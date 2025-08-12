برنامه جهانی غذا: بیش از ۲۰ درصد نفوس افغانستان با ناامنی حاد غذایی مواجه اند

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می‌گوید که بیش از ۲۰ درصد نفوس افغانستان که حدود ۹.۵ میلیون تن می‌شود، با ناامنی حاد غذایی مواجه اند.

این برنامه هشدار داده که اگر بودجه کافی برای کمک به این افراد فقیر دریافت نکند، میلیون‌ها خانواده در افغان آینده نزدیک با کمبود شدید مواد غذایی مواجه خواهند شد.

برنامه جهانی غذا می‌گوید که با داشتن بودجه محدود، تنها می‌تواند هر ماه برای یک میلیون نیازمند افغان غذای کافی تهیه کند.

براساس ارقام برنامه جهانی غذا، منابع حیاتی افغانستان که شامل حواله‌های پولی از خارج، کمک‌های بشری و زراعت، به دلیل خشک‌سالی و سایر مشکلات تحت فشار قرار دارد.

این برنامه سازمان ملل متحد در کنار شماری از سازمان‌ها و نهادهای دیگر از وقوع یک بحران شدید بشری در افغانستان هشدار داده اند و با توقف کمک‌های امریکا بدتر شده است.