این سازمان در گزارش ماهانه خود در باره « وضعیت بازار در افغانستان در ماه جولای » که چهارشنبه ۱۳ اگست نشر شد تاکید کرده که این مسئله فشار اضافی را بر بازار ها، زیر ساخت ها و خدمات عامه در این کشور وارد کرده است.

در این حال شماری از کارگران روز مزد در افغانستان نیز می گویند که به مشکل می توانند کار پیدا کنند.

یک باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ که نخواست نام اش در گزارش گرفته شود و با کار توسط کراچی دستی مصارف خانواده اش را تامین می کند به رادیو آزادی گفت:

طفل ها گریه می کنند جنجال می کنند و همانطور مجبور میخوابند چاره نیست

«تقریبا حدود ۴۰ روز پیش همینطور شد که به خانه چیزی نیاوردم از خانه شهر رفتم کار کرده نتوانستم و همانطور دست خالی آمدم ،طفل ها گریه می کنند جنجال می کنند و همانطور مجبور میخوابند چاره نیست آنان را فریب می دهیم که بخوابید می گوییم فردا بخیر برای تان نان خواهیم آورد.»

در ادامه گزارش تازه برنامه جهانی غذا ( دبلیو اف پی ) آمده که اقتصاد افغانستان رشد متوسطی را نشان می دهد ؛ اما با مشکلاتی مانند کمبود منابع مالی، کاهش کمک ‌های خارجی و بشردوستانه، بیکاری زیاد، ضعف ساختاری و افزایش قیمت غذا و سوخت روبرو است.

اقتصاد شکننده افغانستان زیر بار تورم و بیکاری

بر اساس این گزارش کاهش در قیمت مواد غذایی در افغانستان تقریبا توقف کرده ؛ تورم غیر غذایی افزایش یافته که بخش عمده آن ناشی از افزایش در هزینه ‌های مسکن است.

به گفته گزارش این تغییرات نشان ‌دهنده فشار های اقتصادی فزاینده‌ ای است که به تدریج قدرت خرید مردم، به ‌ویژه گروه‌ های آسیب‌ پذیر، را کاهش می ‌دهد.

(دبلیو اف پی ) افزوده که با توجه به وابستگی افغانستان به واردات غذا و سوخت، تورم به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت‌ های جهانی و نرخ ارز قرار دارد.

برنامه جهانی غذا گفته که در جولای ۲۰۲۵، یک دالر امریکایی به‌ طور متوسط ۶۹ افغانی معامله شده و ارزش افغانی نسبت به میانگین دو سال قبل ۱۲ درصد افزایش را نشان می دهد ؛ اما بی ‌ثباتی سیاسی و اختلال در جریان کمک‌ ها هنوز تهدیدی برای ثبات دراز مدت آن محسوب می ‌شود.

گفتنی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان «یو ان اچ سی آر» بتاریخ ۶ اگست گفت که در سال جاری میلادی تا کنون، بیش از ۲.۱ میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته اند.

رئیس برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) در افغانستان می گوید که ادغام دوباره مهاجران بازگشته به افغانستان تنها زمانی می‌ تواند موفق باشد که بر اساس رویکردی یکپارچه و سیستماتیک و با در نظر گرفتن شرایط محلی انجام شود.

استیفانی لوس، ۵ روز قبل در یک بیانیه ویدیویی افزود که این موارد شامل تأمین مسکن مناسب با حق مالکیت ، دسترسی به خدمات اولیه مانند آب و بهداشت و فراهم کردن فرصت ‌های معیشت پایدار می‌ شود.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز اخیرا گفت که بازگشت گسترده مهاجران، بازار کار افغانستان را تحت فشار بیشتر قرار داده و مشکلات اقتصادی مردم را تشدید کرده است.