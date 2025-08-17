او می گوید که به نام «فوزیه خانم» هم یاد می شود و از ولایت لوگر افغانستان است که خانواده او سال ‌ها پیش به پاکستان مهاجرت کرده ‌اند و او در همین کشور به دنیا آمده و اکنون ۳۸ ساله است.

به گفته او با یک تبعه پاکستان ازدواج کرده و اسنادی شهروندی آن کشور را دارد.

فوزیه خان روز شنبه، ۱۶اگست، به رادیو آزادی گفت:

امکانات برای زنان، تشناب های پاک و محفوظ، و سایر نیازها را فراهم می‌ کنیم

«ساعت ۸:۳۰ شب به وقت پاکستان است و به سوی پشاور در حرکت هستم، به سوی افغان ‌های که در حال مهاجرت هستند. فردا صبح در مرز مشکلات شان را بررسی خواهیم کرد، کمپ ‌ها را زیر نظر خواهیم گرفت، امکانات برای زنان، تشناب های پاک و محفوظ، و سایر نیازها را فراهم می‌ کنیم، آب پاک را در دسترس قرار می ‌دهیم و هرگونه کمک ممکن را ارائه خواهیم داد.»

فوزیه خان، با آن که تا صنف هفت مکتب درس خوانده، می‌ گوید که در بخش ترجمه، گرفتن ویزه و برخی مسایل دیگر، مشکلات تعدادی از افغان‌ های مهاجر را حل کرده است:

«افغان‌ ها در هر زمینه به من مراجعه می‌ کنند، مانند مشکلات درمانی، ویزه یا پاسپورت، من به آن‌ ها کمک می‌ کنم.»

او همچنین می‌ گوید که از افغان‌ های که اعضای خانواده ‌شان بازداشت شده و توان گرفتن وکیل مدافع ندارند، حمایت کرده است:

«موارد دردناکی به من گزارش می شود، مانند افغان ‌های که در اینجا زندانی هستند، با خانواده‌ های خود ارتباط ندارند، توان گرفتن وکیل را ندارند یا کار و درآمدی ندارند و حتی غذا ندارند، من به آن‌ ها کمک می‌ کنم.»

این سخنان فوزیه خان در حالی بیان می‌ شود که پس از بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از افغان ‌ها در پاکستان با مشکلات در بخش اخذ ویزه روبه‌ رو هستند.

بر اساس گزارش شماری از بیماران افغان برای آنچه که درمان بهتر می خوانند به پاکستان سفر می کنند، در حالی که با زبان رسمی آن کشور (اردو) آشنایی ندارند.

در همین حال، پاکستان در سال‌ های اخیر اخراج افغان‌ های مهاجر را افزایش داده و اکنون به دارندگان کارت «POR» نیز مهلت داده است تا پایان اگست این کشور را ترک کنند.

درخواست برای حمایت از بازگشت‌کنندگان افغان و توقف اخراج‌ها

طبق اطلاعات کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان، امسال بیش از ۲.۱ میلیون افغان به افغانستان بازگشته ‌اند که از این میان، ۳۵۲ هزار نفر از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده یا مجبور به بازگشت شده اند.

فوزیه خان از حکومت پاکستان می‌ خواهد که اخراج افغان ‌ها، به ویژه افراد در معرض خطر، بیماران ، زنان، دانش آموزان و دانشجویان دختر را متوقف کند.

او همچنین از افغان ‌های دارای توان مالی و مقیم کشور های غربی می‌ خواهد که از بازگشت‌ کنندگان حمایت کنند:

«از افغان‌ های که خیرخواه هستند یا در اروپا زندگی می‌ کنند، می‌ خواهم با ما همراه شوند و به افغان‌ های که نیاز به کمک دارند، کمک کنند. اگر با خود کودک دارند، در مسیر سفر به کمک نیاز دارند، همه ما باید به آنها کمک کنیم. اگر می‌ توانید در افغانستان از آنها حمایت کنید، برخی افغان‌ ها در آنجا خانه یا زمین ندارند، چند نسل آن‌ ها در اینجا مانده‌ اند، قبرستان‌ های شان اینجا است. کسانی که به افغانستان باز می‌ گردند، باید حمایت شوند.»