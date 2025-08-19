بیش از ۲۰۰ افغان که جرمنی وعدهٔ پذیرش آنان را داده بود، از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند

به اساس معلومات وزارت خارجه جرمنی، ۲۱۱ شهروند افغان که جرمنی وعدهٔ پذیرش آن‌ها را به عنوان پناهجو داده بود، به زور از پاکستان به افغانستان اخراج شده‌اند.

یک سخنگوی این وزارت روز دوشنبه ۲۷ اسد در برلین گفت که ۴۵۰ افغان دیگر در پاکستان بازداشت شده و با خطر اخراج روبه‌رو هستند.

جرمنی گفته که با مقام‌های پاکستانی در تماس است تا اطمینان یابد این افراد از خاک پاکستان بیرون رانده نشوند.

وزارت خارجه جرمنی هفتهٔ گذشته نیز اعلام کرد که ۲۴۵ افغان که از سوی پولیس پاکستان در کمپ‌ها نگه‌داری می‌شدند، در نتیجهٔ همین تلاش‌ها آزاد شده‌اند.

پس از روی‌کارآمدن طالبان، جرمنی ده‌ها هزار افغان را پذیرفته و هنوز هم حدود دو هزار افغان در پاکستان زندگی می‌کنند که وعدهٔ ورود به جرمنی را دریافت کرده‌اند.