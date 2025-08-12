یک زلزلۀ شدید منطقۀ پاپوآی غربی اندونیزیا را تکان داد

محققان سازمان ملل متحد می گویند که شواهدی از شکنجه سیستماتیک توسط نیروهای امنیتی میانمار(برما) را مستند ساخته و شماری از عاملان ارشد این جنایات را شناسایی کرده‌اند.

مکانیزم مستقل تحقیقات برای میانمار که در سال ۲۰۱۸ تشکیل شده، امروز(روز سه‌شنبه 12 اگست) در گزارشی اعلام کرد که قربانیان ضرب و شتم، شوک الکتریکی، خفه کردن و سایر اشکال شکنجه مانند کشیدن ناخن با انبر را شناسایی کرده، مستند ساخته اند.

براساس خبرگزاری رویترز، یافته‌های این گزارش که دوره یک ساله تا ۳۰ جون امسال را پوشش می‌دهد، بر اساس اطلاعات بیش از ۱۳۰۰ منبع، از جمله صدها شاهد عینی، شواهد طب عدلی، اسناد و عکس‌ها تهیه شده است.

میانمار از کودتای نظامی ۲۰۲۱ درگیر جنگ داخلی و هرج و مرج بوده، سازمان ملل متحد می‌گوید از آن زمان تاکنون ده‌ها هزار تن دستگیر شده‌اند.

سخنگوی حکومت تحت حمایت اردوی میانمار تا هنوز به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر در مورد این گزارش پاسخ نداده است.