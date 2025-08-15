در حال حاضر بسیاری از آوازخوانان در افغانستان با مشکلات اقتصادی بسیار جدی روبهرو اند
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید میگوید که در چهار سال گذشته، محدودیتهای طالبان بر این هنر، موسیقی افغانستان و هنرمندان افغان را به شدت متأثر کردهاست.
احمد ناصر سرمست، رئیس این انستیتوت در صحبت با رادیو آزادی گفت، در حال حاضر بسیاری از آوازخوانان در افغانستان با مشکلات اقتصادی بسیار جدی روبهرو اند.
آقای سرمست افزود:
"هنرمندان موسیقی در گذشته هم اقتصاد خوب نداشتند، اما در این چهار سال اخیر یگانه راه درآمد که همان موسیقی و خلاقیت در آن بود، نیز از آنان گرفته شد. بسیاریشان آنچه را که داشتند در هفتهها و ماههای نخستین حاکمیت طالبان فروختند، به امید اینکه طالبان ۲۰۲۱ متفاوت خواهند بود و شاید دوباره اجازه موسیقی را بدهند."
اما به گفته او، متأسفانه چنین نشد و این ممنوعیت دوام پیدا کرد.
آقای سرمست ابراز نگرانی میکند و میگوید که دوام این وضعیت موسیقی افغانستان و آوازخوانان افغان را بیشتر ضربه خواهد زد.
طالبان موسیقی را حرام میدانند، به همین دلیل اجازه نمیدهند و آلات موسیقی را میشکنند و آتش میزنند
برخی از آوازخوانان افغان نیز میگویند این محدودیتها آنان را در وضعیت بسیار سخت قرار دادهاست.
یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
"آلات موسیقیشان شکسته میشود، تهدید میشوند، لتوکوب میشوند، توهین میشوند، شبها در حوزهها در گرمی و سردی نگه داشته میشوند، آنها مجبور اند، مار خو نیستند که خاک بخورند، اولادشان چه بخورد؟ آنان به جز از هنر راه دیگری ندارند، اطفالشان از آنها نان میخواهد، لباس میخواهد، صاحبخانه کرایه میخواهد."
طالبان موسیقی را حرام میدانند، به همین دلیل اجازه نمیدهند و آلات موسیقی را میشکنند و آتش میزنند.
آنان بارها از رسانهها خواسته اند که موسیقی نشر نکنند و برخی از رانندهگان نیز قبلاً در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که به آنها در موتر اجازه شنیدن موسیقی داده نمیشود.
قابل یادآوریست که به خاطر این ممنوعیت طالبان، شماری از هنرمندان از افغانستان نیز خارج شدهاند، اما برخی از آنان که در کشورهای همسایه بهویژه ایران و پاکستان هستند، میگویند که در این کشورها هم با مشکلات فراوان مواجه اند، از جمله مشکل اخراج اجباری از این کشورها.