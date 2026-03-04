ضمیر کابلوف، نمایندهٔ ویژهٔ روسیه برای افغانستان، می‌گوید تنش‌ها میان "افغانستان و پاکستان" باید از راه گفت‌وگو و دییپلوماسی حل‌وفصل شود.

کابلوف این اظهارات را روز چهارشنبه (۱۳ حوت) در مسکو، در دیدار با گل حسن حسن، سفیر حکومت طالبان، مطرح کرده است.

سفارت افغانستان تحت کنترول طالبان در مسکو در صفحهٔ ایکس خود نوشته که کابلوف درگیری‌های اخیر را نگران‌کننده خوانده و افزوده است که کشورش آمادهٔ میانجی‌گری میان دو طرف می‌باشد.

همزمان، به گفتۀ وزارت امور خارجۀ طالبان، در دیدار روز گذشته میان امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، و سفیر چین، روی تنش‌های اخیر با پاکستان تمرکز شده است. در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نشده است.

پیش از این، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، گفته بود که کشورش آماده است در تلاش‌ها برای برقراری دوبارۀ آتش‌بس و پایان دادن به تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان سهم بگیرد.

اردوغان این آمادگی را در تماس تیلفونی با شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، ابراز کرده است.

تنش‌ها میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان حدود یک هفته پیش زمانی آغاز شد که حکومت طالبان حملات تلافی‌جویانه‌ای را بر پوسته‌های پاکستانی در آن سوی خط دیورند آغاز کرد.