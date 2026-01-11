۳۲ پناهجوی افغان به جرمنی منتقل شدند

وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز شنبه، ۲۰ جدی در صفحۀ ایکس خود نوشت که قدمت این مکان‌ها به دوره‌های باختری-یونانی و اسلامی برمی‌گردد.

طبق این بیانیه، این بیست و هفت مکان باستانی در ولسوالی‌های چرخ، برکی برک، خروار و ازره در نزدیکی پل علم، مرکز لوگر شناسایی و در دیتابیس ملی مکان‌های باستانی ثبت شده‌اند.

به گفتۀ وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، کار بررسی و مستندسازی این مناطق در حال انجام است.

افغانستان دارای آثار و ساحات باستانی زیادی است که این قدامت آنها به دوره‌های هخامنشی، یونانی، کوشانی، بودایی و اسلامی بر می‌گردد.

میراث فرهنگی این کشور، از جمله خانقاه‌ها باستانی بودایی و بناهای تاریخی اسلامی، دهه‌هاست که توجۀ محققان بین‌المللی را به خود جلب کرده است.