وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرد که ۷ پوستۀ نیروهای پاکستان را تصرف کرد
وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده است که نیروهای طالبان در قول اردوی ۲۰۵ البدر قندهار ۷ پوستۀ نیروهای پاکستان را تصرف کردند.
عنایت الله خوارزمی، سخنگوی این وزارت امروز در شبکه ایکس همچنان مدعی شد که این نیروها دیشب دهها تن از سرباز پاکستان را کشته و زخمی کردهاند.
تا کنون این ادعای طالبان از سوی منابع مستقل تایید نشده و مقامات پاکستان نیز در این مورد تبصره نکردهاند.
اما پیش از این مقامات پاکستان هم ادعا کردهاند که به طالبان در جریان درگیری میان دو طرف تلفات وارد شده است.
کارشناسان ملل متحد: مجازاتهای بدنی در محضر عام نقض قوانین بینالمللی در افغانستان حقوق بشر است
کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادهاند که افزایش مجازاتهای بدنی در محضر عام بر اساس فیصلۀ طالبان، نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر در افغانستان است.
این کارشناسان در بیانیهای که روز سهشنبه در وبسایت سازمان ملل منتشر شده، گفتند: «مجازات بدنی نقض کرامت انسانی و سلامت جسمانی است و بسته به شدت آن میتواند بهعنوان مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و حتی شکنجه تلقی شود و باید فوراً متوقف شود.»
حکومت طالبان همواره تاکید کرده است که مجازات افراد بر اساس قوانین شریعت تطبیق میشود.
در اعلامیه کارشناسان سازمان ملل متحد آمده است که از سال ۲۰۲۱، زمانی که طالبان بار دیگر در افغانستان به قدرت رسیدند، تنها در سال ۲۰۲۵ نسبت به تمامی سالهای گذشته، شمار بیشتری از مردان و زنان در این کشور در ملأ عام شلاق زده شدهاند. به گفته این کارشناسان، نشانهها حاکی از آن است که اجرای این مجازاتها در سال ۲۰۲۶ نیز افزایش خواهد یافت.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، بر اساس آمار محاکم طالبان در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۱۱۰ نفر، از جمله ۹۴۰ مرد و ۱۷۰ زن، در محضر عام شلاق زده شدهاند که این رقم تقریباً دو برابر سال ۲۰۲۴ است.
این کارشناسان هشدار دادند که مقررات جدید جزایی محاکم طالبان که در جنوری ۲۰۲۶ منتشر شده، میتواند اجرای چنین مجازاتهای غیرقانونی را بیشتر افزایش دهد.
کارشناسان سازمان ملل از جامعه جهانی خواستهاند که در قبال بحران حقوق بشر در افغانستان موضعی قویتر اتخاذ کند و افزودند که این درخواست باید شامل تاکید بر تضمین یک روند عادلانه قضایی و توقف کامل مجازاتهای بدنی و اعدام باشد.
رئیسجمهور ترکیه بر آتشبس میان حکومت طالبان افغان و نظامیان پاکستان تاکید کرد
رئیسجمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، میگوید کشورش آماده است در تلاشها برای تحکیم دوباره آتشبس به منظور پایان دادن به درگیریها میان حکومت طالبان افغان و نظامیان پاکستان سهم بگیرد.
بر اساس گزارش رسانهها، رئیسجمهور ترکیه روز سهشنبه، در گفتوگوی تلفنی با صدراعظم پاکستان، شهباز شریف، درباره تنش میان افغانستان و پاکستان و همچنین جنگ جاری در شرقمیانه صحبت کرده است.
انقره پیش از این نیز برای برقراری آتشبس میان اسلامآباد و کابل کمک کرده و چندین بار میزبان گفتوگوهای هیئتهای دو کشور بوده است.
این در حالی است که درگیری میان دو طرف همچنان روان است.
حکومت بریتانیا صدور ویزای تحصیلی برای اتباع افغانستان، کامرون، میانمار و سودان را متوقف میکند
حکومت بریتانیا روز سهشنبه اعلام کرد که از این پس صدور ویزای تحصیلی برای اتباع افغانستان، کامرون، میانمار و سودان را متوقف میکند و همچنین ویزای کاری برای افغانها را نیز تعلیق خواهد کرد.
این تصمیم بخشی از سیاستهای سختگیرانه حکومت بریتانیا در قبال پناهجویان عنوان شده است.
