او که به علت حساسیت موضوع نخواست ناماش را در گزارش بگیریم، مدعی است که به دلیل تهدیدیکه از سوی یکی از طالبان متوجهاش بود و میخواست اجباراً با وی عروسی کند، همراه با خواهرش افغانستان را ترک کرد.
او درمورد به رادیو آزادی گفت:
"به اثر تهدید طالبان مجبور شدم پاکستان آمدم، به سفارت اسپانیا درخواستی دادم قبول شد، برایم ویزه داد اسپانیا آمدم، در اسپانیا چون وضعیت روحی من خوب نبود، مجبور شدم آلمان آمدم، اینجا درخواستی دادم، درخواستی ما رد شد، ما در وضعیت بسیار بد قرار داریم، اینجا که درخواست ما رد شد، وضعیت روحی ما اصلاً خوب نیست، آلمان میداند که به خانمهای افغان در هیچجا جای نیست و کوشش نکند که ما را دوباره رد کند."
یکی دیگر از فعالان زن افغان که هماکنون در افغانستان زندهگی میکند، میگوید به دلیل داشتن فعالیتهای مدنی و تهدید از سوی طالبان به جرمنی درخواست پناهندهگی دادهاست.
او هم که نخواست به دلیل حساسیت موضوع ناماش را در گزارش بگیریم، به رادیو آزادی گفت با آنکه درخواست پناهندهگی اش ۹۰ درصد تکمیل شده بود، اما حالا پروسه متوقف شده و در انتظارانتقال به جرمنی است:
"من از طریق یک ایمیل بنام «نو ریپلی» که تنها برای زنان بود درخواست پناهندهگی داده بودم، یگانه دلیل که من تصمیم گرفتم ترک افغانستان کنم همین زندهگی پر از ترس و وحشت است، زندهگی که از خانه بیرون شده نمیتوانی، حبس خانگی هستیم مثل پرندهها که در قفس باشد زندهگی میکنیم، پرندهی که آب و نان برایشان میرسد، اما حق فعالیت، آزادی، تحصیل و کار را ندارد، هیچ چیزی نیست، فعلاً ما در حبسهای خانهگی بسر میبریم."
این درحالیست که اداره فدرال مهاجرت و پناهندهگی جرمنی (بیایاماف) تازه اعلام کرده که شمار زنان افغانیکه به این کشور درخواست پناهندهگی دادهاند، بهطور بیسابقهی افزایش یافته است.
هفتهنامه اشپیگل چاپ جرمنی روز پنجشنبه هفتم اگست به نقل از این دفتر گزارش داده که تنها در ماه جولای امسال، بیش از ۳،۰۰۰ زن افغان درخواست پناهندهگی خود را در جرمنی ثبت کردهاند، رقمیکه بیش از دو برابر ماه قبل آن است.
بر اساس معلومات این اداره، از آغاز سال ۲۰۲۵ تا کنون، حدود ۹،۵۹۳ زن افغان در جرمنی تقاضای پناهندهگی دادهاند، نیمی از این درخواستها مربوط به زنانی است که پیشتر در جرمنی اقامت داشته و اکنون تقاضای تجدید نظر یا وضعیت حمایتی جدید ارائه کردهاند.
اداره مهاجرت و پناهندهگی جرمنی همچنان اعلام کرده که ، بهویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ و به گفته این اداره، طالبان بهصورت نظاممند و نهادینه، زنان را از زندهگی عمومی حذف کردهاست.
آنچه حکومت طالبان همواره رد کرده و مدعی است که حقوق تمام افغانها به شمول زنان را در روشنایی شریعت اسلامی تأمین کردهاند. شریعتیکه طالبان تا کنون تعاریف مختلفی از آن داشته اند.
اشپیگل به نقل ازین اداره گزارش داده که یکی از دلایل اصلی افزایش درخواستها، مربوط به حکم محکمه عدالت اتحادیه اروپا (سی جه ای یو) در خزان ۲۰۲۴ است.
این محکمه اعلام کرده که زنان در افغانستان بهطور کلی تحت تعقیب سیاسی قرار دارند، موضوعیکه به گفته دفتر مهاجرت جرمنی، شانس دریافت پناهندهگی را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد.
محکمه عدالت اروپا در ماه میزان سال ۱۴۰۳ فیصله کرد که ملیت و جنسیت کافی است تا یک کشور اتحادیه اروپا برای زنان افغان پناهندهگی بدهد.
خبرگزاری فرانسپرس آن زمان گزارش داده بود که عالیترین محکمه اتحادیه اروپا فیصله کرده که مقامهای کشورهای عضو این اتحادیه حق دارند در نظر بگیرند که اثبات خطر اینکه این متقاضی پناهندهگی در صورت بازگشت به کشوراصلی خود واقعاً به طور خاص مورد آزار و اذیت قرار گیرد، غیر ضروری است.
زنان و دختران افغان زیادی در نزدیک به چهار سال حاکمیت طالبان در افغانستان به دلایل مختلف از جمله ممنوعیت کار، آموزش، گشتوگذار آزاد در محلات عمومی، رفتن به پارکهای تفریحی، ورزشگاهها و سفر کردن بدون محرم از سوی حکومت طالبان، افغانستان را ترک کرده و به کشورهای مختلف از جمله جرمنی درخواست پناهندهگی دادهاند.