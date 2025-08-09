روسای جمهور ارمنستان و آذربایجان به میانجیگری امریکا، توافقنامۀ صلح را امضا کردند

ارمنستان و آذربایجان متعهد شدند که تمام جنگها را متوقف کنند، روابط تجارتی، مسافرتی و دیپلوماتیک را باز کنند
نیکول پاشینیان، صدراعظم ارمنستان، و الهام علیاف، رئیس جمهور آذربایجان، در حالیکه که در قصر سفید در دو طرف دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا نشسته بودند، روز جمعه( ۸ اگست) توافق صلح را با میانجیگری ایالات متحده امضا کردند. آنها همچنین برای دنبال کردن فرصتهای اقتصادی مشترک، توافقنامههایی را با ایالات متحدۀ امریکا امضا کردند.
ترمپ از آنها به حیث "دو رهبر بسیار باهوش" که به خاطر دستیابی به توافقنامهها و تعهدات شان به صلح دایمی پس از دههها درگیری، در تاریخ ثبت خواهند شد، تمجید کرد.
رئیس جمهور ترمپ گفت که "ارمنستان و آذربایجان متعهد میشوند که برای همیشه تمام جنگها را متوقف کنند، روابط تجارتی، مسافرتی و دیپلوماتیک را باز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند."
رئیس جمهور امریکا همچنین گفت که محدودیتهای همکاری نظامی با آذربایجان را لغو میکند، اقدامی که الهام علیاف، از آن سپاسگزاری کرد. این محدودیتها در سال ۱۹۹۲ میلادی بر آذربایجان اعمال شده بود.
این توافقنامههای اقتصادی میتوانند زمینه را برای بازگشایی یک دهلیز حمل و نقل ستراتیژیک در سراسر قفقاز جنوبی فراهم کنند که از اوایل دهه ۱۹۹۰ بسته شده بود.
این توافقنامهها به ایالات متحدۀ امریکا حق اجاره میدهد تا این دهلیز را -که از جنوب قلمرو ارمنستان عبور خواهد کرد، تحت عنوان "مسیر ترمپ برای صلح و رفاه بینالمللی (TRIPP) "توسعه دهد.
این دهلیز، آذربایجان را به منطقه نخجوان که توسط بخشی از قلمرو ارمنستان به عرض ۳۲ کیلومتر از بقیۀ آن کشور جدا شده است، متصل میکند و در نهایت شامل یک خط ریل، پایپلاین های نفت و گاز و خطوط فیبر نوری خواهد بود که امکان جابجایی محصولات و در نهایت مردم را فراهم میکند.
این توافقنامه از ایالات متحدۀ امریکا نمیخواهد تا مصارف اعمار این دهلیز ترانزیت را بپردازد، بلکه در عوض از شرکتهای خصوصی میخواهد که آن را توسعه دهند. این توافقنامه پس از سفر اوایل امسال استیو ویتکوف، فرستاده ویژه ایالات متحده به باکو و ادامه مذاکرات بین طرفین حاصل شد.