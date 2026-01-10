اتحادیه اروپا هرگونه خشونت مقامات ایران علیه معترضان را محکوم کرده است

مسکو و پاریس زندانیان را مبادله کردند.

روسیه روز پنج‌شنبه (۱۸ جدی) لاورنت ویناتیر، پژوهشگر فرانسه‌ای را آزاد کرد و فرانسه نیز در مقابل، بسکتبالر روسی دانیل کساتکین را رها ساخت.

ویناتیر که مشاور یکی از مراکز گفت‌وگوهای بشردوستانه در ژینو است، در سال ۲۰۲۴ از سوی یک محکمه در مسکو به اتهام جاسوسی و فعالیت به‌عنوان عامل خارجی، به سه سال زندان محکوم شده بود.

فرانسه در آن زمان اتهام جاسوسی علیه این شهروند خود را رد کرد.

دانیل کساتکین، از سوی ایالات متحده به داشتن ارتباط با یک گروه هکرها متهم شده بود. او سال گذشته در ماه جون در میدان هوایی پاریس به درخواست امریکا بازداشت شد. کساتکین نیز اتهامات واردشده بر خود را رد کرده است.