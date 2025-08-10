آنان یکشنبه ۱۰ اگست در صحبت با رادیو آزادی گفتند که عدم صدور ویزه از سوی سفارت پاکستان باعث شده دهها موتر باربری خالی از حدود سه هفته به این طرف، در گذرگاه تورخم در سمت افغانستان متوقف بمانند.

یک راننده که نخواست نام اش در گزارش گرفته شود با ابراز نگرانی در این مورد در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که سفارت پاکستان از این که راننده ها و دستیاران شان افغان اند؛ اما وسایط شان نمبر پلیت پاکستانی دارند برای شان ویزه نمی دهد.

اگر موتر پاکستانی باشد و راننده ‌اش افغان، ویزه نمی ‌دهند

"اگر موتر پاکستانی باشد و راننده ‌اش افغان، ویزه نمی ‌دهند، موتر من نمبر پلیت شهر کراچی را دارد، گرفتن ویزه خیلی مشکل شده و اصلاً به ما ویزه نمی ‌دهند، بیست شب است که اینجا متوقف مانده ایم."

راننده دیگری که او نیز نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:

"بسیاری از ما افغان ‌ها موتر های پاکستانی داریم، اما ویزه های عبور برای ما صادر نمی‌ کنند. چندین شب است که اینجا متوقف مانده ایم و هیچکس به فکر ما نیست."

آنان ادعا می کنند که مسئولان پاکستانی برای شان گفته ‌اند که موتر های خود را در پاکستان بفروشند و موتر های با نمبر‌ پلیت افغانستان خریداری کنند.

مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری افغانستان نیز در گفتگو با رادیو آزادی، این مشکل را تأیید کردند.

مسئولان شرکت ترانسپورتی «قبایل آزاد» در آنسوی تورخم نیز به رادیو آزادی گفتند که هر چند در این باره با مقام ‌های پاکستانی گفتگو کرده‌ اند، اما تا کنون به نتیجه‌ ای نرسیده‌ اند.

اقبال خان، مدیر این شرکت، به رادیو آزادی گفت:

"آنها می‌گویند توافق شده که رانندگان پاکستانی از افغانستان ویزه بگیرند و رانندگان افغان از پاکستان، اما مشکل اکنون این است که ۹۰ تا ۹۵ درصد رانندگان افغان هستند و موترهای ‌شان نمبر‌پلیت پاکستانی دارد و پاکستان به آنان ویزه نمی‌ دهد، این یک مشکل بزرگ است که رانندگان در حال حاضر با آن روبرو هستند."

دو طرف هنوز راه‌حلی برای بحران ویزه رانندگان نیافته‌اند

هر چند حکمت ‌الله آصفی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، به پرسش ‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما شماری از منابع طالبان در تورخم به رادیو آزادی گفته ‌اند که در حال حاضر در این گذرگاه سیصد تا چهارصد موتر باربری خالی به دلیل عدم صدور ویزه از سوی سفارت پاکستان به رانندگان و دستیاران این وسایط، متوقف مانده اند.

این منابع به رادیو آزادی همچنان گفته‌ اند که این مشکل را با وزارت ترانسپورت حکومت خود در میان گذاشته ‌اند تا در سطح عالی در مورد آن گفتگو شود.

این در حالیست که از اول ماه اگست ، داشتن ویزه برای رانندگان موتر های تجارتی و دستیاران آنان در هر دو کشور، پاکستان و افغانستان، اجباری شده است .

پیش از این، آنان بدون ویزه و پاسپورت، بر اساس سند «تاد» رفت‌ و آمد می‌کردند.

با آن که سفارت پاکستان در افغانستان بتاریخ ۲۰ جون سال جاری با نشر اطلاعیه ‌ای در صفحه‌ ایکس خود اعلام کرده بود که به رانندگان و ترانسپورتران افغان در بدل ۱۰۰ دالر ویزه‌ یک‌ ساله چندبار ورود صادر می‌ کند، اما شماری از رانندگان پیشتر به رادیو آزادی گفته ‌اند که در گرفتن این ویزه ‌ با مشکلات جدی روبرو هستند و تاکید کرده اند که نیاز است تا رفت ‌و آمد مانند گذشته بر اساس سند «تاد» از سر گرفته شود.

گفتنی است که موضوع ترانسپورت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان همواره با مشکلات همراه بوده و این مسئله به تجارت دو کشور نیز آسیب رسانیده است.