وزیر داخله جرمنی: بازگرداندن پناهجویان به افغانستان و سوریه در جریان است

الکساندر دوبرنیت وزیر داخله جرمنی روز پنجشنبه اعلام کرد که برنامه‌ریزی برای پروازهای بازگرداندن پناهجویان به افغانستان و سوریه در جریان است.

او تأکید کرد که بسیار مهم است مردم مطمئن باشند پناهجویانی که مرتکب جرم می‌شوند، اجازه ماندن در جرمنی را نخواهند داشت.

دوبرنیت افزود که برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران به جرمنی، تدابیر امنیتی در مرزها سخت‌تر خواهد شد.

حدود سه هفته پیش، جرمنی ۸۱ پناهجوی افغان را که به گفته مقام‌ها در جرایم دست داشتند، با یک پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند.

این دومین‌بار از ماه اگست سال ۲۰۲۱، پس از تسلط طالبان بر کابل است که جرمنی گروهی از پناهجویان افغان را به کشورشان بازمی‌گرداند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

انفجار بمب کنار جاده در وزیرستان جنوبی؛ دو پولیس کشته و ۱۴ غیرنظامی زخمی شدند

مقام‌های محلی در ایالت خیبر پختونخوا می‌گویند که در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شهر وانه، دو افسر پولیس کشته و ۱۴ غیرنظامی زخمی شده‌اند.

این رویداد روز چهارشنبه ۱۵ اسد در ولسوالی وزیرستان جنوبی، نزدیک مرز با افغانستان رخ داده است.

به گفته رئیس پولیس محل، بمب زمانی منفجر شد که موتر پولیس در حال گشت‌زنی بود.

در هفته‌های اخیر، حملات شورشیان در پاکستان افزایش یافته و ده‌ها نیروی امنیتی این کشور کشته شده‌اند.

هم‌زمان، حکومت پاکستان برای اجرای عملیات نظامی در منطقه باجور آمادگی می‌گیرد، جایی که بزرگان قومی در تلاش‌اند از درگیری جلوگیری کنند.

هرچند تاکنون کسی مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما همواره تحریک طالبان پاکستان «تی تی پی» چنین حملات را انجام می‌دهد.

امضای تفاهم‌نامه ۱۸۳ میلیون دالری میان سکتور خصوصی افغانستان و جمهوری تاتارستان

وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از امضای یک تفاهم‌نامه تجاری میان سکتور خصوصی افغانستان و جمهوری تاتارستان خبر داده است.

در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه ۱۶ اسد در صفحه ایکس این وزارت منتشر شده، آمده است که این تفاهم‌نامه به ارزش ۱۸۳ میلیون دالر در بخش‌های نفت و ساختمان میان دو طرف به امضا رسیده است.

براساس اعلامیه اولیگ ولادیمروویچ کوروبچینکو، معاون صدراعظم و وزیر صنعت و تجارت تاتارستان که برای امضای این قرار داد به کابل سفر کرده، از طالبان برای شرکت در نمایشگاه نفتی این کشور که قرار است در ۲۶ آگست برگزار شود، دعوت کرده است.

این در حالی است که روسیه نخستین کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و روابط نزدیک سیاسی و اقتصادی با این گروه برقرار کرده است.

 آتش‌سوزی گسترده در جنوب فرانسه؛ هزاران خانه در خطر

در جنوب فرانسه، نیروهای اطفائیه در حال تلاش برای مهار آتش‌سوزی گسترده‌ای هستند که به سرعت از میان جنگل‌ها و روستاها گسترش یافته و ساکنان و گردشگران را وادار به فرار کرده است.


به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌ها اعلام کرده‌اند که تاکنون یک نفر در اثر این آتش‌سوزی جان باخته، دست‌کم ۲۵ خانه سوخته و بسیاری از جاده‌ها در منطقه مسدود شده‌اند.


تا کنون حدود ۱۴ هزار هکتار زمین در آتش سوخته است.


مقام‌های محلی گفته‌اند که آتش‌سوزی با سرعتی بالا در حال گسترش است و نزدیک به ۲۰۰۰ مأمور اطفائیه برای مهار آن تلاش می‌کنند.


بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۲۵۰۰ خانواده در منطقه از دسترسی به برق محروم شده‌اند.

 تلاش دوباره برای تصویب لایحه اسکان افغان‌ها در امریکا

گروهی دوحزبی از اعضای کنگرس امریکا بار دیگر لایحه‌ای را به مجلس نمایندگان و سنای این کشور معرفی کرده‌اند که هدف آن ایجاد راهی قانونی برای اقامت دائم هزاران افغان است که پس از خروج نیروهای امریکایی در سال ۲۰۲۱ به ایالات متحده منتقل شدند.

این سومین تلاش برای تصویب چنین لایحه‌ای است.

این لایحه، برنامه‌ی صدور ویزای مهاجرت ویژه (SIV) برای افغان‌ها را نیز تمدید می‌کند و شرایط اسکان مجدد آن‌ها در ایالات متحده را گسترش می‌دهد.

