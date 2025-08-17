خلیلزاد: پاکستان از مخالفان طالبان برای شرکت در نشستی دعوت کرده است

پاکستان هفته آینده میزبان شماری از مخالفان حکومت طالبان خواهد بود که اکنون در تبعید به سر میبرند.
به گفته شماری از منابع، از جمله زلمی خلیلزاد نمایندۀ ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان این نشست قرار است در ۲۵ و ۲۶ آگست در پاکستان برگزار شود.
خلیلزاد شنبه شب ۲۵ اسد در صفحۀ اکس خود نوشت که در میان این مخالفان، چهرههایی حضور دارند که از مقاومت مسلحانه در برابر طالبان حمایت میکنند.
او با ابراز تأسف از میزبانی پاکستان، توضیح نداده است که کدام سیاستمداران افغان در این نشست شرکت خواهند کرد.
برخی خبرنگاران گزارش دادهاند که در میان این افراد، شماری از رهبران جهادی پیشین و فعالان مدنی نیز شامل اند.
براساس گزارشها، این دیدارها توسط «انستیتوت ثبات استراتیژیک جنوب آسیا» (SASSI) در اسلامآباد برنامهریزی شده و هدف آن ایجاد اعتماد عنوان شده است.
وزارت خارجه پاکستان تاکنون در این مورد موضع رسمی نگرفته است.
این تحولات در حالی صورت میگیرد که سفر برنامهریزی شدۀ امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در اوایل ماه آگست به اسلامآباد به تعویق افتاد. بعداً گفته شد که سازمان ملل به او اجازۀ سفر نداده است.
همزمان با این نشستها، قرار است روز چهارشنبه همین هفته کابل میزبان وزیران خارجه پاکستان و چین باشد. به گزارش «جیو نیوز» پاکستان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدراعظم پاکستان در کابل دیدار خواهند کرد.
به گفتۀ منابع پاکستانی اجندای این نشست مبارزه با تروریزم و گسترش پروژه «دهلیز اقتصادی چین-پاکستان» در چارچوب طرح «کمربند و راه» خواهد بود.