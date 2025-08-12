"روسیه و اوکراین برای رسیدن به صلح از بخشی از قلمرو خود بگذرند": دونالد ترمپ

آب در چندین منطقه تهران تا ۴۸ ساعت قطع شده و مقام‌ها هشدار داده‌اند که پایتخت ایران ممکن است تا ماه اکتوبر به‌طور کامل با کمبود آب روبه‌رو شود.

محمدتقی حسین‌زاده، سخنگوی اداره آب تهران، گفت تنها راه‌حل، کاهش جدی مصرف است.

حکومت برای تأمین آب، از سد طالقان استفاده می‌کند، اما ذخایر آن نیز حداکثر تا اکتوبر دوام خواهد داشت.

در تهران سرویس‌های صحی عمومی بسته شده، آبیاری فضای سبز متوقف شده و قطعی‌های طولانی برق با گرمای ۴۰ تا ۵۰ درجه زندگی را دشوار کرده است. بسیاری از شهروندان به سواحل خزر رفته‌اند.

آب در دست‌کم ۵۰ شهر دیگر نیز تا دو روز قطع شده است. دولت با کاهش هفته کاری به چهار روز و افزودن تعطیلات عمومی می‌کوشد بحران را مهار کند، اما روحانیون آن را به «خواست خدا» نسبت داده و مردم خشمگین را با شعارهای مذهبی آرام می‌کنند.