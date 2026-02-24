درحمله انتحاری در پنجاب پاکستان دو پولیس کشته شدند؛ مسئولیت حمله را «تی تی پی» پذیرفت

با افزایش تنش میان تهران و واشنگتن و گمانه‌زنی‌ها دربارۀ احتمال درگیری نظامی دو طرف، یک مقام ارشد وزارت خارجۀ ایالات متحده از خارج ‌کردن پرسنل غیر ضروری سفارت امریکا در بیروت و خانواده‌های کارکنان سفارت خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز ، این مقام به شرط فاش نشدن نامش این موضوع را روز دوشنبه ( ۴ حوت ) ابراز کرده است.

او با تأکید بر ادامۀ کار سفارت امریکا در پایتخت لبنان و موقتی‌بودن این اقدام گفته است که بر اساس تازه ‌ترین ارزیابی‌های وضعیت امنیتی منطقه، تصمیم گرفته شده تا حضور کارکنان را به حداقل ممکن، کاهش دهند.

از سوی دیگر یک منبع در سفارت امریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که پنجاه نفر از لبنان خارج شده‌اند.

یک مقام میدان هوایی بیروت گفته که روز دوشنبه، ۳۲ تن از کارکنان سفارت امریکا با اعضای خانواده های خود لبنان را ترک کردند.

وزارت خارجۀ‌ ایالات متحده روز دوشنبه، توصیه‌نامۀ خود در مورد سفر به لبنان را تجدید کرد و بار دیگر از شهروندان امریکا خواست که از سفر به لبنان خودداری کنند.