اوکراین پس از حملۀ پهپادی روسیه
یک ساختمان مسکونی در زاپوریژیا اوکراین پس از حملۀ پهپادی روسیه

این تهاجم که از ۲۴ ماه فبروری سال ۲۰۲۲ ادامه دارد ، پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین جنگ در اروپا دانسته می شود.

ارقام در مورد تلفات این جنگ متفاوت است.

در یک گزارش اخیر تعداد کشته شده ها، زخمی ها و مفقود شده های روس یک میلیون و دوصد هزار تن و از اوکراینی ها پنجصد هزار تا ششصد هزار نفر گفته شده است.

این جنگ همچنان میلیون ها اوکراینی را از خانه های شان آواره کرده است.

بانک جهانی در آستانۀ آغاز پنجمین سال جنگ اوکراین اعلام کرد که احیای اقتصاد این کشور طی یک دهه ۵۸۸ میلیارد دالر هزینه خواهد داشت.

این بانک افزوده است که برای آغاز کار در مورد احیای اقتصاد اوکراین جنگ باید پایان یابد.


ادامه خبر ...

کارکنان غیرضروری سفارت امریکا ، لبنان را ترک کردند

وزارت خارجه ایالات متحده
وزارت خارجه ایالات متحده

با افزایش تنش میان تهران و واشنگتن و گمانه‌زنی‌ها دربارۀ احتمال درگیری نظامی دو طرف، یک مقام ارشد وزارت خارجۀ ایالات متحده از خارج ‌کردن پرسنل غیر ضروری سفارت امریکا در بیروت و خانواده‌های کارکنان سفارت خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز ، این مقام به شرط فاش نشدن نامش این موضوع را روز دوشنبه ( ۴ حوت ) ابراز کرده است.

او با تأکید بر ادامۀ کار سفارت امریکا در پایتخت لبنان و موقتی‌بودن این اقدام گفته است که بر اساس تازه ‌ترین ارزیابی‌های وضعیت امنیتی منطقه، تصمیم گرفته شده تا حضور کارکنان را به حداقل ممکن، کاهش دهند.

از سوی دیگر یک منبع در سفارت امریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که پنجاه نفر از لبنان خارج شده‌اند.

یک مقام میدان هوایی بیروت گفته که روز دوشنبه، ۳۲ تن از کارکنان سفارت امریکا با اعضای خانواده های خود لبنان را ترک کردند.

وزارت خارجۀ‌ ایالات متحده روز دوشنبه، توصیه‌نامۀ خود در مورد سفر به لبنان را تجدید کرد و بار دیگر از شهروندان امریکا خواست که از سفر به لبنان خودداری کنند.

ادامه خبر ...

مخالفت هنگری و سلواکیا ؛ وزیران خارجۀ اتحادیۀ اروپا نتوانستند در بارۀ تحریم های جدید علیه مسکو به توافق برسند

آرشیف
آرشیف

وزیران خارجۀ اتحادیۀ اروپا روز دوشنبه (۴ حوت ) در بروکسل به دلیل مخالفت هنگری و سلواکیا در مورد تصویب تحریم های جدید علیه روسیه به توافق نرسیدند.

قرار بود این تحریم ها در چهارمین سالگرد تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین اعمال شود.

کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا گفت ، تاسف می کند که یک روز پیش از چهارسالگی تهاجم «غم‌انگیز» علیه اوکراین در بارۀ تحریم های جدید بر مسکو به توافق نرسیدند.

او افزود که باید یک پیام قوی برای حمایت از اوکراین بفرستند وهمچنین فشار شدید بر روسیه وارد کنند.

خانم کالاس گفت که کار روی این بستۀ تحریم های اتحادیۀ اروپا علیه روسیه ادامه خواهد یافت.

هنگری گفته است تا زمانی‌ که اوکراین، پایپلاین «دروژبا» را که نفت روسیه را به هنگری و سلواکیا انتقال می دهد باز نکند، با تحریم‌های جدید علیه روسیه موافقت نخواهد کرد.

برای تصویب بستۀ تحریم های جدید، همۀ ۲۷ عضو اتحادیۀ اروپا باید به آن رأی مثبت بدهند.

ادامه خبر ...

هند باردیگر از شهروندان خود خواست که ایران را ترک کنند

آرشیف
آرشیف

حکومت هند بار دیگر به شهروندان این کشور در ایران توصیه کرده است که هرچه زودتر آن کشور را ترک کنند.

سفارت هند در تهران در بیانیه ای جدید که روز دوشنبه (چهارم حوت ) صادر شد از شهروندان هند خواسته است تا با هر وسیله حمل‌ونقل از جمله پروازهای تجاری برای بازگشت به کشور شان استفاده کنند.

