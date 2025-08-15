لینک‌های قابل دسترسی

جمعه ۲۴ اسد ۱۴۰۴ کابل ۰۲:۲۵

افغانستان

حکومت طالبان پایان حکومت سرپرست را اعلام کرد

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان(آرشیف)

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان در مراسم تجلیل از چهارمین سالگرد تسلط دوبارۀ این گروه بر افغانستان در تالار لویه جرگه در کابل، پیام ملا هیبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان را خواند که در آن گفته شده که دیگر نباید واژه سرپرست برای همه اعضای کابینه و وزرای طالبان استفاده شود.

طالبان با پایان حکومت سرپرست، هیچ تغییری را در نظام حکومتی شان اعلام نکرده اند.

شماری از دیپلومات‌های خارجی نیز در نشست امروز در تالار لویه جرگه شرکت داشتند.

چهار سال پیش از امروز در ۱۵ اگست 2021 میلادی نیروهای طالبان وارد کابل شدند و نظام جمهوری افغانستان فروپاشید.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

عفو بین‌الملل: طالبان باید به چهار سال بی‌عدالتی پایان دهند

AMNESTY INTERNATIONAL- FRANCE-SURVEILLANCE-TECHNOLOGY-SOCIAL-RIGHTS-DEMO

سازمان عفو بین‌الملل از طالبان در افغانستان خواسته که حاکمیت قانون را برقرار کنند و به چهار سال بی‌عدالتی پایان دهند.

این نهاد امروز(15 اگست) در اعلامیه‌ای از مقام‌های طالبان خواسته که برای تأمین عدالت یک سیستم رسمی حقوقی را ایجاد کنند.

اعلامیه عفو بین‌الملل که به مناسبت چهارمین سال استقرار مجدد طالبان در قدرت منتشر شده، عمدتاً روی سیستم قضایی طالبان متمرکز بود.

طالبان می گویند که محاکم آنها قوانین شریعت اسلامی را تطبیق می کنند، اما سازمان عفو بین الملل گفته است که طالبان بر اساس تفسیر خودشان از قوانین اسلامی برخورد سختگیرانه ای دارند.

کارشناسان ملل متحد: حکومت طالبان به حیث یک رژیم اقتدارگرا رد شود

آرشیف

در حالیکه به مناسبت چهارمین سالگرد تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان، گردهمایی‌هایی در شهر کابل و سایر ولایات افغانستان ادامه دارد، کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعۀ بین‌المللی خواسته‌اند که حکومت طالبان را به حیث یک رژیم اقتدارگرا رد کنند.

در اعلامیه این کارشناسان که امروز(15 اگست) منتشر شد گفته شده که در طول حکومت چهار ساله طالبان، افغان‌ها، به ویژه زنان و دختران، از حقوق و آزادی‌های اساسی شان محروم بوده‌اند.

طالبان تسلط دوباره بر افغانستان را روز پیروزی می ‌نامند و با برگزاری سلسله‌ای از مراسم، امروز را در کابل و سایر ولایات افغانستان جشن می‌گیرند.

از سوی دیگر، مخالفان طالبان در خارج از افغانستان، امروز در چندین کشور جهان نشست هایی را برای محکوم کردن حکومت طالبان تدویر کرده‌اند.

حکومت طالبان بند آب پاشدان را رسماً افتتاح کرد

یکی از بند های آب در افغانستان(آرشیف)

حکومت طالبان به مناسب چهارمین سال زمامداری خود، امروز پنجشنبه(14 اگست) بند آب پاشدان در هرات را رسماً افتتاح کرد. 

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که سیاست آنها "اقتصاد‌محور" است و به این کار ادامه خواهند داد.

بند پاشدان در ۲۵ کیلومتری شرق شهر هرات، در ولسوالی کرخ موقیعت دارد. این بند ۷۴ متر ارتفاع داشته و با ظرفیت ذخیرهٔ ۵۴ میلیون متر مکعب آب، قادر به تولید دو مگاوات برق است.

کار اعمار بند پاشدان در زمان نظام جمهوری مخلوع در سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شد، اما به دلیل جنگ‌ها هر چندگاهی متوقف ‌شد و به پایۀ اکمال نرسید.

سیگار می‌گوید "طالبان با استفاده از زور در روند امداد رسانی مداخله می‌کنند"

سرباز طالبان در حال محافظت از بسته های امدادی - تصویر از آرشیف

اداره سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) می‌گوید که طالبان "با استفاده از زور" روند امداد رسانی در این کشور را مختل کرده و "جوامع اقلیت‌ها را از دست‌رسی به کمکهای بشری محروم می‌کنند".

سیگار در تازه ترین گزارش خود گفته است که این اطلاعات را به اساس داده های نزدیک به ۹۰ مقام فعلی و پیشین سازمان ملل متحد و دولت ایالات متحدۀ امریکا، به دست آورده است.

در گزارش آمده است که طالبان "با استفاده از هر وسیلۀ ممکن، به شمول زور، تلاش کرده اند تا کمکهای بشری به جای که آنها می‌خواهند برود".

به گزارش سیگار، این اقدام طالبان برخلاف آنچه است که تمویل کننده های خارجی می‌خواهند.

طالبان در گذشته ادعا ها در مورد مداخلۀ شان در روند کمک رسانی را رد کرده ، اما سازمانهای دیگر نیز از مداخلۀ طالبان در این پروسه شکایت کرده اند.