جیسن کرو، یکی از اعضای کنگرس که این لایحه را پیشنهاد داده، در بیانیه‌ای گفته است: «بسیاری از افغان‌هایی که در طول ۲۰ سال جنگ از مأموریت‌های ایالات متحده حمایت کرده‌اند، همچنان با موانع قانونی مواجه‌اند.»

بر اساس گزارش‌ها، شماری از این افغان‌ها در امریکا با اسناد موقت زندگی می‌کنند و تعدادی دیگر هنوز در کمپ "السیلیه" در قطر به‌سر می‌برند و در معرض خطر بازگشت به افغانستان قرار دارند.

انفجار مرگبار در معدنی در نورستان

فرماندهی پولیس محلی طالبان در یک بیانیه گفته است که روز چهارشنبه در نتیجه‌ انفجاری در یک معدن در ولایت نورستان در شمال‌شرق افغانستان، هشت نفر جان باختند.

بر اساس این بیانیه، انفجار زمانی رخ داد که کارگران در حال آماده‌سازی مواد منفجره در یک تونل در معدن «ماوی» واقع در ولسوالی دوآب بودند.

در این حادثه، شماری دیگر نیز زخمی شده‌اند و به مراکز درمانی محلی منتقل شده‌اند.

شمار دقیق زخمیان و وضعیت صحی آن‌ها هنوز مشخص نیست.

این رویداد یک هفته پس از انفجار مشابه در معدن «کرکر» در ولایت بغلان رخ داده که در آن شش نفر کشته شدند.

تهران با قطعی برق و بحران آب به گرمای شدید واکنش نشان می‌دهد

مقامات ایران برای مقابله با بحران رو به رشد آب و گرمای بی‌سابقه، قطعی روزانه برق را برای منازل مسکونی اعمال کرده‌اند.

طبق گزارش تسنیم، برق خانه‌ها دو بار در روز و مجموعاً تا چهار ساعت قطع می‌شود، موضوعی که باعث از کار افتادن کولرها در گرمای ۳۷ درجه شده است.

کارشناسان می‌گویند ۸۰ درصد از مخازن سدهای این کشور تقریباً خالی هستند و ایران با یکی از بدترین دوره‌های خشکسالی خود روبه‌رو است.

همزمان با نزدیک شدن ضرب‌الاجل کاخ سفید برای آتش‌بس اوکراین، فرستاده ویژه امریکا با پوتین دیدار کرد

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه روز چهارشنبه در کرملین با فرستاده ویژه ایالات متحده، استیو ویتکاف، دیدار کرد.

به گزارش رسانه‌های حکومتی، این دیدار درست پیش از ضرب‌الاجل امریکا برای پایان دادن به درگیری در اوکراین انجام شد.

ضرب‌الاجل دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای پوتین تا روز جمعه به پایان می‌رسد. واشنگتن تهدید کرده است که در صورت توقف‌نیافتن کشتار، «تعرفه‌های سنگین» و سایر مجازات‌های اقتصادی را اعمال خواهد کرد.

از سوی دیگر، کرملین روز چهارشنبه گفت که پوتین، روز پنج‌شنبه با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس‌جمهور امارات متحده عربی، دیدار خواهد کرد.

جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است.

ملل متحد: خشک‌سالی، تهدید جدی برای بقای خانواده‌ها در بسیاری از روستاهای افغانستان

ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد(اف ای او) می‌گوید که خشک‌سالی در بسیاری از روستاهای افغانستان یک تهدید جدی برای بقای خانواده‌ها است.

این اداره در تازه‌ترین گزارش خود افزوده که"امسال به دلیل خشک‌سالی و یا باران‌های بی‌موقع در مناطق دوردست افغانستان، حاصلات زراعتی مردم از بین رفته، وسعت چراگاه‌ها کاهش یافته و سطح آب‌های زیرزمینی پایین آمده که خانواده‌های بی بضاعت و وابسته به زراعت افغانستان را به صورت جدی متضرر ساخته است."

این نهاد سازمان ملل متحد در واکنش به وضعیت کنونی در افغانستان درخواست کمک فوری بین‌المللی ۳۴ میلیون دالری را کرده است.

در ۱۲ ولایت افغانستان، وقوع سیلاب های آنی پیش بینی است

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان می گوید که امروز چهارشنبه(۵ اگست) به دلیل بارندگی های شدید در ۱۲ ولایت افغانستان، وقوع سیلاب های آنی پیش بینی می شود.

این ریاست ناوقت دیروز با صدور هشداریۀ در ولایات نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا وقوع سیلاب‌ها را پیش‌بینی کرده است.

افغانستان یکی از کشورهای جهان است که در صدر فهرست کشورهای متاثر از تغییرات اقلیمی قرار دارد.

خشکسالی، باران های نابهنگام و سلاب های آنی نشانه های عمدۀ تغییرات اقلیمی محسوب می شود.

