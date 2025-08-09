ترمپ و پوتین در نخستین دیدار شان روی چه چیزی به توافق خواهند رسید؟

این نشست که ابتدا توسط ترمپ اعلام و سپس توسط کرملین تأیید شد، نخستین گفت‌وگوی رو‌در‌روی دو رئیس‌جمهور از زمان رسیدن ترامپ به قدرت در ماه جنوری و همچنین اولین دیدار رؤسای‌جمهور امریکا و روسیه در چهار سال گذشته خواهد بود.

هفت ماه پس از نشست جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین امریکا، و پوتین در ژنیو در ماه جون ۲۰۲۱، روسیه حمله کامل خود به اوکراین را آغاز کرد و روابط واشنگتن و مسکو به شدت متشنج شد.

گفت‌وگوهای روز جمعه در آلاسکا در یک زمان حساس انجام می‌شود.

ترمپ به طور فزاینده‌ای از پوتین ناامید شده است. کرملین در خواسته‌های بلندپروازانه خود درباره اوکراین هیچ نشانه‌ای از انعطاف نشان نداده است





تا کنون ترمپ و پوتین شش بار تلفنی صحبت کرده‌اند و فرستاده ارشد قصر سفید دست‌کم سه بار به مسکو سفر کرده است.

ترمپ روز جمعه گذشته (۸ اگست) با اعلام خبر این نشست گفت که هر گونه توافق ممکن است شامل «تبادل سرزمین» باشد.

اما این موضوع ممکن است با موضع دیرینه کی‌یف که گفته است تمام مناطقی را که روسیه تصرف کرده باید بازپس گیرد، در تضاد باشد.

ترمپ در قصر سفید گفت به نفع هر دو طرف، برخی تبادلات سرزمینی انجام خواهد شد، اما ما بعدتر یا فردا درباره این صحبت خواهیم کرد.

رئیس جمهور امریکا همچنین گفت که دیدار او با پوتین ممکن است پیش از ملاقات با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، باشد، هرچند مشخص نیست دیدار با زلنسکی چه زمانی انجام می‌شود.

زلنسکی که در نشست آلاسکا حضور نخواهد داشت، هرگونه ایده واگذاری زمین به روسیه را به شدت رد کرد.

او چند ساعت پس از اعلام ترمپ، در یک ویدیوی منتشر شده گفت که اوکراینی‌ها زمین خود را به اشغالگر نخواهند داد.

تهاجم روسیه به اوکراین که بزرگ‌ترین جنگ زمینی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون است، اوکراین را ویران کرده و اقتصاد و سیاست داخلی روسیه را دگرگون ساخته است.

بر اساس برآوردهای غرب، در این جنگ بیش از یک میلیون نفر از نیروهای روسیه کشته و زخمی شده‌اند



از سوی اوکراین، بیش از ۱۰۰ هزار نفر کشته شده‌اند و شمار کل کشته‌ها و زخمی‌ها در این کشور به حدود ۴۰۰ هزار نفر می‌رسد.

با وجود تلفات سنگین و فشارهای بین‌المللی، پوتین همچنان برای حفظ برتری خود در میدان جنگ فشار وارد کرده است.

نیروهای روسی در چند ماه اخیر حملات بی‌سابقه‌ای با موشک‌ها و طیاره های بی پیلوت متعدی به شهرهای اوکراین انجام داده‌اند.

جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین امریکا، پس از آغاز جنگ اوکراین هرگونه گفت‌وگوی رو‌در‌رو با پوتین را رد کرده بود، اما تصمیم ترامپ برای دیدار با پوتین نشان می‌دهد که او معتقد است روابطش با رئیس‌جمهور روسیه می‌تواند به یک صلح پایدار منجر شود.