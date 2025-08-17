قرار است روز یکشنبه ۱۷ اگست، یک روز پیش از دیدار مهم زلنسکی در کاخ سفید، رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان یک تماس ویدیویی برگزار کنند.
اوکراین در تلاش است اروپا را در مذاکرات مربوط به راهحل سیاسی برای پایان جنگ و نیز در زمینه تضمینهای امنیتی مورد نظر کییف دخیل کند.
بر همین اساس، ممکن است یکی از رهبران اروپایی روز دوشنبه زلنسکی را در سفر به واشنگتن همراهی کند.
به گفته یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، تماس روز یکشنبه میان مقامهای اروپایی مشخص خواهد کرد که آیا زلنسکی در سفرش همراهی خواهد شد یا نه.
وقتی از او پرسیده شد که آیا فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان که از حامیان سرسخت منافع امنیتی اوکراین است، ممکن است زلنسکی را همراهی کند، وادفول گفت بسیاری از رهبران آمادهاند در صورت اتخاذ چنین تصمیمی به واشنگتن سفر کنند.
مهم است که اروپاییها در هر مرحله حضور داشته باشند
زلنسکی روز ۱۶ اگست در صفحه ایکس خود و پس از گفتوگوهای امریکا و روسیه در آلاسکا نوشت: «مهم است که اروپاییها در هر مرحله حضور داشته باشند تا همراه با امریکا تضمینهای امنیتی قابل اعتماد فراهم کنند.»
نشست الاسکا که در تاریخ ۱۵ اگست برگزار شد، بالاترین سطح دیپلماسی میان واشنگتن و مسکو از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ بود.
با این حال، به نظر نرسید تغییری اساسی در اهداف جنگی ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در اوکراین ایجاد کرده باشد.
به گزارش منابعی که نامشان فاش نشده و چندین رسانه خبری آن را منتشر کردهاند، پوتین به ترامپ گفته است در صورتی که اوکراین بهطور کامل از مناطق لوهانسک و دونتسک عقبنشینی کند، میتواند با تثبیت خطوط جبهه در مناطق زاپوریژیا و خرسون موافقت کند.
روسیه ادعا میکند هر چهار منطقه را ضمیمه خاک خود کرده است. این کشور بیشتر بخشهای لوهانسک و حدود ۷۰ درصد دونتسک را در کنترل دارد و تنها بخشی از مناطق زاپوریژیا و خرسون را تحت کنترل خود گرفته است.
توافق صلح نه فقط آتشبس
ترامپ در پیامی در شبکههای اجتماعی پس از نشست آلاسکا نوشت: «همه توافق داشتند که بهترین راه برای پایان دادن به این جنگ وحشتناک میان روسیه و اوکراین، دستیابی مستقیم به یک توافق صلح است که جنگ را پایان دهد، نه صرفاً یک توافق آتشبس.»
اوکراین و متحدان اروپاییاش، به همراه ایالات متحده، مدتهاست بر اجرای آتشبس بهعنوان گامی در مسیر توافق صلح جامع تأکید دارند.
به گزارش فایننشال تایمز به نقل از یک مقام پیشین کرملین، پوتین بار دیگر خواستههای خود را درباره آنچه «ریشههای اصلی» مناقشه میخواند، تکرار کرد. این خواستهها شامل توقف تلاش اوکراین برای پیوستن به ناتو و کاهش حضور نظامی ناتو در جناح شرقی است.
با وجود آنچه شاید مهمترین تلاش دیپلماتیک از فبروری ۲۰۲۲ تاکنون باشد، روسیه و اوکراین همچنان به تبادل حملات هوایی ادامه دادند.
به گفته وادیم فیلاشکین، رئیس اداره نظامی محلی، در پی گلولهباران روسیه در منطقه دونتسک دستکم پنج نفر کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند. او در پیامی در تلگرام در تاریخ ۱۷ اگست نوشت: «طی یک شبانهروز گذشته، نیروهای روسیه ۳۸ بار به شهرها و روستاهای منطقه دونتسک شلیک کردند.»
در روسیه نیز، یک حمله طیاره بی سرنشین اوکراین به ایستگاهی در منطقه ورونژ که هممرز با اوکراین است، به خط برق آسیب رساند. الکساندر گوسِف، فرماندار منطقه، گفت یک کارمند راهآهن در این حمله زخمی شد.