وزارت داخله بریتانیا اعلام کرد که درخواستهای پناهندگی از سوی محصلان این کشورها به طور چشمگیری افزایش یافته و از سال ۲۰۲۱ تاکنون نزدیک به ۱۳۵ هزار پناهجو از مسیرهای قانونی وارد بریتانیا شدهاند.
شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا، در بیانیهای گفت: «بریتانیا همواره به افرادی که از جنگ و اذیت و آزار فرار میکنند، پناه خواهد داد، اما نباید از سیستم ویزای ما سوءاستفاده شود.»
او افزود: «به همین دلیل این تصمیم بیسابقه را اتخاذ میکنم تا صدور ویزا برای اتباعی را که قصد سوءاستفاده از سخاوت ما را دارند، متوقف کنم.»
وزارت داخلۀ بریتانیا اعلام کرد که درخواستهای پناهندگی محصلان این چهار کشور، از جمله افغانستان، بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بیش از ۴۷۰ درصد افزایش یافته است.
این وزارت افزود که هرچند حکومت در سال ۲۰۲۵ بیست درصد از درخواستهای پناهندگی محصلان را رد کرده، هنوز اقدامات بیشتری لازم است؛ زیرا افرادی که با ویزای تحصیلی وارد بریتانیا میشوند، همچنان ۱۳ درصد کل درخواستهای پناهندگی را تشکیل میدهند.
وزارت داخله جرمنی میگوید قصد ندارد ۲ هزار مهاجر افغان در پاکستان را به این کشور منتقل کند
وزارت داخله جرمنی اعلام کرده است که قصد ندارد مهاجران افغان مقیم پاکستان را به این کشور منتقل کند.
وبسایت خبری «انفو امیگرنتس» به نقل از وزارت داخله جرمنی نوشته که با وجود افزایش شکایتهای مهاجران افغان در محکمههای جرمنی، در این تصمیم تغییری نخواهد آمد.
بیش از ۲ هزار مهاجر افغان در پاکستان پیشتر وعده انتقال به جرمنی را دریافت کرده بودند، اما در نوامبر سال گذشته جرمنی با لغو وعدۀ پذیرش این افراد پیشنهاد کرده بود که در صورت برگشت شان به افغانستان و یا رفتن به کشور دیگری با آنها کمک مالی خواهد کرد.
پس از این تصمیم بیش از ۵۰۰ پرونده علیه دولت جرمنی ثبت شده و حدود ۹۰ پرونده نیز در محکمه استیناف این کشور در حال بررسی است.
کاهش درخواست پناهندگی در اروپا در سال ۲۰۲۵
اداره پناهجویان اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ تعداد درخواستهای پناهندگی حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.
با این حال، کارشناسان هشدار دادهاند که جنگ جاری در ایران ممکن است موج گستردهای از مهاجرت به اروپا ایجاد کند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است روز پنجشنبه آینده در بروکسل درباره وضعیت پناهجویان ورودی به اروپا گفتوگو کنند.
سال گذشته افغانها بیشترین درخواست پناهندگی را ارائه کردند و پس از آن، شهروندان ونزوئلا در جایگاه دوم قرار داشتند.
در مجموع، در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۲۲ هزار درخواست پناهندگی در اروپا ثبت شده است که نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد کاهش نشان میدهد.
لغو هزاران پرواز و افزایش بیسابقه قیمت تکتها پس از حملات ایران، امریکا و اسرائیل
بر اساس اطلاعات شرکت تحلیل هوانوردی «سیریوم»، در پی حملات امریکا و اسرائیل به ایران و حملات تلافیجویانه ایران به کشورهای منطقه، حدود ۳ هزار پرواز لغو شده است.
این شرکت افزوده که حدود یک میلیون مسافر از لغو پرواز ها متاثیر شدند.
این درحالی است که روز سهشنبه تنها تعداد محدودی از پروازها از سر گرفته شد، اما هنوز حریم هوایی بسیاری از کشور های که در آن ایران حمله کرده مسدود است.
همزمان با لغو گسترده پروازها در کشورهای خلیج، قیمت تکتهای پرواز در مسیرهای جایگزین نیز بهگونه بیسابقه افزایش یافته است.
در همین حال، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که پروازهای تخلیه برای انتقال دهها هزار شهروند اروپایی گرفتار در شرق میانه آغاز شده است.
