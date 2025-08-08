افغانستان به چه پیمانه از تعرفه های وضع شده از سوی امریکا متاثر خواهد شد؟

دونالد ترامپ در این فرمان اجرایی، تعرفه واردات از افغانستان را که در ماه اپریل ۱۰ درصد تعیین شده بود، به ۱۵ درصد افزایش داده است.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان با ابراز نگرانی نسبت به این اقدام میگوید، هرچند افغانستان با امریکا روابط تجارتی وسیع ندارد، اما این افزایش تعرفه میتواند در درازمدت تأثیر منفی بر تجارت افغانستان با این کشور بگذارد.
خان جان الکوزی، عضو هیئتمدیره این اتاق، در گفتوگو با رادیو آزادی گفت که سال گذشته افغانستان حدود ۹ میلیون دالر امریکایی به ایالات متحده صادرات داشته و در مقابل، به ارزش ۱۴ میلیون دالر امریکایی کالا از این کشور وارد کرده است.
او افزود "برخی اقلام مانند قالین، صنایع دستی و بعضی از لوازم عتیقه به امریکا صادر می شود، قبلا در این بخش تعرفه کم بود، حالا افزایش یافته. به نظر من این تجارت را تا حدی ضعیف میکند. "
در کنار این نگرانیها، کارشناسان امور اقتصادی نیز میگویند با در نظر داشت وضعیت شکننده اقتصاد افغانستان، حتی افزایش اندک در تعرفه اموال صادراتی کشور میتواند پیامدهای عمیق و جدی برجا بگذارد.
فزایش اندک در مالیات بر صادرات افغانستان نیز تأثیر بزرگی بر اقتصاد کشور و زندگی مردم دارد
محمد بشیر دودیال، آگاه امور اقتصادی، در گفتوگو با رادیو آزادی گفت "افزایش اندک در مالیات بر صادرات افغانستان نیز تأثیر بزرگی بر اقتصاد کشور و زندگی مردم دارد، زیرا اقتصاد ما در مقایسه با دیگر کشورها بسیار کوچک و ضعیف است و زندگی مردم ما نیز در حد بخور و نمیر است. کوچکترین فشاری میتواند تأثیر عمیق بر آن بگذارد."
آقای دودیال میگوید که این اقدام رئیسجمهور امریکا بخشی از سیاستهای تجاری سختگیرانه او در برابر کشورهای در حال توسعه تلقی میشود.
در همین حال، تصمیم اخیر ترامپ واکنشهایی را نیز از سوی کشورهای مختلف جهان در پی داشته است؛ کشورهایی که وارداتشان به امریکا مشمول تعرفههای جدید شده است.
این در حالیست که افغانستان در حال حاضر با چالشهای جدی اقتصادی مواجه است؛ از جمله کاهش صادرات، محدودیتهای تجاری، ناامنی، و نبود زیرساختهای معیاری اقتصادی.
تجارت میان افغانستان و هند نیز، پس از حمله مرگبار در منطقه پهلگام کشمیر تحت اداره هند، در تاریخ ۲۴ اپریل سال روان و تشدید تنشها میان هند و پاکستان، متأثر شده است.
بسته شدن بندر واگه بر روی کالاهای تجاری افغانستان پس از آن رویداد، آسیب شدیدی به تاجران افغان وارد کرد.
روابط تجاری افغانستان با پاکستان نیز همواره با تنشها و بیثباتیهایی به همراه بوده است.
بر بنیاد آمار اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان، حجم تجارت میان این دو کشور تا ۶۰ درصد کاهش یافته است، کاهشی که به گفته کارشناسان مسائل اقتصادی، بیانگر آسیبپذیری شدید اقتصاد افغانستان از تحولات منطقهای و بینالمللی است.