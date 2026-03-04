خبر ها
طالبان ۷ نفر را در چهار ولایت افغانستان شلاق زدند
سترهمحکمۀ حکومت طالبان میگوید روز چهارشنبه، ۱۳ حوت، هفت تن در چهار ولایت افغانستان شلاق زده شدهاند.
سترهمحکمۀ طالبان در صفحۀ ایکس (توییتر سابق) نوشته است که دو تن در بغلان، یک تن در بلخ، سه تن در هرات و یک تن در ارزگان مجازات شدهاند.
گفته شده است این افراد به اتهام آنچه «روابط نامشروع»، «فرار از منزل» و «تجاوز بر حریم شخصی» خوانده شده، افزون بر شلاق، به حبس از شش ماه تا دو سال و شش ماه نیز محکوم شدهاند.
پیش از این، کارشناسان سازمان ملل متحد روز سهشنبه هشدار داده بودند که افزایش مجازاتهای بدنی در محضر عام بر اساس فیصلههای طالبان، نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر در افغانستان بهشمار میرود.
حکومت طالبان همواره تأکید کرده است که مجازاتها بر بنیاد قوانین شریعت تطبیق میشود.
به گفتۀ کارشناسان سازمان ملل، بر اساس آمار محاکم طالبان در سال ۲۰۲۵ دستکم یکهزار و ۱۱۰ تن، از جمله ۹۴۰ مرد و ۱۷۰ زن، در محضر عام شلاق زده شدهاند؛ رقمی که تقریباً دو برابر سال ۲۰۲۴ عنوان شده است.
وانگ یی: چین نماینده ویژهای برای میانجیگری به شرق میانه میفرستد
وانگ یی، وزیر خارجه چین، روز چهارشنبه ۱۳ حوت، به همتایان خود در عربستان سعودی و امارات متحده عربی گفت که چین یک نماینده ویژه به شرق میانه اعزام خواهد کرد تا برای میانجیگری اقدام کند.
در پنجمین روز حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل با ایران و همزمان با ادامه حملات ایران به کشورهای عربی خلیج فارس، وزارت خارجه چین در بیانیههایی این موضوع را اعلام کرد.
بر اساس اعلام وزارت خارجه چین، آقای وانگ یی در تماس تلیفونی با وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که کشورش از خویشتنداری عربستان و تأکید این کشور بر حل اختلافات از طریق روشهای مسالمتآمیز قدردانی میکند.
در یک تماس تلیفونی جداگانه با وزیر خارجه امارات متحده عربی، وانگ یی گفت «خط قرمز» حفاظت از غیرنظامیان در درگیریها نباید نقض شود و اهداف غیرنظامی، از جمله تأسیسات مرتبط با انرژی، نباید مورد حمله قرار گیرند.
چین بخش اعظم نفت مورد نیاز خود را از شرق میانه تأمین میکند.
این درحالیست که شرکت تحلیل بازار انرژی، کپلر، روز چهارشنبه اعلام کرد که تردد نفتکشها در تنگهٔ هرمز از زمان آغاز حملات امریکا و اسرائیل به ایران، ۹۰ درصد کاهش یافته است.
جام جهانی کریکت ۲۰ آووره: تیم های هند و انگلستان برای رسیدن به بازی نهایی امروز به مصاف هم میروند
در ادامۀ جام جهانی کریکت بیستآورهٔ، امروز پنجشنبه (۱۵ حوت) تیم های هند و انگلستان در دومین بازی نیمهنهایی این رقابتها به مصاف هم میروند.
این دیدار ساعت شش شام به وقت کابل، در ورزشگاه کریکت شهر ممبی برگزار میشود.
در نخستین بازی نیمهنهایی این جام، دیروز تیم نیوزیلند و افریقای جنوبی با هم روبهرو شدند که نیوزیلند با پیروزی در این دیدار، به مرحلۀ نهایی راه یافت.
بازی نهایی این جام قرار است روز یکشنبه، ۱۸ حوت، برگزار شود.
کابلوف: کشورش آماده میانجیگری میان حکومت طالبان و پاکستان است
ضمیر کابلوف، نمایندهٔ ویژهٔ روسیه برای افغانستان، میگوید تنشها میان "افغانستان و پاکستان" باید از راه گفتوگو و دییپلوماسی حلوفصل شود.