حملات امریکا و اسرائیل به ایران که از روز شنبه آغاز شد و در پی آن واکنشهای تلافیجویانه ایران صورت گرفت، باعث بستهشدن حریم هوایی امارات متحده، عراق، اسرائیل، کویت، قطر و لیبیا و چند کشور دیگر در منطقه شده است.
برنامه جهانی غذا میگوید که سوءتغذیه میان کودکان افغان در حال افزایش است
رئیس برنامه جهانی غذا میگوید که «۲۰۰ هزار کودک افغان با سوءتغذیه شدید مواجه هستند.»
جان ایلیف روز سهشنبه در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت: «سوءتغذیه میان کودکان در حال افزایش است. سال گذشته بالاترین سطح سوءتغذیه کودکان افغان ثبت شد، اما امسال سه میلیون و هفت هزار کودک به درمان سوءتغذیه نیاز دارند.»
به گفته ایلیف، «اداره سازمان ملل به دلیل کمبود بودجه تنها قادر است از میان هر چهار کودک مبتلا به سوءتغذیه، درمان یک کودک را تأمین کند.»
پیشتر برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود که در حال حاضر میتواند ماهانه به دو میلیون افغان نیازمند کمکهای بشردوستانه ارائه دهد.
عملیات علیه مهاجران افغانِ در خیبر پختونخوا موقتاً متوقف شده
پولیس میگوید که عملیات علیه مهاجران افغانِ فاقد اسناد قانونی را به گونه موقت متوقف کرده است. به گفتۀ پولیس این اقدام یک گام اداری است و به معنای تغییر دایمی در پالیسی آنها نیست.
تا کنون هیچ جدول زمانی برای ازسرگیری اجرای قانون اعلام نشده است.
این در حالی است که همزمان با آغاز حملات پاکستان بر افغانستان، اقدامات علیه مهاجران افغان در تمامی ایالتها، از جمله خیبرپختونخوا، تشدید شده و شمار زیادی از آنان بازداشت شدهاند.
با این حال، مقامها نگفتهاند که عملیات چه زمانی دوباره آغاز خواهد شد.
نمایندگان پولیس نیز تأکید کردهاند که این تصمیم نباید به عنوان تغییر دایمی پالیسی تلقی شود، بلکه تنها توقف موقت در اجرای اقدامات جاری است.
پیش از این مهاجران افغان در پاکستان به رادیوازادی گفته بودند که پس از درگیری های اخیر با فشارهای شدیدتری روبهرو شده اند.
آنها گفته بوند که نیروهای پاکستانی بازداشت و زندانی شدن افغانها در مناطق مختلف را گسترش داده اند.
نگرانی یونیسف از کشته و زخمی شدن کودکان در افغانستان
یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را در مورد گزارشهایی ابراز کرده است که نشان میدهد در نتیجه درگیریهای حکومت طالبان و نیروهای پاکستان، کودکان کشته و زخمی شدهاند.
یونیسف روز دوشنبه ۱۱ حوت گفت که هرچند با هماهنگی ماموریت کمک رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و سایر شرکای سازمان ملل در تلاش است تا این گزارشها را تأیید کند، اما از هماکنون روشن است که کودکان بهای سنگینی میپردازند.
این نهاد حمایت از کودکان سازمان ملل میگوید، پس از درگیریهای شدید، خانوادههایی که سال گذشته از زلزله ویرانگر در شرق افغانستان جان سالم به در برده بودند، اکنون برای حفظ مصونیتشان مجبور به ترک کمپهای بیجاشدگان نزدیک مرز شدهاند.
این کمپها برای فراهمسازی کمکهای ضروری ایجاد شده بود که شامل سرپناه، مواد غذایی، خدمات صحی، آب آشامیدنی سالم و تسهیلات حفظالصحه، فضا های امن برای کودکان و آموزشهای اضطراری میشد.
به گفته یونیسف این کمکها به ۱۷ هزار بازمانده خدمات ارائه میکرد که نزدیک به نیمی از آنان را کودکان تشکیل میدهند.
یونیسف از تمامی طرفهای درگیر خواسته است خویشتنداری نشان دهند، از جان غیرنظامیان حفاظت کنند و تعهدات خود را بر اساس قوانین بینالمللی و حقوق بشردوستانه ادا نمایند.