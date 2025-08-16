زلینکسی امروز گفت "اگر همه چیز درست به پیش برود، دیدار با رییس جمهور پوتین را برنامه ریزی خواهند کرد".

دیدار دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا و ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه، دیروز در ایالت آلاسکای امریکا، بدون توافق مشخص برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پایان یافت.

ترمپ پس از دیدار با پوتین گفت که هرچند توافقی صورت نگرفت اما پیشرفت صورت گرفت.

رئیس‌جمهور امریکا همچنین گفت که موضوعات کمی باقی مانده که برخی از آنها چندان مهم نیستند، اما یکی از آنها شاید از همه مهم‌تر باشد و فرصت خوبی برای توافق بالای آن وجود دارد، اما در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد.

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه نیز، بدون اشاره به جزئیات گفت‌وگوها، اظهار داشت که مسکو بر حل ریشه‌های اصلی منازعه تأکید خواهد کرد؛ این که اوکراین از تلاش عضویت در ناتو صرف نظر کند و گام‌های مؤثری برای خلع سلاح اردوی اوکراین برداشته شود.

رهبران کشور های اروپایی نیز به این دیدار واکنش نشان دادند.

در اعلامیۀ مشترکی که امروز از سوی رهبران کشور های اروپایی، از جمله جرمنی، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا نشر شد، به حمایت از اوکراین تاکید شده است.

در اعلامیه آمده است که آنها آماده اند تا برای برگزاری جلسۀ سه جانبه، بین روسیه، اوکراین و ایالات متحده، به حمایت اروپا، تلاش کنند.

همزمان ایمانویل مکرون رییس جمهور فرانسه در پیامی روی شبکۀ ایکس (تویتر سابق) نوشت "برای رسیدن به صلح پایدار" حمایت از اوکراین و فشار بر روسیه باید ادامه یابد.