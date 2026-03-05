افغانستان
مقامهای طالبان میگویند که در واکنش به حملات پاکستان در کندهار، به پاسگاههای امنیتی این کشور حمله کرده اند
مقامات طالبان میگویند که نیروهای آنها پس از گزارش حملات هوایی پاکستان به یک قول اردو در کندهار، به پاسگاههای مرزی پاکستان در ایالت بلوچستان حمله کردهاند.
رادیو و تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل طالبان است، صبح امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که طیارههای جنگی پاکستانی شب گذشته سعی کردند یک قول اردو در کندهار را بمباران کنند، اما با واکنش متقابل مواجه شدند و در تلاش خود شکست خوردند.
امروز هشتمین روز درگیریها بین حکومت طالبان و پاکستان است. پیش از این، بیشتر درگیریها و بمبارانها از دو طرف در شرق افغانستان و کابل متمرکز بود، اما از دیروز، درگیریها در کندهار و بلوچستان شدت گرفته است.
در این درگیریها به ویژه در افغانستان به غیرنظامیان نیز تلفاتی وارد شده است.
طبق آمار اولیۀ دفتر هیئت معاونت ملل در افغانستان (یوناما) تا روز سهشنبه کشته شدن ۴۲ غیرنظامی و زخمی شدن ۱۰۴ نفر دیگر تأیید شده است.
ابراهیم زدران به عنوان کاپیتان تیم ملی افغانستان برای مسابقات بیست آوره و جایگزین راشد خان شد
بورد کریکت افغانستان ابراهیم زدران را به عنوان کاپیتان تیم ملی برای مسابقات بیست آوره و جایگزین راشد خان، بازیکن باتجربه معرفی کرد.
بورد کریکت این تصمیم را امروز در یک نشست خبری ضمن اعلام بازی افغانستان در مقابل سریلانکا اعلام کرد.
مدتی بود که شایعاتی مبنی بر کاپیتانی ابراهیم زدران به جای راشد خان پخش میشد.
در این نشت بورد کریکت همچنین فهرست بازیکنان برای مسابقات آینده در مقابل سریلانکا را اعلام کرد.
تیمهای افغانستان و سریلانکا قرار است سه مسابقه بیست آوره و سه مسابقۀ بینالمللی یک روزه برگزار کنند. این مسابقات از ۱۳ مارچ آغاز میشود.
ملل متحد بر حفاظت از غیرنظامیان در درگیریها میان حکومت طالبان و پاکستان تأکید کرد
استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، در بحبوحۀ درگیریهای جاری میان پاکستان و حکومت طالبان بر لزوم حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی در در افغانستان و پاکستان تأکید کرد.
او روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت: "گزارشها در افغانستان نشان میدهد که حملات توپخانهای و هوایی در مناطق مرزی منجر به تلفات غیرنظامیان و خسارت به خانهها شده است."
دوجاریک افزود که آتش توپخانهای همچنان خانوادهها را مجبور به فرار از روستاهای شمال غربی پاکستان کرده است و سبب بسته ماندن مکتبها و بازارها در برخی نقاط مرزی شده است.
سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که وخامت اوضاع، جمعیت آوارۀ ولایت کنر افغانستان، به ویژه کسانی را که در اثر زلزلههای اخیر آواره شدهاند و اکنون در پناهگاههای موقت زندگی میکنند، نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
هشدار دبلیو اچ او: ویروس وحشی پولیو در افغانستان هنوز هم در حال گسترش است
سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او) هشدار داده است که ویروس وحشی پولیو هنوز در افغانستان در حال گسترش است و بیشترین موارد در مناطق جنوبی این کشور ثبت شده است.
این سازمان روز چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد که پنج مورد جدید از ویروس وحشی فلج اطفال در سال ۲۰۲۵ در افغانستان ثبت شده است که بیشترین میزان انتقال این ویروس در مناطق جنوبی و شرقی این کشور مشاهده شده است.
به گفتۀ این سازمان، دلیل اصلی شیوع فلج اطفال در مناطق جنوبی، پوشش کم واکسیناسیون و محدودیت در انجام کمپینهای واکسیناسیون خانه به خانه است.
اعضای کمیتۀ اضطراری فلج اطفال همچنین نگرانی خود را در مورد کمبود کارکنان صحی زن ابراز کردند و هشدار دادند که این مشکل مانع از دریافت واکسن توسط کودکان خردسال، به ویژه در جوامع محافظهکار، میشود.