کابلوف این اظهارات را روز چهارشنبه (۱۳ حوت) در مسکو، در دیدار با گل حسن حسن، سفیر حکومت طالبان، مطرح کرده است.
سفارت افغانستان تحت کنترول طالبان در مسکو در صفحهٔ ایکس خود نوشته که کابلوف درگیریهای اخیر را نگرانکننده خوانده و افزوده است که کشورش آمادهٔ میانجیگری میان دو طرف میباشد.
همزمان، به گفتۀ وزارت امور خارجۀ طالبان، در دیدار روز گذشته میان امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، و سفیر چین، روی تنشهای اخیر با پاکستان تمرکز شده است. در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نشده است.
پیش از این، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، گفته بود که کشورش آماده است در تلاشها برای برقراری دوبارۀ آتشبس و پایان دادن به تنشها میان افغانستان و پاکستان سهم بگیرد.
اردوغان این آمادگی را در تماس تیلفونی با شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، ابراز کرده است.
تنشها میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان حدود یک هفته پیش زمانی آغاز شد که حکومت طالبان حملات تلافیجویانهای را بر پوستههای پاکستانی در آن سوی خط دیورند آغاز کرد.
کارشناسان ملل متحد: مجازاتهای بدنی در محضر عام نقض قوانین بینالمللی در افغانستان حقوق بشر است
کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادهاند که افزایش مجازاتهای بدنی در محضر عام بر اساس فیصلۀ طالبان، نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر در افغانستان است.
این کارشناسان در بیانیهای که روز سهشنبه در وبسایت سازمان ملل منتشر شده، گفتند: «مجازات بدنی نقض کرامت انسانی و سلامت جسمانی است و بسته به شدت آن میتواند بهعنوان مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و حتی شکنجه تلقی شود و باید فوراً متوقف شود.»
حکومت طالبان همواره تاکید کرده است که مجازات افراد بر اساس قوانین شریعت تطبیق میشود.
در اعلامیه کارشناسان سازمان ملل متحد آمده است که از سال ۲۰۲۱، زمانی که طالبان بار دیگر در افغانستان به قدرت رسیدند، تنها در سال ۲۰۲۵ نسبت به تمامی سالهای گذشته، شمار بیشتری از مردان و زنان در این کشور در ملأ عام شلاق زده شدهاند. به گفته این کارشناسان، نشانهها حاکی از آن است که اجرای این مجازاتها در سال ۲۰۲۶ نیز افزایش خواهد یافت.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، بر اساس آمار محاکم طالبان در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۱۱۰ نفر، از جمله ۹۴۰ مرد و ۱۷۰ زن، در محضر عام شلاق زده شدهاند که این رقم تقریباً دو برابر سال ۲۰۲۴ است.
این کارشناسان هشدار دادند که مقررات جدید جزایی محاکم طالبان که در جنوری ۲۰۲۶ منتشر شده، میتواند اجرای چنین مجازاتهای غیرقانونی را بیشتر افزایش دهد.
کارشناسان سازمان ملل از جامعه جهانی خواستهاند که در قبال بحران حقوق بشر در افغانستان موضعی قویتر اتخاذ کند و افزودند که این درخواست باید شامل تاکید بر تضمین یک روند عادلانه قضایی و توقف کامل مجازاتهای بدنی و اعدام باشد.
وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرد که ۷ پوستۀ نیروهای پاکستان را تصرف کرد
وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده است که نیروهای طالبان در قول اردوی ۲۰۵ البدر قندهار ۷ پوستۀ نیروهای پاکستان را تصرف کردند.
عنایت الله خوارزمی، سخنگوی این وزارت امروز در شبکه ایکس همچنان مدعی شد که این نیروها دیشب دهها تن از سرباز پاکستان را کشته و زخمی کردهاند.
تا کنون این ادعای طالبان از سوی منابع مستقل تایید نشده و مقامات پاکستان نیز در این مورد تبصره نکردهاند.
اما پیش از این مقامات پاکستان هم ادعا کردهاند که به طالبان در جریان درگیری میان دو طرف تلفات وارد شده است.
رئیسجمهور ترکیه بر آتشبس میان حکومت طالبان افغان و نظامیان پاکستان تاکید کرد
رئیسجمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، میگوید کشورش آماده است در تلاشها برای تحکیم دوباره آتشبس به منظور پایان دادن به درگیریها میان حکومت طالبان افغان و نظامیان پاکستان سهم بگیرد.
