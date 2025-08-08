افغانستان
تعداد زنان افغان متقاضی پناهندگی در جرمنی به طور بیسابقهای افزایش یافته است
اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان جرمنی (BAMF) می گوید که تعداد زنان افغان متقاضی پناهندگی در جرمنی به طور بیسابقهای افزایش یافته است.
براساس گزارش هفتهنامۀ اشپیگل، تنها در ماه جولای سالجاری بیش از ۳۰۰۰ زن افغان درخواست پناهندگی را در جرمنی ثبت کردهاند که دو برابر بیشتر از ماه قبل از آنست.
از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تا اکنون حدود ۹۵۹۳ زن افغان در جرمنی درخواست پناهندگی دادهاند، نیمی از این درخواستها از سوی زنانی بوده که قبلاً در جرمنی اقامت داشتهاند و اکنون درخواست تجدیدنظر یا درخواست وضعیت حمایتی جدید را دادهاند.
طالبان در سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند. سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون ها منع شدند، کار زنان در بسیاری ادارات دولتی و همۀ موسسات و نهادهای غیر دولتی ممنوع اعلام شد. ممنوعیت رفتن زنان به حمامهای زنانه، پارکها و تفریحگاهها، سفر بدون محرم شرعی در مسیرهای طولانی، از موارد دیگر نقض حقوق بشری زنان و دختران افغان از سوی طالبان به شمار میرود.
حکومت امریکا: برنامه ویزۀ خاص مهاجرت(SIV) برای افغانها ادامه دارد
حکومت ایالات متحدۀ امریکا میگوید که برنامه ویزۀ خاص مهاجرت (SIV) برای افغانها ادامه دارد و در حال حاضر صدور صدها ویزه در مراحل مختلف تایید قرار دارد.
تامی پیگوت معاون سخنگوی وزارت امور خارجۀ امریکا روز پنجشنبه(7 اگست) در یک کنفرانس خبری در واشنگتن دی سی گفت، پروسۀ ویزه های خاص مهاجرت (SIV) سالها است که ادامه دارد و ادارۀ رئیس جمهور ترمپ این برنامه را در اولویت قرار میدهد.
برنامه SIV برای افغانهایی است که با نیروهای امریکایی و نمایندگیهای دیپلوماتیک آن کشور در افغانستان کار کردهاند و اینک میخواهند که به امریکا پناهنده شوند.
با وجود حمایت دیرینۀ جمهوریت خواهان و دموکرات ها در امریکا، ویزۀ خاص مهاجرت (SIV) با آزمون ها از جمله پروسس آهسته، موانع لوژستیکی و نگرانی های امنیتی مواجه بوده است.
ملل متحد: زنان و دختران افغان عودت کننده، در معرض خطرات در حال افزایش قرار دارند
بخش زنان سازمان ملل متحد می گوید که زنان و دختران عودت کننده افغان با خطرات در حال افزایش فقر، ازدواج های زودهنگام، خشونت و محدودیت های بی سابقه روبرو هستند.
سوسن فرگوسن(Susan Ferguson) نماینده ویژه زنان سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه(7 اگست) گفت که زنان و دختران آسیب پذیر عودت کننده، در معرض خطرات بیشتر قرار دارند.
خانم فرگوسن افزوده که به بودجه بیشتر نیاز است تا حمایت اختصاصی مورد نیاز زنان افغان فراهم شده و اطمینان حاصل شود که زنان کارمند امور بشری برای رسیدگی در محل حضور دارند.
کمبود سرپناه یکی از مشکلات اساسی عودت کنندگان در افغانستان محسوب می شود و براساس گزارش ها، در حال حاضر تنها ۱۰ درصد خانوادههایی افغان که سرپرستی آن را زنان برعهد دارند، در سرپناههای دایمی زندگی میکنند.
بازداشت ۳ کارمند رادیو نسیم، "فعالیت این رسانه در بامیان متوقف شد"
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که اداره استخبارات طالبان مدیر مسوول و دو گزارشگر یک رادیوی محلی به نام "رادیو نسیم" را در بامیان بازداشت کرده است.
این مرکز روز پنجشنبه، ۱۶ اسد، در یک خبرنامه گفت که با بازداشت این سه تن، "فعالیت رادیو نسیم و ستودیوی محلی آن در بامیان متوقف شده است".
مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت این سه کارمند رسانهای را محکوم کرده و آنرا "اقدام آشکار در راستای سرکوب و محدود کردن بیشتر رسانه های آزاد" خوانده است.
طالبان پس از برگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ میلادی، رسانه ها و خبرنگاران را به شدت محدود کرده و ده ها خبرنگار را بازداشت کرده اند.
سازمانهای حقوق بشری و مدافع از آزادی بیان گفته اند که اقدامات طالبان سبب بسته شدن ده ها رسانه و فرار ده ها خبرنگار از افغانستان شده است.
وزیر داخله جرمنی: بازگرداندن پناهجویان به افغانستان و سوریه در جریان است
الکساندر دوبرنیت وزیر داخله جرمنی روز پنجشنبه اعلام کرد که برنامهریزی برای پروازهای بازگرداندن پناهجویان به افغانستان و سوریه در جریان است.
او تأکید کرد که بسیار مهم است مردم مطمئن باشند پناهجویانی که مرتکب جرم میشوند، اجازه ماندن در جرمنی را نخواهند داشت.
دوبرنیت افزود که برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران به جرمنی، تدابیر امنیتی در مرزها سختتر خواهد شد.