سازمان جهانی صحت تأکید کرد که افغانستان و پاکستان خطر انتقال ویروس پولیو به سایر مناطق را افزایش میدهند.
طالبان ۷ نفر را در چهار ولایت افغانستان شلاق زدند
سترهمحکمۀ حکومت طالبان میگوید روز چهارشنبه، ۱۳ حوت، هفت تن در چهار ولایت افغانستان شلاق زده شدهاند.
سترهمحکمۀ طالبان در صفحۀ ایکس (توییتر سابق) نوشته است که دو تن در بغلان، یک تن در بلخ، سه تن در هرات و یک تن در ارزگان مجازات شدهاند.
گفته شده است این افراد به اتهام آنچه «روابط نامشروع»، «فرار از منزل» و «تجاوز بر حریم شخصی» خوانده شده، افزون بر شلاق، به حبس از شش ماه تا دو سال و شش ماه نیز محکوم شدهاند.
پیش از این، کارشناسان سازمان ملل متحد روز سهشنبه هشدار داده بودند که افزایش مجازاتهای بدنی در محضر عام بر اساس فیصلههای طالبان، نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر در افغانستان بهشمار میرود.
حکومت طالبان همواره تأکید کرده است که مجازاتها بر بنیاد قوانین شریعت تطبیق میشود.
به گفتۀ کارشناسان سازمان ملل، بر اساس آمار محاکم طالبان در سال ۲۰۲۵ دستکم یکهزار و ۱۱۰ تن، از جمله ۹۴۰ مرد و ۱۷۰ زن، در محضر عام شلاق زده شدهاند؛ رقمی که تقریباً دو برابر سال ۲۰۲۴ عنوان شده است.
کابلوف: کشورش آماده میانجیگری میان حکومت طالبان و پاکستان است
ضمیر کابلوف، نمایندهٔ ویژهٔ روسیه برای افغانستان، میگوید تنشها میان "افغانستان و پاکستان" باید از راه گفتوگو و دییپلوماسی حلوفصل شود.
کابلوف این اظهارات را روز چهارشنبه (۱۳ حوت) در مسکو، در دیدار با گل حسن حسن، سفیر حکومت طالبان، مطرح کرده است.
سفارت افغانستان تحت کنترول طالبان در مسکو در صفحهٔ ایکس خود نوشته که کابلوف درگیریهای اخیر را نگرانکننده خوانده و افزوده است که کشورش آمادهٔ میانجیگری میان دو طرف میباشد.
همزمان، به گفتۀ وزارت امور خارجۀ طالبان، در دیدار روز گذشته میان امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، و سفیر چین، روی تنشهای اخیر با پاکستان تمرکز شده است. در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نشده است.
پیش از این، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، گفته بود که کشورش آماده است در تلاشها برای برقراری دوبارۀ آتشبس و پایان دادن به تنشها میان افغانستان و پاکستان سهم بگیرد.
اردوغان این آمادگی را در تماس تیلفونی با شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، ابراز کرده است.
تنشها میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان حدود یک هفته پیش زمانی آغاز شد که حکومت طالبان حملات تلافیجویانهای را بر پوستههای پاکستانی در آن سوی خط دیورند آغاز کرد.
کارشناسان ملل متحد: مجازاتهای بدنی در محضر عام نقض قوانین بینالمللی در افغانستان حقوق بشر است
کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادهاند که افزایش مجازاتهای بدنی در محضر عام بر اساس فیصلۀ طالبان، نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر در افغانستان است.
این کارشناسان در بیانیهای که روز سهشنبه در وبسایت سازمان ملل منتشر شده، گفتند: «مجازات بدنی نقض کرامت انسانی و سلامت جسمانی است و بسته به شدت آن میتواند بهعنوان مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و حتی شکنجه تلقی شود و باید فوراً متوقف شود.»
حکومت طالبان همواره تاکید کرده است که مجازات افراد بر اساس قوانین شریعت تطبیق میشود.
در اعلامیه کارشناسان سازمان ملل متحد آمده است که از سال ۲۰۲۱، زمانی که طالبان بار دیگر در افغانستان به قدرت رسیدند، تنها در سال ۲۰۲۵ نسبت به تمامی سالهای گذشته، شمار بیشتری از مردان و زنان در این کشور در ملأ عام شلاق زده شدهاند. به گفته این کارشناسان، نشانهها حاکی از آن است که اجرای این مجازاتها در سال ۲۰۲۶ نیز افزایش خواهد یافت.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، بر اساس آمار محاکم طالبان در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۱۱۰ نفر، از جمله ۹۴۰ مرد و ۱۷۰ زن، در محضر عام شلاق زده شدهاند که این رقم تقریباً دو برابر سال ۲۰۲۴ است.
