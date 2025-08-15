ترمپ پیش از دیدار با پوتین: اوکراین در هر سازشی با روسیه دخیل خواهد بود

انتظار می‌رود امروز جمعه، رییس جمهور ترمپ، با همتای روسی‌اش ولادیمیر پوتین، در ایالت آلاسکای ایالات متحدۀ امریکا در بارۀ راه های پایان دادن به جنگ در اوکراین صحبت کند.

ترمپ در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید، دیروز پنجشنبه ۱۴ آگست، به تکرار گفت که در چند دقیقۀ نخست دیدار با پوتین، درک خواهد کرد که "دیدار خوب" خواهند داشت یا خیر.

اگر جلسه بد باشد، خیلی زود آن را پایان خواهم داد





ترمپ افزود "اگر جلسه بد باشد، خیلی زود آن را پایان خواهم داد و اگر خوب باشد، در آیندۀ نزدیک به صلح خواهیم رسید"

دیدار پوتین و ترمپ امروز جمعه ساعت ۱۱:۳۰ روز به وقت محلی، در ایالت الاسکای امریکا برگزار خواهد شد.

در آستانۀ این نشست، ولودیمیر زلینسکی رییس جمهور اوکراین ملاقاتهای با رهبران کشور های اروپایی داشت.

زلینسکی دیروز، پنجشنبه، در لندن با کییر ستارمر صدر اعظم بریتانیا دیدار کرد.

پس از این دیدار، زلینسکی گفت که صحبت هایش با ستارمر "ثمر بخش" بود.

روز چهارشنبه نیز، زلینسکی در برلین با رهبران جرمنی دیدار کرد.

این سفر بخشی از تلاشهای رییس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی است تا ترمپ را قانع سازند که در دیدار با پوتین، بر سر واگذار کردن قلمرو اوکراین به روسیه، سازش نکند.

روز چهارشنبه رییس جمهور ترمپ در یک دیدار مجازی با رهبران اروپا و ولودیمیر زلینسکی صحبت کرد.

در این دیدار رهبران اروپایی تلاش کردند تا خطوط سرخ خود را در معامله با روسیه، به ترمپ واضح سازند.

پیش از این ترمپ گفته بود که روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ، باید از برخی از قلمرو خود بگذرند.

زلینسکی گفته است که از تلاشهای صلح حمایت می‌کند اما اوکراین حاضر نیست قلمرو خود را به روسیه واگذار کند.