حداقل سه منبع رسانه ای برگزاری این نشست را به رادیو آزادی تأیید کرده‌ اند.

آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام‌ های و صدای شان در گزارش ذکر شود، گفتند که این نشست در اسلام‌ آباد از سوی انستیتیوت مطالعات استراتژیک آسیای جنوبی (SASSI) برگزار می‌ شود.

با این حال، وزارت امور خارجه پاکستان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است.

حضور چهره‌های پیشین، جهادی و زنان معترض در نشست پاکستان

هرچند در مورد اجندای این نشست تاکنون چیزی گفته نشده است، اما به نقل از منابع، قرار است شماری از مقام‌ های پیشین افغانستان، چهره ‌های جهادی و زنان معترض از جمله فوزیه کوفی عضو پیشین ولسی جرگه، نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل در ژنو و شماری دیگر در آن شرکت کنند.

هرچند فوزیه کوفی در این مورد به پرسش ‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما او به تازگی در صفحه ایکس خود با اشاره به این نشست نوشته است که جامعه مدنی باید خود در مورد حل مشکلات زنان گفتگو کند و اگر کشورهای منطقه، به‌ شمول پاکستان، زمینه این گفتگوها را فراهم می‌ سازد، این یک گام مثبت است.

بانو کوفی گفته است که زنان افغان در حال حاضر با مشکلات فراوان دست‌ و گریبان ‌اند و برای حل آن باید نهادهای مدنی گردهم آیند و راه‌ حل‌ ها را جستجو کنند.

در همین حال، نصیر احمد اندیشه نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو، در پیامی کتبی به رادیو آزادی، اشتراک خود در این نشست را تأیید کرده و گفته است در هر آن نشست مدنی و دموکراتیک اشتراک خواهد کرد که در آن برای بیرون ‌رفت افغانستان از وضعیت کنونی تلاش صورت گیرد.

همچنین، زلمی خلیلزاد نماینده پیشین ویژه امریکا برای صلح افغانستان، در صفحه ایکس خود از برگزاری این کنفرانس خبر داده است.

به گفته خلیلزاد، در میان مخالفان طالبان که در این نشست حضور دارند، چهره‌ هایی نیز شامل ‌اند که از مقاومت مسلحانه علیه حکومت طالبان حمایت می‌کنند.

خلیلزاد می‌ خواهد این بحث را از محور اصلی آن منحرف کند

خلیلزاد از این اقدام پاکستان ابراز تأسف کرده و آن را یک تحریک عمدی خوانده است، اما نصیر احمد اندیشه، به رادیو آزادی همچنان در پیام اش در این مورد نوشته که : «خلیلزاد می‌ خواهد این بحث را از محور اصلی آن منحرف کند.»

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، نیز در صفحه فیسبوک خود موضع خلیلزاد را نادرست خوانده است.

سایه سیاست‌های منطقه‌ای: نقش پاکستان در فشار بر طالبان

برخی از کارشناسان امور سیاسی می‌ گویند پاکستان می‌ خواهد با میزبانی چنین نشست ‌های بر حکومت طالبان در افغانستان فشار وارد کند.

سمیع یوسفزی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت: " از سوی یک انستیتوت پاکستانی دعوت از کسانی که اعضای حکومت پیشین بودند، شاید برخی افراد بیطرف نیز در آن شامل باشد و همچنان نمایندگان جامعه مدنی، نشان می‌ دهد که پاکستان از وضعیت کنونی راضی نیست و چنین می‌ اندیشد که رسیدن به یک تفاهم سیاسی با طالبان دشوار است؛ به همین دلیل به‌ تدریج آنانی را که مخالفان سیاسی طالبان ‌اند به پاکستان می‌ کشاند تا بر طالبان فشار جدی وارد کند."

این نشست در حالی برگزار می‌ شود که اخیراً روابط طالبان و پاکستان در مقایسه با گذشته ظاهراً در مسیر بهتری قرار گرفته است.

هرچند در اوایل ماه اگست سفر برنامه ‌ریزی‌ شده امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، به اسلام‌ آباد به تعویق افتاد و بعداً گفته شد که سازمان ملل به او اجازه سفر نداده است، اما قرار است همین هفته در روز چهارشنبه کابل میزبان وزیران خارجه پاکستان و چین باشد.

به گزارش جیو نیوز پاکستان، انتظار می رود امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدراعظم پاکستان، روز چهارشنبه در کابل باهم دیدار کنند.

به گفته منابع پاکستانی، اجندای این نشست مبارزه با تروریسم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین-پاکستان (ابتکار کمربند و راه) خواهد بود.