این کارشناسان هشدار دادند که مقررات جدید جزایی محاکم طالبان که در جنوری ۲۰۲۶ منتشر شده، میتواند اجرای چنین مجازاتهای غیرقانونی را بیشتر افزایش دهد.
کارشناسان سازمان ملل از جامعه جهانی خواستهاند که در قبال بحران حقوق بشر در افغانستان موضعی قویتر اتخاذ کند و افزودند که این درخواست باید شامل تاکید بر تضمین یک روند عادلانه قضایی و توقف کامل مجازاتهای بدنی و اعدام باشد.
وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرد که ۷ پوستۀ نیروهای پاکستان را تصرف کرد
وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده است که نیروهای طالبان در قول اردوی ۲۰۵ البدر قندهار ۷ پوستۀ نیروهای پاکستان را تصرف کردند.
عنایت الله خوارزمی، سخنگوی این وزارت امروز در شبکه ایکس همچنان مدعی شد که این نیروها دیشب دهها تن از سرباز پاکستان را کشته و زخمی کردهاند.
تا کنون این ادعای طالبان از سوی منابع مستقل تایید نشده و مقامات پاکستان نیز در این مورد تبصره نکردهاند.
اما پیش از این مقامات پاکستان هم ادعا کردهاند که به طالبان در جریان درگیری میان دو طرف تلفات وارد شده است.
رئیسجمهور ترکیه بر آتشبس میان حکومت طالبان افغان و نظامیان پاکستان تاکید کرد
رئیسجمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، میگوید کشورش آماده است در تلاشها برای تحکیم دوباره آتشبس به منظور پایان دادن به درگیریها میان حکومت طالبان افغان و نظامیان پاکستان سهم بگیرد.
بر اساس گزارش رسانهها، رئیسجمهور ترکیه روز سهشنبه، در گفتوگوی تلفنی با صدراعظم پاکستان، شهباز شریف، درباره تنش میان افغانستان و پاکستان و همچنین جنگ جاری در شرقمیانه صحبت کرده است.
انقره پیش از این نیز برای برقراری آتشبس میان اسلامآباد و کابل کمک کرده و چندین بار میزبان گفتوگوهای هیئتهای دو کشور بوده است.
این در حالی است که درگیری میان دو طرف همچنان روان است.
حکومت بریتانیا صدور ویزای تحصیلی برای اتباع افغانستان، کامرون، میانمار و سودان را متوقف میکند
حکومت بریتانیا روز سهشنبه اعلام کرد که از این پس صدور ویزای تحصیلی برای اتباع افغانستان، کامرون، میانمار و سودان را متوقف میکند و همچنین ویزای کاری برای افغانها را نیز تعلیق خواهد کرد.
این تصمیم بخشی از سیاستهای سختگیرانه حکومت بریتانیا در قبال پناهجویان عنوان شده است.
وزارت داخله بریتانیا اعلام کرد که درخواستهای پناهندگی از سوی محصلان این کشورها به طور چشمگیری افزایش یافته و از سال ۲۰۲۱ تاکنون نزدیک به ۱۳۵ هزار پناهجو از مسیرهای قانونی وارد بریتانیا شدهاند.
شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا، در بیانیهای گفت: «بریتانیا همواره به افرادی که از جنگ و اذیت و آزار فرار میکنند، پناه خواهد داد، اما نباید از سیستم ویزای ما سوءاستفاده شود.»
او افزود: «به همین دلیل این تصمیم بیسابقه را اتخاذ میکنم تا صدور ویزا برای اتباعی را که قصد سوءاستفاده از سخاوت ما را دارند، متوقف کنم.»
وزارت داخلۀ بریتانیا اعلام کرد که درخواستهای پناهندگی محصلان این چهار کشور، از جمله افغانستان، بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بیش از ۴۷۰ درصد افزایش یافته است.
این وزارت افزود که هرچند حکومت در سال ۲۰۲۵ بیست درصد از درخواستهای پناهندگی محصلان را رد کرده، هنوز اقدامات بیشتری لازم است؛ زیرا افرادی که با ویزای تحصیلی وارد بریتانیا میشوند، همچنان ۱۳ درصد کل درخواستهای پناهندگی را تشکیل میدهند.