رادیو آزادی نیز با شماری از شهروندان افغانستان صحبت کرده که گفته اند، کمکهای بشری به اساس میل مقامهای محلی طالبان توزیع می‌شوند و به افراد مستحق نمی‌رسند.

"۱۹۰ مورد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران" در یک سال حاکمیت طالبان

گوینده زن یکی از تلویزیونهای افغانستان در ستودیوی خبر - تصویر از آرشیف

مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در چهارمین سال زمامداری طالبان ۱۹۰ مورد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران را در این کشور ثبت کرده است.

این سازمان در خبرنامه که امروز نشر کرد همچنان گفته است که حکومت طالبان در یک سال گذشته "روند سرکوب آزادی های رسانه ها را با شدت بیشتر ادامه داده است".

به گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان طالبان " ساختار سرکوب را گسترده تر کرده و آن را با شتاب بیشتر اجرا می‌کنند".

این اداره در کنار دیگر موارد، به توقف فعالیت ۳۲ شبکۀ تلویزیونی و ۴۵ مورد بازداشت کارمندان رسانه‌ای در یک سال گذشته اشاره کرده است.

حکومت طالبان گفته است که در چوکات "منافع ملی، شریعت اسلامی و سنت های افغانی" آزادی رسانه ها و خبرنگاران را تامین کرده است - ادعای که به تکرار، هم از سوی خبرنگاران و هم از سوی سازمانهای مدافع از آزادی بیان و حقوق بشر رد شده است.

افتتاح رسمی بند آب پاشدان هرات

یکی از بند های آب در افغانستان (آرشیف)

 قرار است امروز پنجشنبه بند آب پاشدان در هرات رسماً افتتاح شود. 

بر اساس دعوت‌نامه‌ای که وزارت انرژی و آب طالبان برای رسانه‌ها ارسال کرده، بند آب پاشدان و کارخانه تولید برق آن به مناسبت چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت افتتاح خواهد شد.

بند پاشدان در ۲۵ کیلومتری شرق شهر هرات، در ولسوالی کرخ واقع شده است. این بند ۷۴ متر ارتفاع دارد و ظرفیت ذخیرهٔ ۵۴ میلیون متر مکعب آب را داراست که قادر به تولید دو مگاوات برق است.

کار ساخت بند پاشدان در نظام جمهوری مخلوع در سال ۲۰۱۱ آغاز شد اما به دلیل جنگ‌ها گاهی پیشرفت داشت و گاهی متوقف می‌شد.

برنامه جهانی غذا: بیش از ۲۰ درصد نفوس افغانستان با ناامنی حاد غذایی مواجه اند

آرشیف

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می‌گوید که بیش از ۲۰ درصد نفوس افغانستان که حدود ۹.۵ میلیون تن می‌شود، با ناامنی حاد غذایی مواجه اند.

این برنامه هشدار داده که اگر بودجه کافی برای کمک به این افراد فقیر دریافت نکند، میلیون‌ها خانواده در افغان آینده نزدیک با کمبود شدید مواد غذایی مواجه خواهند شد.

برنامه جهانی غذا می‌گوید که با داشتن بودجه محدود، تنها می‌تواند هر ماه برای یک میلیون نیازمند افغان غذای کافی تهیه کند.

براساس ارقام برنامه جهانی غذا، منابع حیاتی افغانستان که شامل حواله‌های پولی از خارج، کمک‌های بشری و زراعت، به دلیل خشک‌سالی و سایر مشکلات تحت فشار قرار دارد.

این برنامه سازمان ملل متحد در کنار شماری از سازمان‌ها و نهادهای دیگر از وقوع یک بحران شدید بشری در افغانستان هشدار داده اند و با توقف کمک‌های امریکا بدتر شده است.

ریچارد بینت: باید تمام جوانان به حقوق اساسی شان بشمول آموزش دسترسی داشته باشند

ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان(آرشیف)

ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در روز جهانی جوانان گفت که بیایید اطمینان حاصل کنیم که جوانان افغان از هر جنسیت و پیشینۀ که اند به طور معنی دار در بحث‌ها و اقدامات در مورد آینده افغانستان شامل و شنیده ‌شوند.

بینت ناوقت روز سه شنبه(12 اگست) در شبکۀ اکس(توییتر سابق) نوشته که باید تمام جوانان به حقوق اساسی شان بشمول آموزش دسترسی داشته باشند.

دیروز ۱۲ اگست روز جهانی جوانان بود.

سازمان ملل متحد می‌گوید که تا سال ۲۰۳۵ میلادی حدود ۵۷ درصد نفوس جهان را جوانان تشکیل خواهند داد.

سازمان ملل متحد، پروژه یک سالۀ کمک به افراد نیازمند در افغانستان را راه اندازی کرده است

آرشیف

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) در شش ولایت افغانستان، پروژه یک سالۀ را برای کمک به افراد نیازمند راه اندازی کرده است.

این پروژه که از کمک مالی ۱۰ میلیون دالری کوریای جنوبی تمویل می شود، با فراهم ساختن زمینه های اشتغال کوتاه مدت، ایجاد زیربنا ها و بهبود امنیت غذایی، به ۳۵۰ هزار تن در ولایات بدخشان، زابل، دایکندی، فاریاب، خوست و ننگرهار کمک خواهد کرد.

برنامه انکشافی ملل متحد روز سه شنبه(12 اگست) در ویب سایت خود نوشته که این پروژه برای کمک به افغان های نیازمند در بحران جاری بشری و اقتصادی راه اندازی شده است.

