وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که به مسئولین بخش مربوطه «یوناما» به صراحت گفته شده است که در پیوند به روش گزارش دهی شان بازنگری جدی کرده و به هدف تصحیح کاستی های مسلکی گام های عملی بردارند.

این وزارت در اعلامیه‌ ای که روز یکشنبه ۱۰ اگست منتشر کرده است ،هشدار داده که در صورت ادامه ،در پیوند به «گزارش های بی اساس یوناما »اقدام مناسب انجام می دهد، اما در مورد چگونگی« اقدام مناسب» جزییات ارائه نکرده است.

در گزارش بخش حقوق بشر یوناما که در۲۴ جولای منتشر شد ،آمده است که افغان های که از ایران و پاکستان به گونه اجباری اخراج شده اند، با شکنجه ، برخورد نادرست ، بازداشت های بی دلیل و تهدیدات امنیتی روبرو هستند.

اما در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده است که یک کمیسیون متشکل از نماینده های این وزارت، وزارت های داخله ، امربه معروف و نهی از منکر ، ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان این گزارش را ارزیابی و نتایج آن را با آنان شریک کرده اند.

در اعلامیه آمده است که گزارشگر یوناما تلاش کرده است که بجای کمک به برگشت کنند گان به گفته این وزارت ازطریق بازی با کلمات حقایق را تحریف کند و با مغشوش کردن اذهان عامه، بازگشت کنند گان را نگران سازد.

درگزارش یوناما که به اساس گفتگو با ۴۹ تن از بازگشت کنندگان تهیه شده است و شماری از آنان گفته اند که برخی از برگشت کننده ها در تخار و پکتیا کشته شده اند و یک زن هم ادعا کرده بود که یک مقام نظامی طالبان در خواست نکاح اجباری را با او کرده بود، اما وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که در گزارش یوناما انتخاب قضایا محدود و غرض آلود بوده و بیشتر به اساس میتود های غیر معیاری تنها به جنبه های منفی تمرکز شده است.

در این اعلامیه ، یوناما به نقض اصل بی طرفی و استفاده از اصطلاحات سیاسی مانند انتقام جویی، بازداشت، شکنجه و بد رفتاری متهم شده است.

در ادامه آمده است که در مجموع در این گزارش تلاش شده است که گویا در وضعیت کنونی افغانستان برای عودت‌کنندگان مساعد نیست ، درحالی که به گفته اعلامیه بازگشت مصون و با عزت میلیون‌ ها افغان را نادیده گرفته است.

فعالان حقوق بشر: افغانستان برای بازگشت پناهجویان امن نیست



هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) تا کنون رسما در مورد این اعلامیه حکومت طالبان چیزی نگفته است، اما شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق پناهندگان به رادیو آزادی گفتند که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با مشکلات گوناگون مواجه است و در حال حاضر کشور مناسبی برای بازگشت پناهجویان نیست.

بسیاری از مردم که جبری برگشت داده شده اند ، با قوانین سختگیرانه طالبان به ویژه با تهدید مرگ و زندانی شدن روبرو می‌شوند.

احمد ذکی خلیل، فعال حقوق مهاجرین به رادیو آزادی گفت: «از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، نقض گسترده حقوق بشر از جمله علیه زنان وجود دارد و محدودیت ها افزایش یافته است، آزادی های سیاسی وجود ندارد، بسیاری از مردم که جبری برگشت داده شده اند ، با قوانین سختگیرانه طالبان به ویژه با تهدید مرگ و زندانی شدن روبرو می‌شوند."

ترنم سیدی فعال حقوق زن و حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان هیچ برنامه ای برای عودت کنندگان ندارد و به همین دلیل است که افغانستان در حال حاضر با بحران شدید بشری مواجه است:

"طالبان نیز برای عودت کنندگان برنامه ندارند و به دلیل نبود یک برنامه ، عودت کنندگان در حال حاضر با بیکاری شدید، نبود سرپناه و کمبود مواد غذایی مواجه هستند. بسیاری از افرادی که به دلیل شکنجه طالبان و ترس از کشته شدن به کشورهای همسایه فرار کرده اند، اگر پس فرستاده شوند، با تهدید مرگ و یا زندان مواجه خواهند شد و فاجعه انسانی دیگری به وجود خواهد آمد."

این در حالیست که پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، نیروهای قوای مسلح حکومت پیشین، چهره های سیاسی، فعالان مدنی و حقوق بشر، خبرنگاران و شماری دیگر به دلیل فشار سیاسی و تهدید طالبان کشور را ترک کرده و هم اکنون در پاکستان و ایران به سر می برند.

اخیرا ایران و پاکستان اخراج گسترده افغان‌ های فاقد اسناد را از کشور های شان آغاز کرده‌ اند، که نگرانی‌ های جدی سازمان‌ های مختلف بین‌ المللی را برانگیخته است.