حدود سه هفته پیش، جرمنی ۸۱ پناهجوی افغان را که به گفته مقامها در جرایم دست داشتند، با یک پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند.
این دومینبار از ماه اگست سال ۲۰۲۱، پس از تسلط طالبان بر کابل است که جرمنی گروهی از پناهجویان افغان را به کشورشان بازمیگرداند.
انفجار بمب کنار جاده در وزیرستان جنوبی؛ دو پولیس کشته و ۱۴ غیرنظامی زخمی شدند
مقامهای محلی در ایالت خیبر پختونخوا میگویند که در نتیجه انفجار یک بمب کنار جادهای در شهر وانه، دو افسر پولیس کشته و ۱۴ غیرنظامی زخمی شدهاند.
این رویداد روز چهارشنبه ۱۵ اسد در ولسوالی وزیرستان جنوبی، نزدیک مرز با افغانستان رخ داده است.
به گفته رئیس پولیس محل، بمب زمانی منفجر شد که موتر پولیس در حال گشتزنی بود.
در هفتههای اخیر، حملات شورشیان در پاکستان افزایش یافته و دهها نیروی امنیتی این کشور کشته شدهاند.
همزمان، حکومت پاکستان برای اجرای عملیات نظامی در منطقه باجور آمادگی میگیرد، جایی که بزرگان قومی در تلاشاند از درگیری جلوگیری کنند.
هرچند تاکنون کسی مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما همواره تحریک طالبان پاکستان «تی تی پی» چنین حملات را انجام میدهد.
امضای تفاهمنامه ۱۸۳ میلیون دالری میان سکتور خصوصی افغانستان و جمهوری تاتارستان
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از امضای یک تفاهمنامه تجاری میان سکتور خصوصی افغانستان و جمهوری تاتارستان خبر داده است.
در اعلامیهای که روز پنجشنبه ۱۶ اسد در صفحه ایکس این وزارت منتشر شده، آمده است که این تفاهمنامه به ارزش ۱۸۳ میلیون دالر در بخشهای نفت و ساختمان میان دو طرف به امضا رسیده است.
براساس اعلامیه اولیگ ولادیمروویچ کوروبچینکو، معاون صدراعظم و وزیر صنعت و تجارت تاتارستان که برای امضای این قرار داد به کابل سفر کرده، از طالبان برای شرکت در نمایشگاه نفتی این کشور که قرار است در ۲۶ آگست برگزار شود، دعوت کرده است.
این در حالی است که روسیه نخستین کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و روابط نزدیک سیاسی و اقتصادی با این گروه برقرار کرده است.
تلاش دوباره برای تصویب لایحه اسکان افغانها در امریکا
گروهی دوحزبی از اعضای کنگرس امریکا بار دیگر لایحهای را به مجلس نمایندگان و سنای این کشور معرفی کردهاند که هدف آن ایجاد راهی قانونی برای اقامت دائم هزاران افغان است که پس از خروج نیروهای امریکایی در سال ۲۰۲۱ به ایالات متحده منتقل شدند.
این سومین تلاش برای تصویب چنین لایحهای است.
این لایحه، برنامهی صدور ویزای مهاجرت ویژه (SIV) برای افغانها را نیز تمدید میکند و شرایط اسکان مجدد آنها در ایالات متحده را گسترش میدهد.
جیسن کرو، یکی از اعضای کنگرس که این لایحه را پیشنهاد داده، در بیانیهای گفته است: «بسیاری از افغانهایی که در طول ۲۰ سال جنگ از مأموریتهای ایالات متحده حمایت کردهاند، همچنان با موانع قانونی مواجهاند.»
بر اساس گزارشها، شماری از این افغانها در امریکا با اسناد موقت زندگی میکنند و تعدادی دیگر هنوز در کمپ "السیلیه" در قطر بهسر میبرند و در معرض خطر بازگشت به افغانستان قرار دارند.
انفجار مرگبار در معدنی در نورستان
فرماندهی پولیس محلی طالبان در یک بیانیه گفته است که روز چهارشنبه در نتیجه انفجاری در یک معدن در ولایت نورستان در شمالشرق افغانستان، هشت نفر جان باختند.
بر اساس این بیانیه، انفجار زمانی رخ داد که کارگران در حال آمادهسازی مواد منفجره در یک تونل در معدن «ماوی» واقع در ولسوالی دوآب بودند.
در این حادثه، شماری دیگر نیز زخمی شدهاند و به مراکز درمانی محلی منتقل شدهاند.
شمار دقیق زخمیان و وضعیت صحی آنها هنوز مشخص نیست.
این رویداد یک هفته پس از انفجار مشابه در معدن «کرکر» در ولایت بغلان رخ داده که در آن شش نفر کشته شدند.
ملل متحد: خشکسالی، تهدید جدی برای بقای خانوادهها در بسیاری از روستاهای افغانستان
ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد(اف ای او) میگوید که خشکسالی در بسیاری از روستاهای افغانستان یک تهدید جدی برای بقای خانوادهها است.
این اداره در تازهترین گزارش خود افزوده که"امسال به دلیل خشکسالی و یا بارانهای بیموقع در مناطق دوردست افغانستان، حاصلات زراعتی مردم از بین رفته، وسعت چراگاهها کاهش یافته و سطح آبهای زیرزمینی پایین آمده که خانوادههای بی بضاعت و وابسته به زراعت افغانستان را به صورت جدی متضرر ساخته است."
این نهاد سازمان ملل متحد در واکنش به وضعیت کنونی در افغانستان درخواست کمک فوری بینالمللی ۳۴ میلیون دالری را کرده است.