"پولیس پاکستان کارمندان زن یک سازمان جرمنی را به افغانستان اخراج کرده است"

آنان مدعی اند که پولیس پاکستان در چند روز اخیر دهها افغان را از مهمانخانه های تحت پوشش «جی ، آی ، زید» بازداشت و به افغانستان اخراج کرده است.

یکی از فعالان حقوق زن که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و از حدود یکسال به این طرف در پاکستان منتظر انتقال به جرمنی است شنبه ۲۵ اسد به رادیو آزادی گفت که سکوت و تاخیر در این خصوص می‌ تواند جان آنان را به خطر بیاندازد.

او افزود که چندی پیش توسط پولیس پاکستان از داخل یکی از این مهمانخانه ها در اسلام آباد همراه با شماری از زنان دیگر بازداشت و به حاجی کمپ انتقال داده شد.

«منتظر انتقال هستم و تحت پوشش سازمان «جی ، آی ، زید» در یکی از مهمان خانه ها زندگی میکردم، که متاسفانه به شکل ناگهانی پولیس پاکستان وارد اتاق ما شد، همه ما را پس از بازداشت به حاجی کمپ انتقال داد، وضعیت حاجی کمپ هم از لحاظ بهداشتی و غذا بسیار خراب بود، مردم به شدت ترسیده بودند، متاسفانه همه به مرز انتقال داده شده و دیپورت شدند.»

او هر چند واضح نساخت که خودش چگونه از بازداشت رها شد، اما گفت اکنون که در شهر پشاور پاکستان بسر می برد و نگران اخراج به افغانستان است.

یکی دیگر از فعالان زن در یکی از مهمان خانه های اسلام آباد مربوط به اداره «جی آی زید » جرمنی نیز می گوید که هر لحظه نگرانی دارد که مبادا از سوی پولیس پاکستان بازداشت و به افغانستان اخراج شود.

شب هم با بسیار ترس اضطراب دوباره به مهمان خانه ها باز میگردیم





او که نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام اش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت «بسیار در شرایط بدی قرار داریم، از صبح که از اتاق های خود بیرون می‌ شویم روز ما در پارک ها جاده ها سپری می‌شود، شب هم با بسیار ترس اضطراب دوباره به مهمان خانه ها باز میگردیم، متاسفانه پولیس تعدادی زیاد را که کیس های جرمنی داشتند، بازداشت و به کابل انتقال داده است، تقاضای ما از حکومت جرمنی این است که در این چنین شرایط دشوار هر چه زودتر مقدمات انتقال ما را به آن کشور فراهم کند.»

همزمان با افزایش این نگرانی‌ ها، دو نهاد مدافع حقوق بشرعلیه یوهان وادفول وزیر خارجه و الکساندر دوبریندت وزیر داخله جرمنی ،در آن کشور پرونده جنایی تشکیل داده اند و آنان را متهم کرده اند که در محافظت و جلوگیری از اخراج افغان های که در پاکستان وعده پذیرش برلین را دریافت کرده بودند کوتاهی کرده اند.

خبرگزاری رویترز روز جمعه ۱۵ اگست گزارش داده که این نهاد ها گفته ‌اند که اجازه دادن به پاکستان برای اخراج این افغان ‌ها، نقض اصول ماده ۲۲۱ قانون جزا است.

به گفته نهادهای شاکی، بیش از ۲ هزار افغان که قبلاً برای انتقال به جرمنی تأیید شده‌ اند در پاکستان خطر قرار دارند و دست کم ۴۰۰ تن از آنان در هفته ‌های اخیر در پاکستان بازداشت شده‌ اند و از اخراج ۳۴ تن آنان به افغانستان گزارش شده است.

گفتنی است که وزارت داخله‌ جرمنی پیش از این گفته است حدود ۲۶۰۰ افغان که در پاکستان واجد شرایط انتقال به جرمنی اند در ۱۶ پرواز منتقل خواهند شد.

حدود یک هفته قبل، تعدادی از مهاجران افغان در پاکستان که منتظر انتقال شان به جرمنی هستند و به گفته آنها، در هماهنگی با اداره انکشافی آلمان GIZ به پاکستان آمده اند خبر دادند که پولیس پاکستان بیش از ۴۰ نفر را که در هوتل ها و مهمانخانه ها در اسلام آباد اقامت داشتند بازداشت و به حاجی کمپ انتقال داده است.

قابل ذکر است که بیشتر این فعالان زن از ترس تهدید طالبان افغانستان را ترک کرده و بخاطر رسیدن به کشور مقصد شب و روز دشوار را در پاکستان سپری می کنند، که به گفته خود شان اکنون در معرض خطر بازداشت و اخراج به افغانستان قرار گرفته اند.

پاکستان از ماه اپریل سال جاری اخراج افغان ها از آن کشور را شدت بخشیده که براساس گزارش «یو ان اچ سی آر» تا تاریخ ۶ اگست بیش از ۳۵۲ هزار نفر از پاکستان به افغانستان باز گشته‌ اند یا مجبور به بازگشت شده‌ اند.