در بیانیه از همه شهروندان هند مقیم ایران همچنان خواسته شده تا از حضور در محل‌های برگزاری تجمعات یا اعتراضات خودداری کنند، با سفارت هند در ایران در تماس باشند و رسانه‌های محلی را برای اطلاع از تحولات احتمالی دنبال کنند.

این در حالی است که نگرانی‌ها دربارۀ احتمال وقوع جنگ در شرق میانه افزایش یافته و تنش‌ میان تهران و واشنگتن رو به تشدید است.

روزنامۀ نیویارک تایمز به نقل از منابع دولتی امریکا گزارش داده است که دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده برای یک حمله هدفمند به ایران در روز های آینده تمایل نشان داده است تا جمهوری اسلامی به طور کامل از ساخت سلاح هسته ای دست بردارد.

ادامه خبر ...

بقایی احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق موقت در مذاکرات اخیر را رد کرد

آرشیف: اسماعیل بقایی، وزیر خارجه ایران
آرشیف: اسماعیل بقایی، وزیر خارجه ایران

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش‌ها در مورد احتمال دستیابی واشنگتن و تهران به یک توافق موقت در مذاکرات اخیر را رد کرد.

بقایی امروز دوشنبه ۴ حوت، در نشست خبری همچنان بازدید از تاسیسات هسته‌ای بمباران شده را مشروط به رفع تحریم های ایالات متحده خواند.

قرار است دور جدید گفتگوها میان ایران و امریکا پنجشنبه آینده در ژینو با میانجیگری عمان برگزار شود.

دور اول این مذاکرات در مسقط، پایتخت عمان، و دور دوم آن در شهر ژینو برگزار شد. این گفت‌وگوها به شکل غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن انجام شده است.

پیش از این، استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده، تأکید کرد که خطوط قرمز روشنِ مورد نظر دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا غنی‌سازی صفر و ضبط ذخیره یورانیوم غنی‌شده ایران است.

با این حال مقام‌های ایران بارها اعلام کرده‌اند که از «حق غنی‌سازی صلح‌آمیز» دست نخواهند کشید.

ادامه خبر ...

مقامات: مردی که تلاش کرده بود به گونۀ غیرقانونی وارد اقامتگاه دونالد ترمپ در فلوریدا شود کشته شد

اقامتگاه رئیس جمهور دونالد ترمپ در مارالاگو
اقامتگاه رئیس جمهور دونالد ترمپ در مارالاگو

مقامات تنفیذ قانون در ایالات متحده می گویند ، یک مرد مسلح که اوائل روز یکشنبه (۳ حوت ) تلاش کرده بود به گونۀ غیرقانونی وارد اقامتگاه رئیس جمهور دونالد ترمپ در مارالاگو در ایالت فلوریدا شود، از پا در آورده شد.

رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که این مرد به نام آستین تاکر مارتین ۲۱ ساله از کارولینای شمالی ، شناسایی شده است.

آقای ترمپ در آن زمان در واشنگتن بود.

انگیزۀ رویداد هنوز مشخص نشده و تحقیقات در بارۀ این مرد و انگیزۀ او در جریان است.

ادامه خبر ...

وزیر خارجۀ عمان: دور جدید مذاکرات بین ایران و امریکا روز پنجشنبه در ژنو برگزار می شود

بدر البوسعیدی وزیر خارجۀ عمان
بدر البوسعیدی وزیر خارجۀ عمان

بدر البوسعیدی وزیر خارجۀ عمان شام یکشنبه در شبکه ایکس نوشت ، خوشحال است تأیید می کند که مذاکرات امریکا و ایران برای روز پنجشنبه (۷ حوت) در ژنو با تلاشی مثبت برای برداشتن گام نهایی و نهایی‌سازی توافق برنامه ریزی شده است.

ساعاتی پیش از این ، عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران در مصاحبه با شبکه امریکایی سی‌بی‌اس گفت که احتمالاً روز پنجشنبه با استیو ویتکاف، نمایندۀ رئیس‌جمهور ایالات متحده در ژنو دَور سوم مذاکره را برگزار خواهد کرد.

دَور اول این مذاکرات در مسقط پایتخت عمان و دَور دوم آن در شهر ژنو سوئیس روز سه شنبه هفتۀ گذشته برگزار شد.

پیش از اعلام وزیر خارجۀ عمان ، وب‌سایت اکسیوس روز یکشنبه به نقل از یک مقام ارشد امریکایی خبر داد که اگر ایران طی ۴۸ ساعت آینده یک «پیشنهاد تفصیلی» برای توافق هسته‌ای به امریکا ارائه کند، مذاکره‌کنندگان ایالات متحده آماده ‌اند روز جمعه در شهر ژنو دَور دیگری از گفت‌وگوها را برگزار کنند.

ادامه خبر ...