بر اساس گزارش رسانهها، رئیسجمهور ترکیه روز سهشنبه، در گفتوگوی تلفنی با صدراعظم پاکستان، شهباز شریف، درباره تنش میان افغانستان و پاکستان و همچنین جنگ جاری در شرقمیانه صحبت کرده است.
انقره پیش از این نیز برای برقراری آتشبس میان اسلامآباد و کابل کمک کرده و چندین بار میزبان گفتوگوهای هیئتهای دو کشور بوده است.
این در حالی است که درگیری میان دو طرف همچنان روان است.
حکومت بریتانیا صدور ویزای تحصیلی برای اتباع افغانستان، کامرون، میانمار و سودان را متوقف میکند
حکومت بریتانیا روز سهشنبه اعلام کرد که از این پس صدور ویزای تحصیلی برای اتباع افغانستان، کامرون، میانمار و سودان را متوقف میکند و همچنین ویزای کاری برای افغانها را نیز تعلیق خواهد کرد.
این تصمیم بخشی از سیاستهای سختگیرانه حکومت بریتانیا در قبال پناهجویان عنوان شده است.
وزارت داخله بریتانیا اعلام کرد که درخواستهای پناهندگی از سوی محصلان این کشورها به طور چشمگیری افزایش یافته و از سال ۲۰۲۱ تاکنون نزدیک به ۱۳۵ هزار پناهجو از مسیرهای قانونی وارد بریتانیا شدهاند.
شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا، در بیانیهای گفت: «بریتانیا همواره به افرادی که از جنگ و اذیت و آزار فرار میکنند، پناه خواهد داد، اما نباید از سیستم ویزای ما سوءاستفاده شود.»
او افزود: «به همین دلیل این تصمیم بیسابقه را اتخاذ میکنم تا صدور ویزا برای اتباعی را که قصد سوءاستفاده از سخاوت ما را دارند، متوقف کنم.»
وزارت داخلۀ بریتانیا اعلام کرد که درخواستهای پناهندگی محصلان این چهار کشور، از جمله افغانستان، بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بیش از ۴۷۰ درصد افزایش یافته است.
این وزارت افزود که هرچند حکومت در سال ۲۰۲۵ بیست درصد از درخواستهای پناهندگی محصلان را رد کرده، هنوز اقدامات بیشتری لازم است؛ زیرا افرادی که با ویزای تحصیلی وارد بریتانیا میشوند، همچنان ۱۳ درصد کل درخواستهای پناهندگی را تشکیل میدهند.
وزارت داخله جرمنی میگوید قصد ندارد ۲ هزار مهاجر افغان در پاکستان را به این کشور منتقل کند
وزارت داخله جرمنی اعلام کرده است که قصد ندارد مهاجران افغان مقیم پاکستان را به این کشور منتقل کند.
وبسایت خبری «انفو امیگرنتس» به نقل از وزارت داخله جرمنی نوشته که با وجود افزایش شکایتهای مهاجران افغان در محکمههای جرمنی، در این تصمیم تغییری نخواهد آمد.
بیش از ۲ هزار مهاجر افغان در پاکستان پیشتر وعده انتقال به جرمنی را دریافت کرده بودند، اما در نوامبر سال گذشته جرمنی با لغو وعدۀ پذیرش این افراد پیشنهاد کرده بود که در صورت برگشت شان به افغانستان و یا رفتن به کشور دیگری با آنها کمک مالی خواهد کرد.
پس از این تصمیم بیش از ۵۰۰ پرونده علیه دولت جرمنی ثبت شده و حدود ۹۰ پرونده نیز در محکمه استیناف این کشور در حال بررسی است.
کاهش درخواست پناهندگی در اروپا در سال ۲۰۲۵
اداره پناهجویان اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ تعداد درخواستهای پناهندگی حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.
با این حال، کارشناسان هشدار دادهاند که جنگ جاری در ایران ممکن است موج گستردهای از مهاجرت به اروپا ایجاد کند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است روز پنجشنبه آینده در بروکسل درباره وضعیت پناهجویان ورودی به اروپا گفتوگو کنند.
سال گذشته افغانها بیشترین درخواست پناهندگی را ارائه کردند و پس از آن، شهروندان ونزوئلا در جایگاه دوم قرار داشتند.
در مجموع، در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۲۲ هزار درخواست پناهندگی در اروپا ثبت شده است که نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد کاهش نشان میدهد.